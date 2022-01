Toutes nos actions

Sont juges et parties

Toutes nos paroles

Sont juges et parties

Toutes nos histoires

Sont juges et parties

Toutes nos créations

Sont juges et parties

Toutes nos relations

Sont juges et parties

Et même quand nous sommes

Sans aucun juge et sans aucun parti

Elles ne sont jamais parties

Nos actions, nos paroles, nos histoires

Elles sont toujours quelque part !

Toutes nos actions

Sont rivales

Toutes nos paroles

Sont rivales

Toutes nos histoires

Sont rivales

Avez-vous des rivaux ?

Pardon... avez-vous des amis ?

Avez-vous des rivales ?

Pardon... avez-vous des amies ?

Les artistes sont les rivaux des artistes

Les savants sont les rivaux des savants

Les poètes sont les rivaux des poètes

Les sportifs sont les rivaux des sportifs

Les gens sont les rivaux des gens

C'est le bras de fer permanent

C'est un match de boxe peu voyant

La relation humaine, c'est dément !

En toutes choses, la loi du plus fort

Ne fait que des morts

En tous domaines, la loi du plus malin

Est l'empire du chagrin

Ainsi, je suis parti dans l'imagination

Sans aucun juge, ni aucun parti

Mais la neutralité est une illusion

Et il faut le dire, sans façon

L'on est toujours juge et partie

Même si le juge est parti

Et cela n'est pas de l'ironie !

L'orthographe est une girafe

Son cou est long paragraphe

Lorsqu'elle est détournée

Pour pouvoir s'en amuser

Avez-vous des rivaux ?

Pardon... avez-vous des amis ?

Avez-vous des rivales ?

Pardon... avez-vous des amies ?

C'est le bras de fer permanent

C'est un match de boxe peu voyant

La relation humaine, c'est dément !

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

All our actions

Are judges and parties

All our words

Are judges and parties

All our stories

Are judges and parties

All our creations

Are judges and parties

All our relations

Are judges and parties

And even when we are

Without any judge and without any party

They never left

Our actions, our words, our stories

They are always somewhere!

All our actions

Are rivals

All our words

Are rivals

All our stories

Are rivals

Do you have any rivals?

Sorry ... do you have any friends?

Do you have any rivals?

Sorry ... do you have any friends?

Artists are artists' rivals

Scientists are the rivals of scientists

Poets are the rivals of poets

Athletes are the rivals of athletes

People are people's rivals

It's the permanent showdown

It's a faint boxing match

The human relationship is insane!

In all things, the law of the strongest

Only makes deaths

In all areas, the law of the smartest

Is the empire of sorrow

So I left in the imagination

Without any judge, nor any party

But neutrality is an illusion

And it must be said, without ceremony

We are always judge and party

Even though the judge is gone

And that is not irony!

Spelling is a giraffe

His neck is long paragraph

When it is hijacked

To be able to have fun

Do you have any rivals?

Sorry ... do you have any friends?

Do you have any rivals?

Sorry ... do you have any friends?

It's the permanent showdown

It's a faint boxing match

The human relationship is insane!

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)