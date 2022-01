Les idéologies fragmentent

Les enfants, les hommes et les femmes

Les religions séparent

Les enfants, les hommes et les femmes

Tout cela oppose

Tout cela sépare

Tout cela divise

Très peu l'ont dit

Sauf, feu Jiddu Krishnamurti, et feu Henri Laborit

Et si nous l'avions compris

Plus aucun livre, nous ne lirions

Plus aucun film, nous ne verrions

Plus aucun discours, nous n'écouterions

De tout ceci, nous n'aurions plus aucun besoin

La vie, de tout cela, serait si loin

Tant de livres contre la guerre

Et c'est toujours la guerre

Tant de films contre la pollution

Et partout, c'est la pollution

Tant de discours contre la compétition

Et c'est en toutes choses, la compétition

Et aucun animal humain ne rencontre un autre animal humain

Dans de telles conditions

Tous nos efforts restent vains

Ce sont les prisons de l'aliénation

Qui sont l'aliénation de toutes les prisons

La technologie n'est pas la civilisation

Et nous n'avons plus aucune attention

Pour nous-mêmes et pour les autres

Et dans les guerres, tout le monde, se vautre

Il ne faut plus aucun chef, aucun gourou, aucun leader

Chacun, chacune, doit-être sans frontière

Chacun, chacune, doit-être sa propre lumière

Ni international ,ni national, mais anational !

La seule option qui ne fait pas mal

De plus en plus, les gens deviennent savants

Et après ? le monde est de pire en pire, dément !

La vraie connaissance n'est pas culturelle

Car cela est une connaissance, toujours purement intellectuelle

Aussi, nous sommes des ignorants

Ainsi, nous sommes des charlatans

Sans cesse, dans la torture de l'argent

Et tout est payant, payant, payant

Et plus aucune vie, pour nos enfants

Plus aucune idée dans le fleuve de la vie

Plus aucune lumière dans la nuit

Encore celui-là, qui nous taquine

Toujours désespérant, avec ses humeurs malignes

Salut les fachos

Salut les bolchos

Vous allez encore me mettre zéro !

Et nous sommes tous et toutes

Plus ou moins, fachos et bolchos

C'est souvent une même route

Le livre de l'historien Zeev Sternhell, le dit bien haut

Sur la droite révolutionnaire

Et du socialisme national héréditaire

Salut les fachos

Salut les bolchos

Vous allez encore me mettre zéro !

Non que cela me décourage

Pas plus que cela me met en rage

Mais c'est si grotesque, si idiot

Que je peux en rire, dans ma nage

Ne comptez pas sur moi, pour vous donner la clef

Je ne suis ni concierge, ni geôlier

Je suis le destin, je vais, je viens

Tout est faux, rien n'est vrai

Et souvent, je m'en vais

Tous les mots sont des pets

A quand, enfin, la vie sur Terre

A quand, enfin, pour nous plaire

Salut les fachos

Salut les bolchos

Vous allez encore me mettre zéro !

Patrice Faubert (2012) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/)

Ideologies fragment

Children, men and women

Religions separate

Children, men and women

All this opposes

It all separates

All this divides

Very few said it

Except, the late Jiddu Krishnamurti, and the late Henri Laborit

What if we understood it

No more books we would read

No more movies, we wouldn't see

No more speech, we would listen

Of all this we would no longer need

Life, of it all, would be so far away

So many books against the war

And it's still war

So many films against pollution

And everywhere, it's pollution

So much talk against competition

And it is in all things, the competition

And no human animal meets another human animal

In such conditions

All our efforts are in vain

These are the prisons of alienation

Who are the alienation of all prisons

Technology is not civilization

And we don't care anymore

For ourselves and for others

And in wars everyone wallows

We don't need any leader, no guru, no leader

Each, each, must be without borders

Each, each, must be their own light

Neither international nor national, but anational!

The only option that doesn't hurt

More and more people are becoming scholars

And after ? the world is getting worse and worse, demented!

Real knowledge is not cultural

Because this is knowledge, always purely intellectual

Also we are ignorant

So we are charlatans

Endlessly in the torture of money

And everything is paid, paid, paid

And no more life for our children

No more idea in the river of life

No more light in the night

This one again, who teases us

Always desperate, with his malignant moods

Hi Fachos

Hello bolchos

You are going to put me zero again!

And we are all

More or less, fachos and bolchos

It is often the same road

Historian Zeev Sternhell's book says it out loud

On the revolutionary right

And hereditary national socialism

Hi Fachos

Hello bolchos

You are going to put me zero again!

Not that it discourages me

No more than that makes me angry

But it's so grotesque, so silly

That I can laugh about it, in my swimming

Don't count on me, to give you the key

I am neither janitor nor jailer

I am fate, I am going, I am coming

Everything is wrong, nothing is true

And often I go away

All words are farts

When will life on Earth finally

When, finally, to please us

Hi Fachos

Hello bolchos

You are going to put me zero again!

Patrice Faubert (2012) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)