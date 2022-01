La soumission ou l'angoisse

Chaque être humain

Mâle ou femelle, c'est certain

Est devenu plus savant

Est devenu plus artiste

Est devenu plus cultivé

Car, est devenu plus informé

Tout homme, néanmoins, dans son chacunier

Toute femme, nonobstant, dans sa chacunière

Tous et toutes avec leurs propres repères

Mais, tu sais

Des choses que je ne sais pas

Mais, je sais

Des choses que tu ne sais pas

Mais, tu vis

Des choses que je ne vis pas

Mais, je vis

Des choses que tu ne vis pas

Mais, d'un même pas !

Sous la condition

De ne pas écouter n'importe quoi

Sous la condition

De ne pas voir ou regarder n'importe quoi

Mais malgré cela

Toujours autant de réactionnaires

Droite, extrême droite, centre, gauche, extrême gauche

Toujours un même faux vrai air

Et par pays

Les bourgeoisies de l'art, de la science, de la culture

Et de la cuisine experte dans cette friture

Car elles colonisent

Des idées, qu'elles font faussement siennes

Car, elles colonisent

Des pensées, qu'elles font faussement siennes

Car, elles colonisent

Des comportements, qu'elles font siens, et amen

De par la plupart des journaux

De par la plupart des radios

De la télévision, internet, de la plupart des médias

Avec toute une suffisance

Avec toute une médisance !

Mais

Il y a la véritable diffusion

De la science ou autre

Mais

Il y a la véritable diffusion

De l'art ou autre

De la culture ou autre

Hélas

Bien des gens

Préfèrent le faux au vrai

C'est comme pour la soumission à l'autorité

Par tout le monde, elle est recherchée

Car

L'angoisse, elle peut l'annihiler

Car

L'angoisse, elle peut l'atténuer

Toute religion

Est ou peut-être, une soumission à l'autorité

Toute idéologie

Est ou peut-être, une soumission à l'autorité

Toute croyance

Est ou peut-être, une soumission à l'autorité

Et, l'espèce humaine

De la religion, de la science, de l'art, de la croyance, est comme une colonie

Aussi bien, qu'en un certain temps

Que l'Algérie pour la France

Que la Malaisie, le Kenya, pour l'Angleterre

Que le Congo, pour la Belgique

Que la France, pour l'Allemagne

Que la Pologne, pour la Russie

Avec toutes les atrocités

Dont l'on a même pas l'idée

Gens torturés, déportés, personnes exécutées

Gens disparus, déplacés, personnes blessées ou tuées

Mais tout ceci, très vite oublié !

Tant de nations, colonisatrices et impérialistes

Et bien souvent, avant l'officiel fascisme

Et bien souvent, avant l'officiel nazisme

Et bien souvent, avant l'officiel stalinisme

Au fond

Le fascisme a su devenir banal

Au fond

Le nazisme a su devenir banal

Au fond

Le stalinisme a su devenir banal

Xénophobie ou paranoïa, extermination de masse

Du nationalisme qui jamais ne lasse

Avec de nouveaux habits

Avec de nouveaux dits

Hier, demain, aujourd'hui

Il s'agit de tout rendre présentable

Il s'agit de tout rendre louable

De la sélection par le pire

Le pire de toute sélection

Pas de quoi bander

Pas de cyprine pour la vulve et pas de sécrété

La mouille du vagin

Ce qui fut déjà décrit en 1899

Il devrait y avoir

De l'éducation sexuelle

Certes, appropriée et adaptée, dès la maternelle

Pouvoir connaître con corps

En faire de la vie, pas de la mort

Mais, les forces policières

Mais, les forces militaires

Et qui sont de tous les ports

Ont été, sont, seront

Le plus souvent, réactionnaires

Fascisantes, nazifiantes, oppressantes, rien à faire

Feu ( 1830 - 1905 ) Louise Michel, l'avait bien compris

Tout pouvoir est maudit

Et pour s'épanouir pleinement, il n'y a, il n'y aurait, que l'anarchie !

Patrice Faubert ( 2022 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Every human being

Male or female, that's for sure

became wiser

Became more artistic

Has become more cultured

For, became more informed

Every man, nevertheless, in his each

Every woman, notwithstanding, in her each

All of them with their own landmarks

But you know

Things I don't know

But I know

things you don't know

But you live

Things I don't live

But, I live

Things that you don't live

But, at the same step!

Under the condition

Not to listen to anything

Under the condition

Not to see or look at anything

But, despite that

Always so many reactionaries

Right, far right, center, left, far left

Always the same false true air

And by country

The bourgeoisies of art, science, culture

And expert cooking in this frying

Because they colonize

Ideas, which they falsely make their own

Because they colonize

Thoughts, which they falsely make their own

Because they colonize

Behaviors, which they make their own, and amen

From most newspapers

From most radios

TV, internet, most media

With all smugness

With a whole slander!

Corn

There is the real diffusion

science or something

Corn

There is the real diffusion

Art or something

Of culture or other

Alas

many people

Prefer false to true

It's like submitting to authority

Everybody's looking for her

Because

Anxiety, it can annihilate it

Because

Anxiety, she can alleviate it

any religion

Is, or may be, a submission to authority

Any ideology

Is, or may be, a submission to authority

Any belief

Is, or may be, a submission to authority

And the human species

Of religion, of science, of art, of belief, is like a colony

As well, that in a certain time

That Algeria for France

Than Malaysia, Kenya, for England

Than the Congo, for Belgium

That France, for Germany

That Poland, for Russia

With all the atrocities

Of which we have no idea

People tortured, deported, people executed

People missing, displaced, people injured or killed

But all this, very quickly forgotten!

So many nations, colonizers and imperialists

And very often, before the official fascism

And quite often, before the official Nazism

And very often, before the official Stalinism

Basically

Fascism knew how to become banal

Basically

Nazism knew how to become banal

Basically

Stalinism knew how to become banal

Xenophobia or paranoia, mass extermination

Nationalism that never tires

With new clothes

With new sayings

Yesterday, tomorrow, today

It's about making everything presentable

It's about making everything commendable

Selection by the worst

The worst of any selection

Nothing to bend

No love juice for the vulva and no secretion

The wetness of the vagina

What was already described in 1899

There should be

sex education

Certainly appropriate and suitable, as early as kindergarten

Being able to know your body

Make it life, not death

But the police forces

But the military forces

And who are of all ports

Were, are, will be

Most often reactionary

Fascinating, nazifying, oppressive, nothing to do

Fire ( 1830 - 1905 ) Louise Michel, understood it well

All power is cursed

And to blossom fully, there is, there would be, only anarchy!

