Paraphysique de la révolution permanente

" Dans la brume obscure du passé, les noms et les hauts faits sont tombés dans l'oubli, pour nous qui croyons que les problèmes dont le monde actuel est assailli sont neufs et accablants. Le temps finit par tout balayer, le bon comme le mauvais, indifféremment. "

Henry Miller ( 1891 - 1980 )

Rien de ce qui advient

Ne naît, à partir de rien

Ainsi, en 1740, à Berlin

S'agglutinaient 90.000 personnes

Dont 21309 militaires

Et oui, ce n'est pas par hasard, feu Hitler

Déjà, Paris, en 1594, comptait 180.000 habitants

Et Naples, recensait aux alentours de 1790, 493.930 habitants

Quand Londres enflait, aux environs de 1790, avec 800.000 habitants

Rarement, ont été comestibles

Les villes aux gigantesques populations

Des foules, il faut canaliser les pulsions

En place, des comportements, maintenir les conditions

Et aussi, pour ce faire

Sont là, policiers, gendarmes, matons, militaires

Cela n'est pas comme les champignons vénéneux

Qu'il suffit pour les rendre délicieux

De faire bouillir avec du bicarbonate de soude

Pour qu'ils restent présentables

Et cela n' est pas une fable

Ce fut expérimenté par le prodigieux savant, feu J.H. Fabre

Qui expérimentait sans aucun palabre

Les grandes cités infernales

Ne se font pas bouillir

Mais elles nous font rougir

Dans l'inhibition de l'action, fatale

Tous et toutes, nous mourons de ce mal

Tout a toujours été relativement pareil

C'est toujours le même soleil

Ainsi, en 1596, Sir John Harington

Inventa la chasse d'eau

Ce qui était mieux, et cela détonne

Que les chaises percées, c'était pourtant pas sot

Du château de Versailles, si fastueux

Tout ce qui se passe de nos jours

Est la résultante du passé

De l'individu à toutes les sociétés

Des campagnes aux hautes cours

Toutes les écoles des bourgeoisies

Toutes les universités des bourgeoisies

Ont pour unique fonction

Des couches sociales, la parfaite reproduction

Voilà pourquoi, il faut, tout, tout de suite

Des systèmes totalitaires, prendre la fuite

Du c'est ma très grande faute, du chrétien

A l'autocritique fallacieuse du stalinien

Pas demain, mais immédiatement

Il est presque déjà trop tard

De tergiverser, nous n'avons plus le temps

Tout est possible, dès maintenant

La vie n'en peut plus, des avares

Mais nos cerveaux rétrécissent

Et nos tyrannies s'embellissent

Avec des complices valets

Même pas cachés derrière des volets

Journalistes, sportifs, artistes, savants, techniciens

Et aussi de simples citoyens

De la société spectaculaire marchande techno-industrielle

Qui propagent les poisons, de leurs nouvelles

Ils nous font des piqures

Pour nous infecter de leurs ordures

Tout est possible, mais pas dans le futur

Mais nous ne le voulons pas

Pas dans cent ans

Pas dans dix mille ans

Mais tout de suite, maintenant !

Partageons nos êtres gratifiants

Partageons nos biens gratifiants

C'est dans nos têtes, que cela se passe

Et pas dans le capitalisme, qui passe

Le capitalisme finira de trépasser

Ou ce sera la fin de l'humanité

De même que les insectes

Ne s'étudient pas sur des bouchons

Mais dans la nature

De même les humains

Ne se mettent pas en étiquettes

Ce miroir aux alouettes

C'est réducteur et vraiment trop bête !

Certes, cela nous rassure

C'est effectivement un bon tranquillisant

Tout, tout de suite

Car demain, est toujours en fuite

Pas demain, pas dans cent ans

Pas dans dix mille ans

Tout ce qui est remis à demain

Ne se fait jamais, cela reste vain

Tout ce qui ne se fait pas immédiatement

Ne se veut pas vraiment

Ne se peut pas vraiment

La révolution permanente

Ne peut supporter, aucune bureaucratie

La révolution permanente

Ne peut tolérer, aucune hiérarchie

La révolution permanente

N'est figée dans aucune théorie

“In the dark haze of the past, names and deeds have fallen into oblivion, for us who believe that the problems with which the present world is beset are new and overwhelming. bad, regardless.”

Henry Miller (1891 - 1980)

Nothing that happens

Born from nothing

Thus, in 1740, in Berlin

Gathered 90,000 people

Including 21,309 soldiers

And yes, it is not by chance, late Hitler

Already, Paris, in 1594, had 180,000 inhabitants

And Naples, counted around 1790, 493,930 inhabitants

When London swelled, around 1790, with 800,000 inhabitants

Rarely, have been edible

Cities with huge populations

Crowds, it is necessary to channel the impulses

In place, behaviors, maintain conditions

And also, to do this

Are there, police, gendarmes, guards, soldiers

It's not like poisonous mushrooms

That's enough to make them delicious

To boil with baking soda

To keep them presentable

And this is not a fable

It was experienced by the prodigious scientist, the late J.H. Fabre

Who experimented without any palaver

The Great Infernal Cities

Don't get boiled

But they make us blush

In the inhibition of action, fatal

All of us are dying of this evil

Everything has always been relatively the same

It's always the same sun

Thus, in 1596, Sir John Harington

Invented the toilet flush

What was better, and it clashes

That the commodes, it was however not stupid

From the palace of Versailles, so sumptuous

Everything that happens nowadays

Is the result of the past

From the individual to all societies

From campaigns to high courts

All bourgeois schools

All middle-class universities

have the sole function

Social strata, the perfect reproduction

This is why, it is necessary, everything, immediately

Totalitarian systems, take flight

Of it's my very big fault, of the Christian

To the fallacious self-criticism of the Stalinist

Not tomorrow, but immediately

It's almost already too late

To procrastinate, we have no more time

Everything is possible, right now

Life can't take it anymore, misers

But our brains are shrinking

And our tyrannies are embellished

With servant accomplices

Not even hidden behind shutters

Journalists, athletes, artists, scholars, technicians

And also ordinary citizens

Of the spectacular techno-industrial mercantile society

Who spread the poisons, of their news

They give us bites

To infect us with their garbage

Everything is possible, but not in the future

But we don't want it

Not in a hundred years

Not in ten thousand years

But immediately, now!

Let's share our gratifying selves

Let's share our gratifying goods

It's in our heads, that it happens

And not in capitalism, which passes

Capitalism will eventually pass away

Or it will be the end of humanity

Just like insects

Do not study on corks

But in nature

Likewise humans

Don't label yourself

This lark mirror

It's reductive and really too stupid!

Certainly, this reassures us

It is indeed a good tranquilizer

Everything, immediately

'Cause tomorrow is always on the run

Not tomorrow, not in a hundred years

Not in ten thousand years

All that is postponed until tomorrow

Never happens, it remains in vain

Anything that doesn't happen immediately

Doesn't really mean

can't really be

The permanent revolution

Can't stand, no bureaucracy

The permanent revolution

Can't tolerate, no hierarchy

The permanent revolution

Is not stuck in any theory

