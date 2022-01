Echec et mat

Toutes les femmes, tous les hommes

Qui se ressemblent de trop

Sont le plus souvent, des rivales et des rivaux

Toutes les femmes, tous les hommes

Qui ne se ressemblent pas

Sont le plus souvent dans l'inimitié

Ce qui est différent de la rivalité

Ainsi donc, sur cette planète

Les rivalités sont aux manettes

Ainsi donc, sur cette sphère

L'adversité est notre repère

Tout le monde est patraque

Tout le monde se rate

Sur l'échiquier de la vie, pas de pat

Tous et toutes, échec et mat

Tout aurait pu être si simple

Tout le monde aurait pu se rencontrer

Tout le monde aurait pu se savourer

Tout le monde partout chez soi

Tout le monde avec un toit

Tout le monde avec moi

Mais, depuis l'école, et même avant

Dans nos têtes, l'on a mis des vilenies

L'on a fait de nous des savants

Aux relations sans aucune harmonie

Toutes nos paroles sont chipies

Tous nos faits médissent la vie

Tous nos actes sont partis

Nos existences jouent aux cartes

Dans les guerres, toutes sont tartes

En toutes choses, c'est la concurrence

Toujours se battre, partout, la violence

Ici, pas de paroles envieuses

De notre pauvre société mafieuse

Tout est à plaindre

Tout est à geindre

Tout est à feindre

Tout a été galvaudé

Tout a été truqué

Tout a été mélangé

Tout a été faisandé

Tout a été répété

Les mots ne sont plus à leur place

Et ainsi, les mots nous agacent

Le travail ne rend pas sympathique

Le travail c'est robotique

Le travail c'est comme un tic automatique

Le travail c'est mécanique

Le travail rend idiot

Le travail c'est pas beau

Toujours faire des travaux

Pour tout défaire aussitôt

Je ne risque ni ne crains vos jalousies

Car je ne suis qu'une sorte de clochard

Et j'invalide toutes vos calomnies

Je ne suis qu'un pauvre anar

Je suis le vilain petit canard

Plus rien ne sert à rien

C'est fini, c'est la fin

Patrice Faubert ( 1980) pouète, puète, peuète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

All women, all men

Who are too similar

Are most often, rivals and rivals

All women, all men

who don't look alike

Are most often at enmity

What is different from rivalry

So on this planet

Rivalries are at the helm

So, on this sphere

Adversity is our benchmark

Everyone is woozy

Everybody misses

On the chessboard of life, no pat

All and all, checkmate

Everything could have been so simple

Everyone could have met

Everyone could have savored each other

Everyone everywhere at home

Everybody with a roof

Everybody with me

But, since school, and even before

In our heads, we put villainies

We were made scholars

To relationships without any harmony

All our lyrics are bitches

All our facts curse life

All our deeds are gone

Our lives are playing cards

In wars, all are pies

In all things it's competition

Always fighting, everywhere, violence

Here, no envious words

Of our poor mafia society

Everything is to complain

Everything is to whine

Everything is to pretend

Everything has been overused

Everything was faked

It's all been mixed up

Everything was messed up

It's all been repeated

The words are out of place

And so the words annoy us

Work doesn't make you likable

Work is robotic

Work is like an automatic tick

Work is mechanical

work makes you stupid

work is not beautiful

Always do work

To undo everything immediately

I neither risk nor fear your jealousies

'Cause I'm just some kind of tramp

And I invalidate all your slander

I'm just a poor anar

I am the ugly duckling

Nothing is useless anymore

It's over, it's the end

