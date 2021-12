Pour mes parents, éloge anthume

Mes parents sont toujours vivants

Et cependant, j'ai plus de soixante ans

Cela est donc assez rare

Et même un peu bizarre

Dans leur vie, rien n'est moche

Il faut les mettre sous cloche

Toujours gentils, toujours avenants

Et aussi avec mes amis

Tant hommes que femmes, tels sont mes parents

Même si je suis juge et partie

Il y a des parents qui vieillissent bien

Il y a des enfants qui jeunissent mal

Et voici mon âme qui étale

Ses souvenirs filiaux sans fin

Et je le dis, sans penser à mal

Car c'est maintenant que je me souviens !

Quand nos parents

Sont de braves gens

Toujours la générosité sous la main

Il faut se préparer à leur fin

Pour que le ciel

Ne nous tombe pas sur la tête

Et que plus jamais, la vie, ne soit fête

Certes, personne n'est parfait

Le croire, serait être niais

Des hauts et des bas

Selon les âges de la vie

Toujours, il y en a

Il en va fréquemment ainsi

Avec les parents

Comme avec tous les gens

Ce sont de la vie, les turbulences

Tout n'est pas toujours romance

Mais très souvent, les parents nous aident

Dans les situations les plus raides

Et même avec nos mines les plus laides

Aimés ou détestés, ce sont nos parents

Qui de l'existence, savent le cheminement

Mais éloge anthume

Vaut mieux qu'hommage posthume

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysicien

My parents are still alive

And yet I'm over sixty

So this is quite rare

And even a little weird

In their life, nothing is ugly

We have to put them under cover

Always nice, always friendly

And also with my friends

Both men and women, these are my parents

Even though I'm judge and party

There are parents who are aging well

There are children who fast poorly

And here is my soul spreading out

Her endless family memories

And I say it, without thinking badly

Because it is now that I remember!

When our parents

Are good people

Always generosity on hand

We must prepare for their end

So that the sky

Don't fall on our heads

And that never again, life, is a party

Certainly no one is perfect

To believe it would be foolish

Highs and lows

According to the ages of life

Always there are

This is often the case

With the parents

As with all people

These are life, the turbulence

It's not always romance

But very often parents help us

In the steepest situations

And even with our ugliest faces

Loved or hated, these are our parents

Who of existence, know the path

But praise anthume

Better than posthumous tribute

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysicien