Faubert et les Faubert

Tous les Faubert

897 personnes, 9440 du rang

Que même un Faubert

Ne connaît pas

Les connus et inconnus

C'est le marathon du patronyme

C'est la farandole de l'anonyme

Tous les ceci, tous les cela

Dans une même ville

Dans la même activité

Avec parfois, les mêmes prénoms

L'on ne s'y retrouverait plus

Cela serait pure folie

Toute identité serait usurpée

L'on ne saurait plus qui est qui

Et aussi la guerre des patronymes

Des armées aux étranges pantomimes

Les Martin, 236.172 personnes

Les numéros un

Contre les Bernard (2), 131.901 personnes

Les Thomas (3), 119.078 personnes

Contre les Dubois (4), 114.001 personnes

Les Durand (5), 111.510 personnes

Contre les Robert (6), 106.161 personnes

Les Moreau (7), 103.056 personnes

Contre les Petit (8), 95.876 personnes

Les Simon (9), 95.733 personnes

Contre les Michel (10), 95.381 personnes

Les Laurent (12), 85.243 personnes

Contre les Dupont (25), 65.320 personnes

Et cela est reproductible

Dans tous les pays

Aux armées aux nouvelles cibles

Se battre pour un patronyme

Pas plus absurde, que pour la patrie

Pas plus débile, que pour la propriété

Tout aussi inepte, que pour l'industrie

Et aussi bête, que pour l'argent sacré

Patrice Faubert (2009), pouète, puète, peuète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

All the Fauberts

897 people, 9440 rank

That even a Faubert

Do not know

Known and unknown

It's the name marathon

It's the farandole of the anonymous

All this, all that

In the same city

In the same activity

Sometimes with the same first names

We wouldn't meet again

That would be sheer madness

Any identity would be usurped

We don't know who is who

And also the war of surnames

Armies with strange pantomimes

The Martins, 236,172 people

Number ones

Against the Bernards (2), 131,901 people

The Thomases (3), 119,078 people

Against the Dubois (4), 114,001 people

The Durands (5), 111,510 people

Against the Roberts (6), 106,161 people

The Moreaus (7), 103,056 people

Against the Petits (8), 95,876 people

The Simons (9), 95,733 people

Against the Michels (10), 95,381 people

The Laurents (12), 85,243 people

Against the Duponts (25), 65,320 people

And it is reproducible

In every country

To armies to new targets

Fight for a surname

No more absurd, than for the fatherland

No more stupid, than for the property

Just as inept, as for the industry

And as stupid, as for the holy money

Patrice Faubert (2009), pouète, pouète, peuète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )