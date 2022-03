Poésie en ligne

Tous les jours

Des poèmes, par milliers

Sont jetés dans l'humanité

Le pêcheur a sa ligne

Le poète a sa rime

Le poète fait des mots

Comme le bébé fait des rots

Tous les jours

Des poèmes, par milliers

Se font l'écho des mal-aimés

Le poème a son hameçon

Pour y pêcher la femme poisson

Tous les jours

Des poèmes par milliers

Calment des estomacs ulcérés

Ce sont de multiples miroirs

Qui à l'infini, se font voir

Ce sont des kilomètres de mots

Douleurs, joies, c'est notre lot

Tant et tant de mots

Qu'ils sont devenus muets

Tant et tant de mots

Qu'ils sont devenus désuets

Des poèmes par milliers

Tous les jours, sont jetés dans l'humanité

Qui pourtant, jamais, ne veut changer

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Everyday

Poems, by the thousands

Are cast into humanity

The fisherman has his line

The poet has his rhyme

The poet makes words

As the baby burps

Everyday

Poems, by the thousands

Echo the unloved

The poem has its hook

To catch the woman fish there

Everyday

Thousands of poems

Calms ulcerated stomachs

They are multiple mirrors

Who to infinity, are seen

These are miles of words

Pains, joys, it's our lot

so many words

That they have become dumb

so many words

That they have become obsolete

Thousands of poems

Everyday, are thrown into humanity

Who, however, never wants to change

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )