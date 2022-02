Curiosity, aller sur Mars, pourquoi faire ?

Pas besoin d'aller sur Mars

Le scorpion languedocien

Peut jeûner durant neuf mois

Et il ne fait pas rien

C'est le soleil qui lui fait loi

Pas besoin d'aller sur Mars

Le minotaure typhée

Jusqu'à un mètre de profondeur, peut creuser

Pour sa précieuse nitée

Et pendant un mois, peut se passer de manger

Pas besoin d'aller sur Mars

Et les humains qui ont pour cadeaux

Leurs nombreuses couleurs de peaux

Du soleil et de quelques mutations

Et là, pas besoin de science-fiction

Et c'est une seule et même population

Avec environ seulement 25000 gènes globaux

Pour petitement une cinquantaine de gènes, c'est rigolo

Pour la couleur de la peau !

Pas besoin d'aller sur Mars

Comme je le disais à des copains

Inutile d'aller chercher bien loin

Pas besoin d'aller sur Mars

Et tout cela pour la terraformation

Car nous avons saccagé la Terre, notre maison

Ainsi, la Terre sera une poubelle

Et Mars en ce cas, nous apparaîtra fort belle !

Et nous referons les mêmes stupidités

Et nous reproduirons les mêmes monstruosités

Aller sur Mars ? quelle farce !

En effet, pas besoin d'aller sur Mars

De toutes façons, les insectes sont là

Avec nous, partout, ils iront, voilà

Nous les emporterons dans nos bagages

Car ils se rient de tous les marécages

Aller sur Mars ? pourquoi faire ?

Tout est déjà sur Terre...

Et un jour, des Jeux Olympiques intergalactiques

Aussi cyniques, aux records intergalactiques

Et toujours autant d'impécunieux, d'impécunieuses rachitiques

Et toujours des hommes et des femmes politiques

Et donc, des humiliés, des affamés, des exploités, tous les pleurs

Des profiteurs, des sans-saveur, des dictateurs, tous les malheurs

Pas besoin d'aller sur Mars

Non mais...quelle farce !

Maintenant, le capitalisme est vert

Il faut ménager la planète Terre

Pour pouvoir encore y faire des affaires

En attendant d'y expandre ses mauvaises manières

Et ce dans tout l'univers

Pour y piller toutes les ressources énergétiques

Pour y exterminer toutes les vies hypothétiques

Pas besoin d'aller sur Mars

Du plastique biodégradable pour les riches en jouir

Du plastique indigérable pour les indigents du jouir

La richesse n'ira plus au bord de la mer

Mais sur Mars ou autre, visiter quelques cratères !

Toutes les drogues sont dans le corps humain

Naturellement, hormis la vitamine C, ce corps martien

Que nous ne synthétisons pas, c'est pas malin !

Les humains sont des déments névrotiques

Qui veulent propager le capitalisme à l'intergalactique

Et Mars serait une première étape, à cette folie

Toujours le même mouvement, du très grand, au tout petit

Ce que les humains ont fait sur la planète Terre

Partout ailleurs, ils le referont, toujours réactionnaires

Famines, génocides, guerres, viols, inégalités, massacres divers

Allez sur Mars

Pourquoi faire, quelle farce !

Et nous en ferons une chanson

Et tous ensemble nous rimerons

Aller sur Mars

Pourquoi faire, quelle farce !

Une planète au capitalisme biodégradable

N'en serait pas pour autant, plus aimable !

C'est dans nos têtes, que tout doit changer

Pour qu'enfin, tout être humain, devienne sacré

Il y a tant à faire, sur la planète Terre

Il y a tant à s'émerveiller sur la planète Terre

Il y a tant à découvrir sur la planète Terre

Il y a tant à partager, sur la planète Terre

Aller sur Mars

Pourquoi faire, quelle farce !

Mais toute idée est reçue

Par exemple, c'est tout vu

C'est le soleil qui est artificiel

Le bronzage n'est donc jamais artificiel

Il n'y a pas d'intelligence artificielle

Mais seulement la mémoire artificielle

Pas de gonflette, mais un effort musculaire répété

Qui donne de la force, à des muscles hypertrophiés

Toute idée est reçue, comme un poing dans la figure

Toute idée reçue, nous roule dans sa sciure

Et la liste serait si longue, asymptote infernale

Que je la délaisse, c'est bien normal !

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

No need to go to Mars

The Languedoc scorpion

Can fast for nine months

And he doesn't do nothing

It's the sun that makes him law

No need to go to Mars

The Typhoid Minotaur

Up to one meter deep, can dig

For his precious nite

And for a month, can go without eating

No need to go to Mars

And the humans who have gifts

Their many skin colors

Sunshine and some mutations

And there, no need for science fiction

And it's one and the same population

With only about 25,000 global genes

For just fifty genes, it's funny

For skin color!

No need to go to Mars

Like I said to friends

No need to look far

No need to go to Mars

And all this for terraforming

'Cause we ransacked the Earth, our home

So the Earth will be a trash can

And Mars in this case, will appear very beautiful to us!

And we'll do the same stupid things again

And we will reproduce the same monstrosities

Go to Mars? what a prank!

Indeed, no need to go to Mars

Anyway, the insects are there

With us, everywhere, they will go, that's it

We will carry them in our luggage

Because they laugh at all the swamps

Go to Mars? to do what ?

Everything is already on Earth...

And one day, an intergalactic Olympics

Also cynical, with intergalactic records

And still so many impecunious, rickety impecunious

And always politicians

And so, the humiliated, the hungry, the exploited, all the crying

Profiteers, tasteless, dictators, all misfortunes

No need to go to Mars

No, but...what a joke!

Now capitalism is green

We must take care of the planet Earth

To still be able to do business there

Waiting to expand his bad ways

And this in the whole universe

To plunder all the energy resources there

To exterminate all the hypothetical lives there

No need to go to Mars

Biodegradable plastic for the rich to enjoy

Indigestible plastic for the destitute of enjoyment

Wealth will no longer go to the seaside

But on Mars or other, visit some craters!

All drugs are in the human body

Naturally, apart from vitamin C, this Martian body

That we don't synthesize is not smart!

Humans are neurotic lunatics

Who want to spread capitalism to the intergalactic

And Mars would be a first step, to this madness

Always the same movement, from very large to very small

What humans have done on planet earth

Everywhere else they'll do it again, always reactionary

Famines, genocides, wars, rapes, inequalities, various massacres

Go to Mars

Why do it, what a joke!

And we'll make it a song

And all together we will rhyme

Go to Mars

Why do it, what a joke!

A planet with biodegradable capitalism

Wouldn't that make it any nicer!

It's in our heads that everything must change

So that finally, every human being, becomes sacred

There's so much to do, on planet Earth

There's so much to marvel at on planet Earth

There is so much to discover on planet Earth

There's so much to share, on planet Earth

Go to Mars

Why do it, what a joke!

But any idea is received

For example, it's all seen

It's the sun that's artificial

Tanning is therefore never artificial

There is no artificial intelligence

But only artificial memory

No inflation, but repeated muscular effort

Which gives strength, to hypertrophied muscles

Any idea is received, like a fist in the face

Every received idea rolls us in its sawdust

And the list would be so long, hellish asymptote

That I leave her, it's quite normal!

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )