Paraphysique de juvénation sénescente

Les gens connus

Les notables et les particules pour la rue

Et pour la plupart

En voiture de luxe ou en car

Sont des menteurs

Aux idées et concepts, sont des voleurs

Sont des récupérateurs

Sont des falsificateurs

Artistes, savants, philosophes, farceuses et farceurs

Les pires

Politiciens et politiciennes, l'horreur en empire

Les codes de l'industrie culturelle

Les codes de l'industrie scientifique

Les codes de l'industrie artistique

Avec toute la crapulerie politique

Pour passer les drogues du capital, des mules

Qui font, hélas des émules

Avec tout un faux féminisme

Institutionnalisé, racialisé, étatisé

Et surtout et avant tout, droitisé et fascisé

Alors, que

Buenos Aires, 1896

" La voz de la Mujer "

Premier journal anarchiste féministe

De l'être humain mâle

Avec son propre appareil génital

De l'être humain femelle

Avec son propre appareil génital !

Les pulsions étant les mêmes

Tout le reste, c'est le socioculturel qui le sème

Je viens de recevoir

Le catalogue d'ouvrages " Quilombo "

Je viens de recevoir

Le catalogue de livres de la librairie " Publico "

Du courant révolutionnaire

Du courant libertaire

Que de bouquins à lire

Il y en a tant et tant

Et des livres intéressants

Que cela en devient décourageant

Me renvoyant à mon ignorance

Sans médire et sans suffisance

Mais il importe, surtout

Les choses de l'essentiel

L'essentiel des choses

Car, cela devient ainsi, comme un tout

Ainsi de l'hypothèse des Zimov

Savants géophysiciens de la Sibérie

Car, pour la glace, l'empêcher

Du pergélisol de dégeler

Il faudrait deux cent millions d'animaux

Oui, la fin des espèces, c'est pas rigolo

Avec tout se réduisant à quia

Quand tout devient absurde, voilà !

Comme les futurs jeux olynfrics

De Paris, avec tout un horrible trafic

Taxis volants, petits hélicoptères

Conçus par des cerveaux déments et réactionnaires

Au tout électrique, au tout nucléaire

120 km/heure, de la débilité dans l'air

Voilà bien encore

Toute une infectiosité

Du virus de la technicité

Du virus pour nous envelopper

Du virus nu bien habillé

La société

Du tout spectacularisé

La société

Du tout gâché

Ainsi, pour Paris

L'eau du robinet potable

Avec son lithium pas jetable

Cent vingt litres par jour

Par personne, c'est du lourd

Deux mille kilomètres en réseau

Certes, cela n'est pas si idiot

Quand toute l'organisation du monde

Est criminelle en tout, si on la sonde

Tous et toutes en faisant la ronde !

Et il suffit, de piocher

Dans la corbeille aux méfaits

Pour comprendre, que chaque être humain en est le refait

Comme ce fait

Au 1/1/2021

Jusqu'en novembre 2021

23179 étrangers ont rejoint l'Angleterre

Mais, elle devrait être à toutes et à tous, la Terre

20560 ont été interceptés

Par des services français, zélés

Et à trente, souvent entassés

Sur des embarcation pouvant couler

Avec environ, 1600 bateaux comptabilisés

Et des personnes disparues et des personnes noyées

Et chaque année, cela peut varier ou augmenter

Toute une indication

Comme aussi la mesure d'une charge virale

Dans une station d'épuration

En trace de toute infection

Et là, pas de juvénation

De feu ( 1866 - 1951 ) Serge Voronoff, et ses glandes à singes

Grande célébrité et grande disparition

Comme un effacement de toutes les méninges

De fait, tout ce qui a été célébré

Devient très rapidement, de l'amnésie, de l'oublié !

Patrice Faubert ( 2022 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

