La solitude des solitudes

La solitude

Nous fait faire n'importe quoi

La solitude

Nous fait rencontrer n'importe qui

Comme les faux amis

Qui un jour, deviendront des ennemis

Il n'y a que des solitudes

Elles peuvent être affectives

Elles peuvent être pensives

Elles peuvent être sexuelles

Elles peuvent être intellectuelles

Elles peuvent être spirituelles

Elles peuvent être matérielles

Elles peuvent être professionnelles

Les solitudes se jouent de nous

Les solitudes s'amusent avec nous

Les solitudes se rient de nous

Les solitudes sont avec ou sans le sou

Les solitudes nous tordent le cou

Et pourtant, nous naissons seuls

Et pourtant, nous mourons seuls

Les solitudes s'écrivent en dix minutes

Mais elles se vivent des millions de minutes

La solitude de toutes les solitudes

C'est comme une cocotte minute

Il faut que cela sorte

L'envie des autres, reste la plus forte

Patrice Faubert (1974) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

loneliness

make us do anything

loneliness

Makes us meet anyone

like fake friends

Who one day will become enemies

There are only loneliness

They can be affectionate

They can be thoughtful

They can be sexual

They can be intellectual

They can be spiritual

They can be material

They can be professional

The loneliness plays with us

The loneliness have fun with us

The solitudes laugh at us

Solitudes are penniless or penniless

The loneliness wrings our necks

And yet we are born alone

And yet we die alone

Solitudes are written in ten minutes

But they live millions of minutes

The loneliness of all loneliness

It's like a pressure cooker

It has to come out

The envy of others remains the strongest

Patrice Faubert (1974) pouète, peuète, puète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )