La colonisation expropriatrice

Pauvre peuple kanak

Qui dans son histoire

Avec tant de désillusions et de claques

Et qui fut colonisé

Et qui fut acculturé

Et qui fut évangélisé

Et qui fut exproprié

Même par des bagnards colons

Au peuple kanak, des faux-jetons

Il y eut aussi

Toutes les maladies

Apportées par les peaux blanches

Toute une décimation comme une revanche

Avec aussi les missionnaires catholiques

Avec aussi les missionnaires protestants

Et le colonisé

Qui devint un assimilé

Et donc, avec les grandes invasions

Comme une éternelle répétition

De l'asservissement en mondialisation

Et donc, qu'on le veuille ou non

Un grand mélange

Des cultures et des religions

Aucune race, mais des groupes et des populations

Selon les époques et les temps

Selon les conditions

Quand c'est les religions

Quand c'est les idéologies

Qui font opposition, qui font séparation !

Tout est d'hier

Dans l'aujourd'hui du faire

Jadis et très jadis

Les indulgences papales

De tout un culot phénoménal

De nos jours

La compensation écologique

Du droit à polluer, très économique et très politique

Du droit à pécher

Au droit à polluer

Et ce sans aucune culpabilité

Avec toute une notion civilisée

Du suicide individuel ou collectif, que l'on peut galvauder

Et en paraphrasant

Feu le penseur, E.M.Cioran

" Se suicider, oui

Mais pas parce que, tout le monde

Vous cracherait à la figure "

De la citation personnalisée

Sans être au plus près, mais sans falsifier

Rendre simplement, le fait

Le passé nous revient toujours

Au présent, nous faisant toujours la cour

Comme le débarquement

Mais, celui de 1066, que celui de 1944, moins évident

Hasting, et déjà la Normandie

Avec la naissance de la chevalerie

Avec, cependant, des chevaux tout-petits !

Feu ( 1027 - 1087 ) Guillaume le conquérant

Duc de Normandie

Devint Roi d'Angleterre, c'est ainsi

D'un débarquement l'autre

D'une invasion l'autre

D'une fausse vraie assimilation l'autre

D'ailleurs

Tout ceci fort bien résumé

Dans la première bande dessinée

La broderie de Bayeux

Ils sont partout nos aïeux

Soixante dix mètres de long

De personnes faisant régions, pays et nations

De fait chaque groupe humain

Et ce depuis le patriarcat

Voulant imposer sa dominance à d'autres groupes humains

De tout un puant caca

Et à défaut de le sentir

L'on peut l'ouïr ou le lire

Sans ou avec le besoin de bésicles

Déjà présentes au treizième siècle

Puis, en 1728, coucou, les lunettes à branches

De l'Italie à l'Angleterre, comme des manches

Car, le capital, indéfectible engeance

Centrale de planification en agence

Est à toute individualité, une permanente offense

Comme normalité de l'immoralité en mesure de confiance !

Patrice Faubert ( 2022 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

poor kanak people

Who in his story

With so many disappointments and slaps

And who was colonized

And who was acculturated

And who was evangelized

And who was expropriated

Even by convict settlers

To the Kanak people, fake tokens

There was also

All diseases

Brought by white skins

A whole decimation like revenge

Also with Catholic missionaries

With also the Protestant missionaries

And the colonized

Who became an assimilated

And so, with the great invasions

Like an eternal repetition

From enslavement to globalization

And so, whether we like it or not

A great mix

cultures and religions

No races, but groups and populations

According to the eras and the times

According to the conditions

When it's religions

When it's ideologies

Who oppose, who separate!

It's all from yesterday

In the today of doing

Long ago and very long ago

Papal indulgences

Of all a phenomenal nerve

Nowadays

Ecological compensation

The right to pollute, very economic and very political

Right to sin

The right to pollute

And this without any guilt

With a whole civilized notion

Individual or collective suicide, which can be overused

And paraphrasing

Late Thinker, E.M.Cioran

"Commit suicide, yes

But not because, everyone

You would spit in your face"

personalized quote

Without being as close as possible, but without falsifying

Simply render, the fact

The past always comes back to us

In the present we are still courting

Like the landing

But, that of 1066, than that of 1944, less obvious

Hasting, and already Normandy

With the birth of chivalry

With, however, toddler horses!

Late ( 1027 - 1087 ) William the Conqueror

Duke of Normandy

Became King of England, that's how

From one landing to another

From one invasion to another

Of a false true assimilation the other

Moreover

All this summed up very well.

In the first comic

Bayeux embroidery

They are everywhere our ancestors

seventy meters long

Of people making regions, countries and nations

In fact, each human group

And this since the patriarchy

Wanting to impose its dominance on other human groups

From a whole stinking poo

And failing to feel it

You can hear it or read it

Without or with the need for glasses

Already present in the thirteenth century

Then, in 1728, cuckoo, glasses with branches

From Italy to England, like sleeves

Because, the capital, unfailing breed

Agency planning center

Is to all individuality, a permanent offense

As normality of immorality in a measure of confidence!

Patrice Faubert ( 2022 ) bitch, bitch, bitch, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )