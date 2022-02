Exterminez les tous, d'un fascisme l'autre

Tout comportement est le produit

De son environnement

De son conditionnement

Des engrammes, et il est difficile, le déraillement

Ce qui fait tout accepter

Car c'est ce qui fait normalité

Car cela devient ainsi de la banalité

Fabriquant les " Exterminez toutes ces brutes "

Du remarquable documentaire d'Arte qui azimute

Mais cela n'est pas seulement au niveau des pseudo-races

Aussi, en économie, en politique, tout y trace

Aussi, en dame science ou dame autre, avec hélas, toujours une place

Fascisme brun

Fascisme rouge

Fascisme libéral

En version nazie

En version bolchévique

En version nationale

En version internationale

Des millions

Et des millions

De vies fracassées

De vies confisquées

De vies éliminées

De vies détournées

Torturées, déportées, tuées

D'un fascisme l'autre

Car, hélas, le fascisme

C'est dans toutes les têtes

Mais, malin, il est devenu hypocrite

Comme le serment d'hypocrite

Car le fascisme peut se dire de gauche

Car le fascisme peut se dire de droite

De même pour l'écologie

Les nouveaux habits du fascisme

Qui peut même se prétendre contre le fascisme !

Il faut donc être NI DE DROITE, NI DE DROITE

Le fascisme si divers soit-il, c'est plein de virus

Qui font l'humanité inhumanité, MINUS

Comme chaque corps humain

Avec ses propres virus

Positifs ou négatifs

Car

Ils peuvent être la vie

Car

Ils peuvent être la mort

Et c'est inouï

Car, dans chaque corps humain

Hier, aujourd'hui, demain

Au niveau du corps, de l'air

De l'atmosphère, de la stratosphère

C'est 10 puissance 34

De particules virales

Toute l'échelle du vivant

Toute l'échelle du dément

Du gangstérisme politique

De la politique du gangstérisme

De l'extrême gauche du capital

Jusqu'à l'extrême droite du capital

Virosphère de la fachosphère

Fachosphère de la virosphère

Le microbiome de la société

De l'aberration et du taré !

Alors

Que toute nation

Est dans une autre nation

Chaque pays est dans un autre pays

Comme une histoire de l'immigration

Ainsi, en 1882, à New York

Alors que huîtres et homards

Cela était pour les pauvres et les crevardes et crevards

Si la rareté d'un produit fait sa cherté

La surabondance d'un produit fait son peu de cherté

Donc

Déjà, en 1882, 400.000 personnes d'origine allemande

Peuplement de l'offre et de la demande

De fait, tout nationalisme est une absurdité

Car, toutes les populations sont du sang mêlé

De la culture, des coutumes, au tout mélangé

USA, 2021

45 millions, environ, de personnes

D'origine allemande, c'est à la tonne

Avec un peu partout

Le même processus, le même phénomène, coucou

Tous les corps de métier

Comme des bourgeoisies aux formes si variées

Gens de police, militaires, truands, les mafias

Hommes et femmes politiques, horribles excréments que voilà

Prisons, hommes d'affaires, avec toute une corruption généralisée

Toute une bigorexie

Mais là, pas dans l'activité sportive

Mais dans l'asservissement lobotomisé des populations

Mais dans l'abrutissement soumis, car désangoissant, des populations

Le peuple est un réservoir de et à fascisation !

Patrice Faubert ( 2022 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

All behavior is the product

of its environment

Of its conditioning

Engrams, and it's hard, derailment

What makes everything accept

'Cause that's normal

Because it becomes commonplace

Making the "Exterminate all these bullies"

From the remarkable Arte documentary that azimutes

But this is not only at the level of pseudo-races

Also, in economics, in politics, everything traces

Also, in lady science or lady other, with alas, always a place

brown fascism

red fascism

liberal fascism

In Nazi version

In Bolshevik version

In national version

In international version

Millions

And millions

Of shattered lives

Of confiscated lives

Of lives wiped out

Diverted lives

Tortured, deported, killed

From one fascism to another

Because, alas, fascism

It's on everyone's mind

But, clever, he became a hypocrite

Like the hypocrite's oath

Because fascism can call itself left-wing

Because fascism can be called right-wing

The same for ecology

The new clothes of fascism

Who can even claim to be against fascism!

It is therefore necessary to be NEITHER OF THE RIGHT, NOR OF THE RIGHT

Fascism, however diverse, is full of viruses

Who make humanity inhumanity, MINUS

Like every human body

With its own viruses

Positives or negatives

Because

They can be life

Because

They can be death

And it's amazing

Because in every human body

Yesterday Today Tomorrow

At the level of the body, of the air

From the atmosphere, from the stratosphere

It's 10 to the power of 34

Viral particles

The whole scale of life

The whole scale of the insane

political gangsterism

From the politics of gangsterism

From the extreme left of capital

Up to the extreme right of capital

Fachosphere virosphere

Virosphere Fachosphere

The microbiome of society

Aberration and crazy!

So

that any nation

Is in another nation

Every country is in another country

Like an immigration story

Thus, in 1882, in New York

While oysters and lobsters

It was for the poor and the crevards and the crevards

If the rarity of a product makes it expensive

The overabundance of a product makes its low cost

Therefore

Already, in 1882, 400,000 people of German origin

Population of supply and demand

In fact, all nationalism is nonsense

'Cause all people are mixed blood

Culture, customs, all mixed up

US, 2021

approximately 45 million people

Of German origin, it's by the ton

With everywhere

The same process, the same phenomenon, cuckoo

All trades

Like bourgeoisies in such varied forms

Police, military, mobsters, mafias

Political men and women, horrible excrement that is

Prisons, businessmen, with all the rampant corruption

A whole bigorexia

But there, not in the sporting activity

But in the lobotomized enslavement of populations

But in the submissive brutalization, because distressing, of the populations

The people are a reservoir of and fascism!

