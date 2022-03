Paraphysique de l'art

La passion nous fait cruellement défaut. Elle est pourtant indispensable pour pouvoir créer - non pas procréer des bébés, mais pour créer dans le monde un univers différent, des individus différents, pour changer la société dans laquelle on vit. Sans cette formidable passion, on devient un être médiocre, mou, confus, qui ne connaît pas la complétude. "

Jiddu Krishnamurti ( 1895 - 1986 )

Il faut payer

Des sommes exorbitantes

Pour pouvoir se loger

Il faut dépenser

Une grande partie de son fric

Pour avoir le droit de manger

Le fric est le pire de tous les flics !

Pour protéger les requins de la finance

Et leurs politiciens, une infecte engeance

Pourtant, il suffirait de ne plus voter

Cependant, il suffirait de s'organiser

Sans aucun patron, sans aucun syndicat

Sans aucun chef, sans aucun caca

Pour qu'enfin les gens

Puissent vraiment s'aimer

Au lieu de présentement, se détester

Toutes les compétitions

Ne débouchent jamais, sur l'harmonie

La société spectaculaire marchande techno-industrielle

Est une abomination, une monstruosité

Qui ne peut engendrer

Que des êtres tarés, des êtres aberrés

Où tout, absolument tout, est gâché !

Ainsi, Linepithema humile, la fourmi d'Argentine

Une espèce invasive, parmi d'autres, est une catastrophe écologique

Plus certaine, que la Chine, et son intrusion économique

Nous sommes les cobayes de l'industrie

Qui nous prend comme laboratoire pour son alchimie OGM, pesticides, et autres saloperies

Et nous en faisons toutes les maladies

Les femmes généreuses au lit

Sont le plus souvent prodigues dans la vie

Les femmes grincheuses, du genre harpie

Sont souvent dans l'anorgasmie

Et même si toute généralisation est une erreur

Et donc aussi, souvent, une terreur

Je le dis, malgré tout, sans aucune peur

Faire souvent l'amour, cela épanouit

Dans le monde du plaisir qui fuit

Comme sur les sites de poésie

Où l'on vous acclame

Si vous écrivez, vive la patrie

Ainsi, vous serez lu

Mais l'on vous ignore comme un malotru

Si vous fêtez la vie

Un peu comme dans le slam

Où tout le monde s'applaudit

Se réconforte et se flatte l'âme

Ce sont des lieux de rencontre

Où l'on regarde sa montre

Partout, les hommes sont des rivaux

Partout, les femmes sont des rivales

Tout le monde, veut imposer sa dominance

Et c'est le plus fort, qui impose sa cadence

Et c'est le plus malin, qui oblige sa démence

Jamais, il n'y a de gagnants

Mais, véritablement, que des perdants

Et oui, même chez les riches

Qui pourtant s'en fichent !

Et oui, même les millionnaires

Pour la plupart, si réactionnaires

Ont des vies fort pauvres, c'est le hic

Car si leurs habits sont magnifiques

Leurs têtes sont remplies des excréments

De tout ce qui touche à l'argent

L'art qui fait du grisbi

N'est que du pipi

C'est de l'art marchand

C'est du lard pour les gens

Cela veut laisser des traces

Cela se voile la face

Cela doit être compliqué

Pour faire plus sérieux

Il faut faire mouiller la bourgeoise

Qu'ainsi , l'on ne vous cherche des noises

Mais est-ce vraiment nécessaire

De savoir, par exemple, que la Terre

Est distante, du soleil, de environ 150 millions de kilomètres

De savoir, par exemple, que Mars

Est distante, de la Terre, de environ 55 millions de kilomètres

De savoir, par exemple, que Mars

Est distante, du soleil, de environ 228 millions de kilomètres

N'est-ce-pas une farce ?

La vie se moque de ces paramètres

Et finalement, au fond

Nous nous servons, des idéologies, des religions

Pour justifier nos rivalités, nos débilités

Et de toutes les recherches de dominance, c'est la face cachée

Car, la culture n'est pas intelligente

Car, la culture n'est que savante

Peindre, écrire, parler, analyser, c'est facile

N'importe qui peut le faire !

Et même le pire des réactionnaires

Il y en a, des mille et des mille

C'est le même processus, qui s'enfile

Mais il n'y a rien derrière

C'est du vent, de la poussière

Il faudrait, ne plus rien faire

La seule chose, vraiment révolutionnaire

Ne plus participer

A ce monde pourri

Ne plus se manifester

A ce monde de folie

Boire, manger, copuler

Nos trois instincts, nous agitent

Toujours pour se faire la guerre

Nos automatismes et déterminismes culturels sont délétères

Et même les poètes aux grandes saveurs

C'était, c'est toujours, par compte d'auteur

Ou alors, il faut du piston

Et surtout beaucoup de relations

C'est cela le monde de l'édition !

Rien du tout, sans le pognon

C'est le monde de l'art

C'est la société informationnelle des bobards

Tu payes ou tu te barres

C'est le déficit informationnel

Qui fait écarter les cuisses aux belles

Les misères ne rendent pas gentils

Des fascismes, cela fait le lit

Dans la compétition

Les gens ne peuvent s'aimer

Dans la comparaison

Les gens ne peuvent se supporter

Et la compétition comparative, dans tous domaines, est infiltrée

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/)

" We are sorely lacking in passion. It is however essential to be able to create - not to procreate babies, but to create in the world a different universe, different individuals, to change the society in which we live. Without this formidable passion, one becomes a mediocre being, soft, confused, who does not know completeness. "

Jiddu Krishnamurti (1895 - 1986)

You have to pay

Exorbitant sums

To be able to stay

You have to spend

Much of his money

To have the right to eat

Money is the worst of all cops!

To protect the financial sharks

And their politicians, a filthy brood

However, it would be enough to no longer vote

However, it would be enough to organize

Without any boss, without any union

Without any chef, without any poo

So that finally people

can really love each other

Instead of presently, hating each other

All competitions

Never lead, on harmony

The spectacular techno-industrial mercantile society

Is an abomination, a monstrosity

which cannot beget

Only crazy beings, aberrated beings

Where everything, absolutely everything, is ruined!

Thus, Linepithema humile, the Argentine ant

An invasive species, among others, is an ecological disaster

More certain, than China, and its economic intrusion

We are the guinea pigs of the industry

Who takes us as a laboratory for his GMO alchemy, pesticides, and other crap

And we make all the diseases out of it

Generous women in bed

Are most often lavish in life

Grumpy women, the harpy type

Are often in anorgasmia

And even if any generalization is a mistake

And therefore also, often, a terror

I say it, despite everything, without any fear

Make love often, it flourishes

In the world of leaky pleasure

Like on poetry sites

where you are cheered

If you write, long live the homeland

So you will be read

But you are ignored like a bastard

If you celebrate life

A bit like in the slam

where everyone applauds

Comforts and flatters the soul

They are meeting places

where you look at your watch

Everywhere, men are rivals

Women everywhere are rivals

Everyone wants to impose their dominance

And it's the strongest, who imposes his pace

And it's the smartest one, who forces his dementia

Never, there are no winners

But, truly, only losers

And yes, even among the rich

Who don't care!

And yes, even the millionaires

For the most part so reactionary

Have very poor lives, that's the problem

Because if their clothes are beautiful

Their heads are filled with excrement

Of everything related to money

The art that makes grisbi

Is just pee

It's commercial art

It's bacon for people

It wants to leave traces

It veils the face

It must be complicated

To be more serious

You have to make the bourgeois wet

So that we don't mess with you

But is it really necessary

To know, for example, that the Earth

Is about 150 million kilometers from the sun

To know, for example, that Mars

Is distant, from the Earth, about 55 million kilometers

To know, for example, that Mars

Is about 228 million kilometers from the sun

Isn't this a prank?

Life doesn't care about these parameters

And finally, basically

We use, ideologies, religions

To justify our rivalries, our weakness

And of all dominance searches, this is the dark side

'Cause culture ain't smart

Because culture is only learned

Painting, writing, speaking, analyzing, it's easy

Anyone can do it!

And even the worst of the reactionaries

There are thousands and thousands

It's the same process, which goes on

But there's nothing behind

It's wind, dust

We should do nothing more

The only thing, truly revolutionary

Stop participating

To this rotten world

Don't show up anymore

To this world of madness

Drink, eat, copulate

Our three instincts, agitate us

Always to go to war

Our automatisms and cultural determinisms are deleterious

And even poets with great flavors

It was, it still is, by author's account

Or else, it takes piston

And above all a lot of relationships

This is the world of publishing!

Nothing at all, without the money

It's the world of art

It's the informational society of canards

You pay or you leave

This is the information deficit

Who makes beautiful women spread their thighs

Miseries do not make nice

Fascisms, that makes the bed

In the competition

People can't love each other

In comparison

People can't stand each other

And comparative competition, in all fields, is infiltrated

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/)