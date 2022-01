La télévision

N'est pas un moyen de communication

La télévision

Est un moyen d'aliénation

Le cinéma

N'est pas un moyen de communication

Le cinéma

N'est que l'image de l'aliénation

Et, toutes les images sont des prisons

Car elles veulent toutes définir

Et l'on ne peut plus s'en sortir

Or, tout individu est réellement indéfinissable

Il va, il vient, il est le sable

Toujours, il est insaisissable

Mais comme des sottes et des sots

Nous nous enfermons, et c'est dommageable

Dans l'infernale prison des mots

Il faut toujours faire quelque chose

Il faut toujours être quelque chose

Et toujours prendre la pose

Il nous faut enfiler une panoplie

De ceci ou de cela

Il ne peut y avoir aucune amitié

Il ne peut y avoir aucun amour

Dans le monde des images

De la communication aliénée

Où c'est toujours la recherche d'un pouvoir

En quête d'un vain savoir

C'est la guerre des narcissismes

Jamais, vraiment, nous ne nous regardons

Jamais, vraiment, nous ne nous écoutons

Nous ne faisons que nous utiliser

Le capitalisme est une monstruosité

Nous en sommes des rouages

Nous en sommes les pages

Personne ne peut plus en douter

Avec ses eaux minérales empoisonnées

Et l'eau du robinet , un peu moins contaminée

Avec toutes ses activités inutiles

Trop souvent si futiles

Tout y est, de la prostitution organisée

Souvent la putain de quelqu'un

Souvent le jouet des biens

Et l'on y vend ce que l'on peut

A qui en veut

Du sexe, des idées, de la disponibilité, de la sécurité

Nous achetons ce que nous pouvons

Et constamment, des produits dangereux

Il y en a pour les pauvres

Il y en a pour les riches

Et tant pis pour nos santés

Et même si j'écris dans le vide

Assuré de mon permanent bide

Je vois peut-être tout en noir

Scotché encore au grand soir

Certes, je ne fais aucun envieux

Ce qui est fort heureux

Je suis l'invisible d'ailleurs

Ni pire que vous, ni meilleur

Tout ce qui est en vous, est en moi

Tout ce qui est en moi, est en vous

Bien souvent, l'idée de suicide

Est le suicide de l'idée de suicide

Ce qui évite de nous tuer

Le capitalisme est un suicide de chaque jour

Le capitalisme est un génocide de chaque jour

Le capitalisme nous extermine chaque jour

Le capitalisme nous abomine chaque jour

Le capitalisme nous vomit chaque jour

Tout ce qui est profit

Est le contraire de la vie

Tout ce qui est rentable

Est absolument jetable

La poésie doit-être didactique

La poésie doit-être bombe atomique

La poésie doit-être alchimique

La poésie doit-être politique

La poésie doit-être la formule chimique

Pour transformer le monde de l'empire capitalistique

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysicien

Television

Is not a means of communication

Television

Is a means of alienation

The movie theater

Is not a means of communication

The movie theater

Is just the image of alienation

And, all the pictures are prisons

Because they all want to define

And we can't get out of it anymore

However, every individual is really indefinable

He goes, he comes, he is the sand

Still he's elusive

But like fools and fools

We lock ourselves in, and it's damaging

In the hellish prison of words

You always have to do something

You always have to be something

And always strike a pose

We have to put on a panoply

Of this or that

There can be no friendship

There can be no love

In the world of images

Insane communication

Where it's always the search for power

In search of a vain knowledge

It's the war of narcissisms

We never really look at each other

We never really listen to each other

We just use ourselves

Capitalism is a monstrosity

We are cogs

We are the pages

No one can doubt it anymore

With its poisoned mineral waters

And tap water, a little less contaminated

With all its unnecessary activities

Too often so futile

Everything is there, organized prostitution

Often somebody's fucking

Often the toy of goods

And we sell what we can

Who wants it

Sex, ideas, availability, security

We buy what we can

And constantly, dangerous products

There is something for the poor

There is something for the rich

And too bad for our health

And even if I write in a vacuum

Assured of my permanent belly

I may see everything in black

Still taped on the big night

Certainly, I am not envious

What is very happy

I am the invisible besides

Neither worse than you, nor better

All that's in you is in me

All that's in me is in you

Very often, the idea of ​​suicide

Is suicide from the idea of ​​suicide

What avoids killing us

Capitalism is everyday suicide

Capitalism is an everyday genocide

Capitalism exterminates us every day

Capitalism abhors us every day

Capitalism spews us out every day

All that is profit

Is the opposite of life

All that is profitable

Is absolutely disposable

Poetry must be didactic

Poetry must be atomic bomb

Poetry must be alchemical

Poetry must be political

Poetry must be the chemical formula

To transform the world of capitalist empire

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysicien