Les engrammes du fascisme réhydraté

1884 / 1885

Conférence du traité de Berlin

Le passé qui se fait toujours présent

Pas, cependant, plus malin

La bêtise, toujours se représentant

Il fallait se partager l'Afrique

L'Europe et sa banque à fric

Surtout l'Allemagne

Surtout la France

La Belgique, l'Angleterre

Pour piller les ressources

Pour exploiter sans rescousse

Pour humilier et foutre la frousse

Génocidaires en pays frères

Avec un premier génocide

De 1904 à 1908

Héréros et Namas

Et qui tous et toutes, burent la tasse

Namibie d'aujourd'hui

65.000 héréros éliminés

20.000 Namas effacés

Par l'armée prussienne

Le nazisme avant qu'il n'advienne

Des peuples fulgurés

Des peuples foudroyés !

Le fascisme

Fut de tous les temps

Le nazisme

Fut de tous les temps

Mais avec des noms différents

Car, tout patriotisme

Car, tout nationalisme

En est comme l'enfantement

Idéologies qui vivent longtemps

Plus même que Ming, si déroutant

Mollusque bivalve vivant au moins 507 ans

Car, il fut tué, par erreur, en l'ouvrant

( 1499 - 2006 ) vraiment étonnant

Sexe inconnu, au tout esbaudissant

De toutes façons, et finalement

Tous les animaux humains

Tous les animaux non-humains

Souffrent, ont des émotions

Sont sensibles et au tout mémorisant

Le cochon aime se faire caresser

La vache aime se faire brosser

Tout animal aime la propreté

Humain

Non-humain

Tout animal sait compter

Tout animal sait communiquer

Mais l'animal non-humain

Est trop souvent maltraité par l'animal humain

Qui est trop souvent, un parfait crétin

Comme le fascisme en France

Qui a été toujours là, une évidence !

Donc, l'animal humain

Qui a tout, à son image, colonisé

Qui a tout, à son image, normalisé

Ainsi

Des établissements français

De l'Océanie

Ainsi

Des établissements belges

Du Congo

Ainsi

Des établissements allemands

De la France

Chaque nation, chaque pays

Et tour à tour, cela n'est jamais fini

Mais à cela, tout le monde est sourd

Colonisés et colonisateurs

Colonisateurs et colonisés

Et agresseurs et agressés

Agressés et agresseurs

Pauvre monde de complète stupidité

Comme les bombardements de Tokyo

Février, mars, mai, 1945

Cent mille personnes exterminées

Cela fut moins rapide que pour les personnes atomisées

Mais d'une comparaison l'autre

Mais d'un point de vue l'autre

France, l'âge de la retraite, et c'est consternant

Quand à 62 ans, les plus pauvres

Sont déjà morts, et ce à vingt cinq pour cent

Elle est belle la retraite, au tout dégueulant

La retraite dès la naissance, pour enfin, le tout vivant !

Patrice Faubert ( 2021 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

1884/1885

Berlin Treaty Conference

The past that is always present

Not, however, smarter

Stupidity, always representing itself

Africa had to be divided

Europe and its bank with cash

Especially Germany

Especially France

Belgium, England

To plunder resources

To exploit without rescue

To humiliate and freak out

Genocidal in fraternal countries

With a first genocide

From 1904 to 1908

Heroes and Namas

And who all drank the cup

Namibia today

65,000 heroes eliminated

20,000 Namas deleted

By the Prussian army

Nazism before it happened

Fulgurated peoples

People struck down!

Fascism

Was of all time

Nazism

Was of all time

But with different names

Because, all patriotism

Because, all nationalism

Is like childbirth

Ideologies that live long

More even than Ming, so confusing

Bivalve mollusk living at least 507 years

Because he was killed, by mistake, when he opened it

(1499 - 2006) really amazing

Unknown sex, breathtaking

Anyway, and finally

All human animals

All non-human animals

Suffer, have emotions

Are sensitive and memorizing everything

The pig likes to be petted

The cow likes to be brushed

All animals love cleanliness

Human

Non-human

Any animal can count

Any animal can communicate

But the non-human animal

Too often is mistreated by human animals

Who is too often a complete jerk

Like fascism in France

Which has always been there, obvious!

So the human animal

Who has everything, in his image, colonized

Who has everything, in his image, standardized

Thereby

French establishments

From Oceania

Thereby

Belgian establishments

From Congo

Thereby

German establishments

From France

Every nation, every country

And in turn, it's never over

But to that, everyone is deaf

Colonized and colonizers

Colonizers and colonized

And aggressors and attacked

Assaulted and aggressors

Poor world of utter stupidity

Like the Tokyo bombings

February, March, May, 1945

One hundred thousand people exterminated

It was slower than for atomized people

But from one comparison to another

But from one point of view the other

France, retirement age, and it's appalling

When at 62, the poorest

Are already dead, twenty five percent

Retirement is beautiful, all disgusting

Retirement from birth, for finally, all alive!

Patrice Faubert (2021) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)