Mémoire et intelligence

Mille cinq cent quinze, Marignan

En savoir la date, c'est plaisant

Mille quatre cent quinze, Azincourt

Se souvenir de la date, c'est marrant

Mais c'est la foire à la mémoire

Car Marignan, en fait, c'est quoi ?

Contre qui s'est-on battu, et surtout pourquoi ?

Voilà la seule question d'importance

Et qui fait réellement recours à l'intelligence

Et défaite ou victoire

Chaque pays en a son miroir

Son Nagasaki ou son Pearl Harbor

Des faits de guerre, que l'intelligence abhorre

Toujours la mémoire répète, l'intelligence innove

Toujours la mémoire reproduit, et jamais vraiment, aucune chose neuve

Voilà pourquoi, c'est une profession de foi

La culture n'est pas intelligente, elle aime les rois

Aucune culture ne sauve de la tyrannie

Car en vérité, seule l'intelligence gratifie

La culture c'est toute une panoplie

Elle peut même s'habiller en hippie

Si la culture a besoin de l'intelligence

L'intelligence n'a pas besoin de la culture

La guerre tolère bien la culture

Aucune guerre ne peut aimer l'intelligence

Les bonnes mémoires sont utilisées

Pour dans les hiérarchies, s'élever

La culture aime séparer

L'intelligence n'est qu'intelligence, elle ne peut diviser

La culture est un discours logique

Qui mène le monde à la trique

La logique de tout discours

Et c'est souvent très lourd

Nous permet de justifier toutes nos mauvaises actions

Nous permet de nous donner de ridicules leçons

Et de faire, de la vie, une malédiction

Le discours logique est une surdité

Il permet de justifier toutes les atrocités

Comme l'argent, la pire de toutes les autorités

L'on ne connaît, vraiment personne

Ni soi-même, encore moins les autres

Et dans cette prétendue connaissance qui raisonne

Tout le monde se vautre

La mémoire sait des choses

Elle définit ce qu'est une rose

L'intelligence ne veut aucune conclusion

Elle se défie de toutes les classifications

La culture tient la révolution en laisse

La culture entretient toutes les détresses

L'intelligence ne va à aucune messe

A la culture, elle montre ses fesses

La culture croit en la révolution du dit

L'intelligence est la révolution du fait

Ce que nous écrivons ou disons, n'est pas intéressant

Le plus souvent, mais pourquoi nous disons ou écrivons, seulement

Car s'il n'y avait pas d'objets gratifiants

Car s'il n'y avait pas d'êtres gratifiants

Dans l'écoulement de nos vies, régit par des dictateurs déments

Dans ce qui fait notre environnement

Nous n'aurions alors plus aucune raison d'agir

Et au plus vite, nous voudrions en finir

Cependant que l'administration des choses

Est de plus en plus d'une torridité démentielle

Dans cette guerre à l'humain, aucune pause

Pour les pauvres, aucune éclaircie dans le ciel

Les punks, dont j'étais, avaient bien raison

Aucun futur, aucun avenir, dans le nazisme planétaire

Dans cet implacable talon de fer

Et s'il y a des quantités de mémoires qui font

Il n'y a qu'une seule intelligence, pour une intégrale transformation

De cela, personne n'est le propriétaire

De ceci, personne n'est le dépositaire

Et même l'anarchie est encore conservatrice

Avec ses grands prêtres et ses livres sacrés

La pensée mise en bocal, est réductrice

Tout, absolument tout, doit être chamboulé !

Le discours logique, est la logique du discours

Voilà pourquoi, l'être humain est complètement sourd

Et l'homme déteste l'homme

Et la femme exècre la femme

Et l'enfant abomine l'enfant

Les mots savent se déguiser

Pour arriver à leur fin

Ignorants, savants, gentils, méchants, distingués, cultivés

Les mots nous mettent dans le pétrin

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

One thousand five hundred and fifteen, Marignan

Knowing the date is fun

One thousand four hundred and fifteen, Agincourt

Remembering the date is fun

But it's the memory fair

Because Marignan, in fact, what is it?

Against whom did we fight, and especially why?

That's the only important question

And who really uses intelligence

And defeat or victory

Each country has its mirror

His Nagasaki or his Pearl Harbor

Deeds of war, which intelligence abhors

Always memory repeats, intelligence innovates

Always memory reproduces, and never really, anything new

That's why, it's a profession of faith

The culture ain't smart, it loves kings

No culture saves from tyranny

For in truth, only intelligence gratifies

Culture is a whole panoply

She can even dress up as a hippie

If culture needs intelligence

Intelligence does not need culture

War tolerates culture well

No war can love intelligence

Good memories are used

For in the hierarchies, to rise

Culture likes to separate

Intelligence is only intelligence, it cannot divide

Culture is a logical discourse

Who leads the world to the cudgel

The logic of all speech

And it's often very heavy

Allows us to justify all our bad deeds

Allows us to teach ourselves ridiculous lessons

And make life a curse

Logical speech is a deafness

It justifies all the atrocities

Like money, the worst of all authorities

We really don't know anyone

Neither oneself, even less the others

And in this so-called reasoning knowledge

Everyone wallows

memory knows things

She defines what a rose is

Intelligence wants no conclusion

She defies all classifications

Culture keeps revolution on a leash

Culture sustains all distress

Intelligence goes to no mass

In culture, she shows her buttocks

Culture believes in the revolution of the said

Intelligence is the revolution of fact

What we write or say is not interesting

Most often, but why we say or write, only

Because if there were no gratifying objects

For if there were no gratifying beings

In the flow of our lives, ruled by demented dictators

In what makes our environment

We would then have no reason to act.

And as soon as possible, we would like to end it

While the administration of things

Is more and more insanely hot

In this war on humans, no pause

For the poor, no clearing in the sky

The punks, of which I was, were right

No future, no future, in planetary Nazism

In this relentless iron heel

And if there are quantities of memories that make

There is only one intelligence, for an integral transformation

Of this no one is the owner

Of this no one is the custodian

And even anarchy is still conservative

With its high priests and its sacred books

The thought put in a jar, is reductive

Everything, absolutely everything, must be turned upside down!

Logical discourse is the logic of discourse

That's why, the human being is completely deaf

And man hates man

And the woman hates the woman

And the child abominates the child

Words know how to disguise themselves

To reach their end

Ignorant, learned, kind, wicked, distinguished, cultured

Words get us in trouble

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )