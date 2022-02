Le nudiste est ségrégationniste

Il faut mettre sa tenue

C'est à dire, se mettre tout nu

Le naturiste n'est pas séparatiste

Avec lui, l'on peut cohabiter

Du moment, que l'on respecte sa nudité

Le nudiste est parqué

Dans des camps

Le naturiste vogue

Parmi les vents

Le nudiste est encarté

Et parfois un peu puritain

Il lui faut se cacher

Le naturiste aime sa liberté

C'est de temps en temps, un galopin

Et lorsqu'il le peut, un libertin

Le naturiste et le nudiste

Ne peuvent se rencontrer

Leurs mentalités ne sont pas les mêmes

Et qui sait s'ils s'aiment ?

Le nudiste aime être contrôlé

Le naturiste apprécie de folâtrer

Et si cela était une politique

L'on pourrait dire sans être cynique

Le nudiste est un réactionnaire

Le naturiste est un révolutionnaire

Oh ! tout ceci est bien simpliste

Ah ! comme cela est réductionniste

Certes, certes, j'en conviens

Moi qui aime voir les dessous féminins

Cela n'empêche pas, c'est certain

Rien n'est d'une grande simplicité

Tout est si compliqué

Tout est si mélangé

Qu'on ne peut rien expliquer !

Et pourtant, c'est si simple, la nudité

Quand elle n'est pas régentée

Les eaux qui vous caressent le corps

Le soleil qui vous jette un sort

Le salut invisible de toutes les morts

Et les pensées dans tous les ports

La perversion n'est pas dans la nudité

Mais seulement dans les têtes dogmatisées

La nudité, du laid, du beau, ne se soucie

La nudité est ce qu'elle est, c'est la vie !

Patrice Faubert (1994) pouète, peuète, puète, paraphysicien( http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

The nudist is segregationist

You have to put on your outfit

That is to say, get naked

The naturist is not a separatist

With him, we can live together

As long as we respect her nudity

The nudist is parked

In camps

The naturist vogue

among the winds

The nudist is encarded

And sometimes a little puritanical

He has to hide

The naturist loves his freedom

It is from time to time, a rascal

And when he can, a libertine

The naturist and the nudist

can't meet

Their mentalities are not the same

And who knows if they love each other?

The nudist likes to be controlled

The naturist enjoys frolicking

What if this was a policy

One could say without being cynical

The nudist is a reactionary

The naturist is a revolutionary

Oh ! this is all very simple

Ah! how reductionist

Of course, of course, I agree

Me who likes to see women's underwear

That doesn't prevent it, that's for sure.

Nothing is very simple

Everything is so complicated

Everything is so mixed up

That nothing can be explained!

And yet, it's so simple, nudity

When she's not ruled

The waters that caress your body

The sun casting a spell on you

The invisible salvation of all the dead

And thoughts in every port

The perversion is not in the nudity

But only in dogmatized heads

Nakedness, ugly, beautiful, don't care

Nudity is what it is, that's life!

Patrice Faubert (1994) pouète, peuète, puète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )