La pensée conditionnée

Nous voulons des relations

Sinon, autant être sur une île déserte

Nous voulons partager nos créations

Sinon, autant être sur une île déserte

Car jamais nous ne comprenons

Que nous sommes sur une île déserte

Il ne peut y avoir la moindre relation

Là où tout est compétition

Il ne peut y avoir la moindre relation

Là où tout est hiérarchie

Il ne peut y avoir la moindre relation

Dans ces stupides conditions

Non, je ne vois pas tout en noir

Mais la pensée est conditionnée, du matin au soir

Au fond, nous ne voulons partager

Que nos fausses créations, toujours formatées

Mais nous avons le faux besoin, ainsi d'exister

Sur une Terre, aux relations authentiques désertées

Et nous endossons du peintre, la panoplie

Et nous enfilons du poète, la suffisance infinie

Nous voulons des relations

Sinon, autant être sur une île déserte

Alors, que chaque être humain

Est sur une île déserte, en plein

Il n'y a pas la moindre vraie vie

Dans aucune de nos nombreuses hiérarchies

Il n'y a pas la moindre relation

Là où sévit la compétition

Là où surgit la comparaison

Non, je ne vois pas tout en noir

Mais la pensée est conditionnée, à ne pas le voir

Sinon, il faudrait que nous nous transformions

Pour enfin, avoir des véritables relations

Ainsi, nous sommes sur une île déserte

Tous les arts, tous les sports, sont conditionnés

Toutes les activités humaines sont programmées

Pour divertir quelques bourgeoisies éclairées

Puis, c'est la bagarre, pour être récompensé

Autrement, nous ne savons pas exister

Et toujours, il faut être un enfant, un père, une mère

Et jamais l'humanité entière

Nous voulons une révolution

Sans le moindre changement

Des idées et surtout des comportements

En réalité, il faut, une révolution de la révolution

A nos yeux, elle est offerte

Cette belle île déserte

C'est notre relation

Qui jamais ne s'exprime, toujours muette

Elle se déguise, elle prend des airs

Elle se dit réactionnaire ou révolutionnaire

C'est une île déserte, c'est notre relation

Cependant, tout individu est l'humanité entière

Tout individu meurt quand les autres meurent

Tout individu vit quand les autres vivent

Tout individu souffre quand les autres souffrent

Non, je ne vois pas tout en noir

Même si toutes les croyances sont fausses

Tout comme la religion du grand soir

Et vraiment, de tout cela, je me gausse

La réalité n'est pas ce que l'on voit

La réalité n'est pas ce que l'on croit

La vérité n'est pas la pensée conditionnée

Et toute pensée est conditionnée

La vérité n'est pas le cerveau programmé

Et tout cerveau est programmé

Les humains sont des îles désertes

Peu hospitalières, rarement offertes

Et la seule solution

Est une révolution de la révolution !

Patrice Faubert (2012) pouète, puète, peuète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

We want relationships

Otherwise, you might as well be on a desert island

We want to share our creations

Otherwise, you might as well be on a desert island

'Cause we never understand

That we are on a desert island

There cannot be any relationship

Where everything is competition

There cannot be any relationship

Where everything is hierarchy

There cannot be any relationship

In these stupid conditions

No, I don't see everything black

But the thought is conditioned, from morning to night

Basically, we don't want to share

That our false creations, always formatted

But we have the false need, so to exist

On an Earth, with authentic relationships deserted

And we put on the painter's panoply

And we put on the poet, the infinite sufficiency

We want relationships

Otherwise, you might as well be on a desert island

So let every human being

Is on a desert island, in the middle of

There is no real life

In none of our many hierarchies

There is not the slightest relation

Where the competition is

Where the comparison arises

No, I don't see everything black

But the thought is conditioned, not to see it

Otherwise, we would have to transform

To finally have real relationships

So we're on a desert island

All the arts, all the sports, are conditioned

All human activities are programmed

To entertain a few enlightened bourgeoisies

Then, it's the fight, to be rewarded

Otherwise we don't know we exist

And always, you have to be a child, a father, a mother

And never all of humanity

We want a revolution

Without any change

Ideas and especially behaviors

In reality, it is necessary, a revolution of the revolution

In our eyes, it is offered

This beautiful desert island

It's our relationship

Who never speaks, always mute

She disguises herself, she puts on airs

She calls herself reactionary or revolutionary

It's a desert island, it's our relationship

However, each individual is the whole of humanity

Everyone dies when others die

Everyone lives when others live

Everyone suffers when others suffer

No, I don't see everything black

Even if all beliefs are wrong

Just like the big night religion

And really, of all this, I laugh

Reality is not what you see

Reality is not what you think

Truth is not conditioned thought

And all thought is conditioned

The truth is not the programmed brain

And every brain is programmed

Humans are desert islands

Not hospitable, seldom offered

And the only solution

Is a revolution of the revolution!

Patrice Faubert (2012) pouète, pouète, peuète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )