Paraphysique des trois punkettes

Trois jeunes punkettes, des Pussy Riot

Que Poutine juge de trop

Car elles chantent trop haut

Et deux ans de travail forcé

Pour leur apprendre à ramper

Nadejda Tolokonnikova, 22 ans

Ekaterina Samoutsevitch, 29 ans

Maria Alekhina, 24 ans

Condamnées par le fascisme

Condamnées par le stalinisme

Condamnées par l'intégrisme

Et vive le blasphème

Oh ! que je les aime !

Par contre, la répression, nous la connaissons

Partout, c'est la même, nous la subissons

Toujours le même soleil

Partout ou presque, c'est pareil

Rien de vraiment ahurissant

Rien de vraiment esbaudissant

La bêtise est de fer

Elle peut toujours mieux faire

Bien être artificiel

Ce sont des médicaments qui agissent

Bien être naturel

C'est le bon côté de Narcisse

Le bien être artificiel

Est de plus en plus fréquent

Le bien être naturel

Est presque attribut de dément

La société spectaculaire marchande techno-industrielle

Déverse ses poisons, dans chaque humain, qui est sa poubelle

Se déplacer d'un pied sur l'autre

En s'élevant, j'en suis l'apôtre

Et l'on peut amplifier le processus

Avec des échasses urbaines, ô consensus

Nos corps sont structurés

Qu'on le veuille ou pas, par nos mentalités

Et par le commerce qui en découle

Il faut que les voitures roulent

Mais sous le soleil, nous pourrions être en totale nudité

Plus de maillots de bain, et autres vêtements d'été

Et un secteur économique en complète inutilité

Mais en Europe, il fait si froid

Qu'il faut bien se vêtir, ma foi

Hélas, le déterminisme climatique

Est aussi inflexible, que le déterminisme psychologique

Mais pas forcément, puisque dans les pays latins

Catholiques à la folie, l'on ne peut montrer ses seins

Les religions ont honte du corps humain

Les idéologies ont honte du corps humain

Ou alors, dans des endroits à l'écart

Ou alors, l'on vous met à part

Rien n'est jamais le fruit du hasard

Que l'on soit ceci ou cela, ou même anar

Chaque religion a son conformisme

Chaque idéologie a son conformisme

Nous sommes tous et toutes dans le conformisme

Et tout le monde veut imposer son conformisme

Tous les médicaments psychologiques

C'est la folie mise en cage

Comme l'oiseau qui y mange ses graines

C'est la loterie de la santé, en déveine

Les pauvres ont tendance à se dévaloriser

Les riches ont la propension à se survaloriser

Nous ne connaissons pas nos politiciens

Nous ne connaissons pas nos artistes

Nous ne connaissons pas nos intellectuels

Ce ne sont que des apparitions

Que l'on ne peut mettre en l'équation

Et nous aimons ce que nous ne connaissons pas

Et que je sache, nous ne les fréquentons pas

C'est toujours d'après des rumeurs

C'est souvent d'après des humeurs

C'est la rubrique " farces et attrapes "

Vous aimez que l'on vous tape

Certes, ce sont de malhonnêtes gens

Certes, beaucoup parmi eux, sont des déments

Certes, en vérité, ces gens-là, ne sont guère intéressants

Certes, ce sont des arrivistes, des plagiaires, des tyrans

Il faut être naturiste de corps

Il faut être naturiste d'esprit

Pas besoin d'être fort

Même si l'on vous jette des sorts

Mais seulement simple de corps et d'esprit

Nous entendons une erreur, et à l'infini

Nous la répétons, moi, toi, lui

Et méfions-nous de nos certitudes

Et méfions-nous de nos habitudes

Le parfait inconnu, c'est notre voisin

Tout aussi bien que notre copain

De temps à autre, ils font des manifestations

Et nous ne savons, ce qu'ils sont

L'on peut résoudre une intégrale

Yeux bleus, yeux marrons, de façon totale

Mais jamais, l'on ne met en équation

Ses copains, ses parents, sa moitié

Certes, cela peut paraître une banalité

Car le véritablement connu, est inconnu à la raison

Personne ne veut lâcher l'affaire

Tout le monde veut son bol d'air

Et pourtant, tout le bien, sur Terre

Que nous pourrions nous faire

Justement, en dehors de toute affaire

D'argent, d'amour, de sentiment, de politique

De tout ce fatras, de toute cette clique

Qui semble sans aucune fuite, belle mécanique

Tout ceci, à la vie, est une escroquerie

Tout cela, à la vie, est une supercherie

Les gens votent pour des politiciens

Qui à la vie, ne connaissent absolument rien

Je vous le dis, en vérité

Il ne faut être, jamais, ni juge, ni policier

Trois jeunes punkettes, des Pussy Riot

Que Poutine juge de trop

Car elles chantent trop haut

Et deux ans de travail forcé

Pour leur apprendre à ramper

Nadejda Tolokonnikova, 22 ans

Ekaterina Samoutsevitch, 29 ans

Maria Alekhina, 24 ans

Condamnées par le fascisme

Condamnées par le stalinisme

Condamnées par l'intégrisme

Et vive le blasphème

Oh ! que je les aime !

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Three young punkettes, Pussy Riot

That Putin thinks too much

'Cause they sing too high

And two years of forced labor

To teach them to crawl

Nadezhda Tolokonnikova, 22 years old

Ekaterina Samutsevich, 29 years old

Maria Alekhina, 24 years old

Condemned by fascism

Condemned by Stalinism

Condemned by fundamentalism

And long live blasphemy

Oh ! how I love them!

On the other hand, repression, we know it

Everywhere, it's the same, we suffer it

Always the same sun

Almost everywhere, it's the same

Nothing really amazing

Nothing really stunning

Stupidity is iron

She can always do better

Artificial well-being

These are drugs that work

Natural well-being

This is the good side of Narcissus

artificial well-being

Is more and more frequent

natural well-being

Is almost insane attribute

The spectacular techno-industrial mercantile society

Pours its poisons, into every human, which is its trash can

Move from one foot to the other

As I rise, I am its apostle

And we can amplify the process

With jumping stilts, oh consensus

Our bodies are structured

Whether we like it or not, by our mentalities

And by the resulting trade

Cars have to run

But under the sun we could be totally naked

More swimwear, and other summer clothes

And an economic sector in complete uselessness

But in Europe it's so cold

That you have to dress well, my faith

Alas, climatic determinism

Is as inflexible as psychological determinism

But not necessarily, since in Latin countries

Crazy Catholics, you can't show your breasts

Religions are ashamed of the human body

Ideologies are ashamed of the human body

Or, in remote places

Or else, we put you apart

Nothing is ever by chance

Whether one is this or that, or even anar

Every religion has its conformism

Every ideology has its conformism

We are all conformist

And everyone wants to impose their conformism

All psychological drugs

It's caged madness

Like the bird that eats its seeds there

It's the lottery of health, in bad luck

The poor tend to devalue themselves

The rich tend to overvalue themselves

We don't know our politicians

We don't know our artists

We don't know our intellectuals

These are just appearances

that cannot be put into the equation

And we love what we don't know

And as far as I know, we don't hang out with them

It's always according to rumors

It's often according to moods

This is the "pranks and tricks" section

You like being hit

Of course they are dishonest people.

Of course, many of them are demented

Certainly, in truth, these people are hardly interesting

Certainly, they are careerists, plagiarists, tyrants

You have to be a body naturist

You have to be naturist in spirit

No need to be strong

Even if you are cast spells

But only simple in body and mind

We hear an error, and ad infinitum

We repeat it, me, you, him

And let's beware of our certainties

And let's beware of our habits

The perfect stranger is our neighbor

Just as good as our friend

From time to time, they make demonstrations

And we don't know, what they are

We can solve an integral

Blue eyes, brown eyes, totally

But never, one puts in equation

His friends, his parents, his better half

Admittedly, this may seem trivial

For the truly known is unknown to reason

No one wants to let go

Everyone wants their breath of fresh air

And yet, all the good, on Earth

What we could do to each other

Precisely, apart from any business

Of money, of love, of sentiment, of politics

Of all this jumble, of all this clique

Which seems without any leakage, beautiful mechanics

All this, to life, is a scam

All of this, to life, is a hoax

People vote for politicians

Who in life, know absolutely nothing

I tell you, verily

You must never be a judge or a policeman

Three young punkettes, Pussy Riot

That Putin thinks too much

'Cause they sing too high

And two years of forced labor

To teach them to crawl

Nadezhda Tolokonnikova, 22 years old

Ekaterina Samutsevich, 29 years old

Maria Alekhina, 24 years old

Condemned by fascism

Condemned by Stalinism

Condemned by fundamentalism

And long live blasphemy

Oh ! how I love them!

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )