La camaraderie amoureuse de feu Emile Armand

N'est pas possible, dans un monde d'argent

L'anationalisme de feu Eugène Lanti

Où partout, les nationalismes font pipi

Ne peut que passer pour un utopisme dément

Les hommes veulent appartenir à quelqu'un

Les femmes veulent appartenir à machin

La jalousie est le contraire de l'amour

Et cependant, tous et toutes, sont dans sa cour

L'on nous fait croire

Et souvent, l'on peut le voir

Qu'être jaloux, c'est beaucoup aimer

Qu'être jalouse, c'est être très attachée

L'amour, c'est donc la propriété

En ce sens, c'est des autres, se confisquer

Les hommes et les femmes veulent s'approprier

Les hommes et les femmes veulent se posséder

Cela leur donne l'illusion de l'amour fou

La contrefaçon qu'on les aime beaucoup

Nous pourrions tout aussi bien

Comme des papillons, sur des fleurs

Nous imprégner de leurs odeurs

Et en boire tous les pleurs

Chaque jour si délicieusement vécu

Personne de vainqueur, personne de vaincu

Mais simplement des amours d'une journée

Comme aussi bien, pour une éternité

Et c'est toujours la sexualité

Qui est encore la moins partagée

Nous sommes des propriétaires

D'une femme, d'un homme, d'enfants, d'une maison

Et ce, à en perdre la raison !

En ce domaine, pas le moindre retardataire

Et comme tout n'est pas à tout le monde

Rien, n'est en fait à personne

Même si des actions sont bonnes

C'est encore la misère qui nous sonde

Nous ne partageons rien, ainsi l'amour nous fuit

Sans discontinuer, nous prostituons nos corps ou nos esprits

C'est ainsi que vivent les patronnes et patrons

Car nous sommes des poltronnes et des poltrons

C'est la grande farandole du pognon

Nos vies sont dans les camisoles

De nos sociétés complètement folles

Pour qu'en tous lieux, l'on s'égorge

Mais nous y mettons des formes

Pour que tout reste dans des normes

Des tueries qui suent nos hypocrisies

Cela fait partie du monde, c'est la vie !

Comme au vieux temps, de la guerre d'Algérie

Et qui dans notre sombre aujourd'hui

Connaît même un peu, l'anationalisme de feu Eugène Lanti ?

Et qui dans notre terrifiant aujourd'hui

Connaît même un peu, la camaraderie amoureuse de feu Emile Armand ?

Chut ! le désastre, il faut l'administrer

Chut ! le désastre, il faut le faire apprécier

Chut ! bientôt tout sera fini, plus rien à gérer !

Patrice Faubert (2012) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

The loving camaraderie of the late Emile Armand

Is not possible, in a world of money

The anationalism of the late Eugène Lanti

Where everywhere nationalisms pee

Can only pass for an insane utopianism

Men want to belong to someone

Women want to belong to the thing

Jealousy is the opposite of love

And yet, all and all, are in his court

We are made to believe

And often we can see

That to be jealous is to love a lot

That to be jealous is to be very attached

So love is property

In this sense, it is from others, to confiscate

Both men and women want to own

Men and women want to own each other

It gives them the illusion of mad love

The counterfeit that we love them very much

We might as well

Like butterflies, on flowers

Imbue us with their smells

And drink all the tears

Every day so deliciously lived

Winner person, loser person

But just one day loves

As well, for an eternity

And it's always sexuality

Who is still the least divided

We are owners

Of a woman, of a man, of children, of a house

And this, to lose the reason!

In this area, not the slightest latecomer

And since everything is not for everyone

Nothing, actually belongs to no one

Even if actions are good

It's still misery that probes us

We don't share anything, so love eludes us

Without stopping, we prostitute our bodies or our minds

This is how bosses live

'Cause we're cowards and cowards

It's the big farandole of dough

Our lives are in the straitjackets

Of our completely crazy societies

So that in all places, we cut each other's throats

But we put shapes in it

To keep everything within the standards

Killings that sweat our hypocrisies

It's part of the world, it's life!

Like in the old days, from the Algerian war

And who in our dark today

Do you even know a little about the anationalism of the late Eugène Lanti?

And who in our terrifying today

Even know a little, the loving camaraderie of the late Emile Armand?

Hush! the disaster, it must be administered

Hush! the disaster, it must be appreciated

Hush! soon everything will be over, nothing more to manage!

Patrice Faubert (2012) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )