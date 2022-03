Paraphysique des nuisances

Nous, qui ne sommes

Ni poètes, ni écrivains

Ni poètes, ni artistes

Ni cultivés, ni savants

Dans ce monde modernisé

Pour les funambules et les équilibristes

Où personne ne se plaît vraiment

Déjà, il y a très longtemps

Dans la revue "Maintenant" feu Arthur Cravan

Déplorait que tout le monde

Se voulait peintre

Se voulait poète

Se voulait écrivain

Se voulait artiste

Mais jamais de l'art de vivre

Mais toujours de l'art figé, fini

L'art de la vie est infini

L'art représenté est fini

Le vrai artiste

Ne peint pas

N'écrit pas

N'est pas un artiste

N'est pas cultivé

N'est pas un poète

N'est pas un savant

Ne travaille pas

De la paresse créatrice, il n'est jamais las

Car il peint sa vie

Car il écrit sa vie

Car il est l'artiste de sa vie

Il est l'art

Mais l'art est mort

Depuis une éternité, il dort

Il y a de plus en plus

De poètes, de peintres, d'écrivains

Car ce n'est pas la poésie

Car ce n'est pas la peinture

Car ce n'est pas l'écriture

De la vie sans aucun corset

Mais nos esprits sont laids

Et nous les vidons, de nos méfaits

Ainsi, la mauvaise réputation

De tout un chacun, du baron

Au plus insignifiant des larrons

Le monde, c'est nous qui le faisons

Comme nos pensées, nous ne sommes pas bons

Tous les humains se ressemblent

Même parfois, ils s'assemblent

Jaunes, noirs, blancs, marrons

Tout est fait pareil, de toute façon

Chaque autre être humain que soi, est soi

Avec une autre éducation, une autre foi

C'est moi, c'est toi, avec un autre possible

C'est moi, c'est toi, avec une autre bible

Cela n'est pas ton frère

C'est toi

Cela n'est pas ta soeur

C'est toi

Tuer l'autre, c'est se tuer soi

Me tuer, c'est te tuer toi

Et je ne suis pas chamaniste

Et je ne suis pas humaniste

Je le dis avec aisance

Tellement, c'est simple bon sens

Nous sommes la multiplicité de l'unicité

Nous sommes l'unicité de la multiplicité

Je est un autre

Car je est tous et toutes les autres

Mais la politique

Sépare le genre humain

Mais le pouvoir

Divise le genre humain

Mais l'argent

Fait la guerre au genre humain

Depuis toujours

Hier, aujourd'hui, comme demain

Et ainsi

Le boucher est maudit

Le malade est maudit

Le poète est maudit

Le bourreau est maudit

Le peintre est maudit

Le banquier est maudit

Le politicien est maudit

Le sportif est maudit

Le tyran est maudit

L'artiste est maudit

Le savant est maudit

Le chanteur est maudit

Le capitaliste est maudit

Tout le monde est maudit

Puisque la politique est une malédiction

Puisque le commerce est une abomination

Puisque le pouvoir est une malédiction

Puisque le capitalisme est une abomination

Et finalement, les mots

Ne font que s'opposer

A d'autres mots

C'est la guerre des mots

Petits mots, gros mots

Sur la planète Terre

Tous les mots sont en guerre

Les vivants et les morts

Se font toujours du tort

Comme Nakoula Basseley Nakoula

D'origine égyptienne

Et de religion copte, blabla

Qui sert de prétexte, à l'intifada

Pour contre les infidèles, faire une scène

Toutes les religions sont des névroses

Toutes les croyances sont des névroses

Toutes les sectes sont des névroses

Toutes les idéologies sont des névroses

Toutes les images idéales

De soi, sont toujours fatales

Tous les arts sont des névroses

Et oui, infâme stalinien, comme Assurancetourix

L'on voudrait me faire taire

M'empêcher de braire

Car mes chants sont insupportables

Par ma manière de n'être jamais fixe

A l'infâme fasciste, c'est intolérable

Comment ! il ose s'exprimer

Ce parfait inconnu

Aussi saugrenu qu'incongru

Qui ose critiquer nos fausses fêtes

Et oui, rien que pour embêter

Ceux et celles qui me détestent

Comme cela m'amuse, d'imaginer vos têtes !

Vous voulez me donner des leçons

Moi, je veux simplement faire réfléchir, sans prétention

Mais vos mots ne sont pas les miens

Cela est tout à fait certain !

S'il vous plaît, passez votre chemin

Décidément, avec moi, vous êtes sans lien

Je connais vos commentaires

Réactionnaires, fielleux, amères

De toutes façons, le monde est fichu

Trop de capitalistes, de staliniens, de fascistes, de religieux

Trop de complices, se débarrasser d'eux

Comment faire ? leurs cerveaux sont programmés

Et ils sont persuadés d'avoir raison

Et nous aussi, nos cerveaux sont conditionnés

De sorte, de ne pas en sortir

De la conscience humaine

Il faut une complète transformation

Pour des idéologies, sectes, croyances, et des religions

Une complète et totale abolition

Alors seulement, est et sera, enfin la révolution !

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur( http://www.hiway-glk.fr/ )

We, who are not

Neither poets nor writers

Neither poets nor artists

Neither cultured nor scholars

In this modernized world

For tightrope walkers and tightrope walkers

where no one really likes

Already, a very long time ago

In the review "Now" late Arthur Cravan

Regret that everyone

wanted to be a painter

Wanted to be a poet

wanted to be a writer

wanted to be an artist

But never the art of living

But still frozen, finished art

The art of life is infinite

The depicted art is finished

The real artist

Don't paint

don't write

is not an artist

is not cultivated

is not a poet

is not a scholar

Does not work

Of creative laziness, he is never tired

Because he paints his life

Because he writes his life

Because he is the artist of his life

He is the art

But the art is dead

For an eternity he sleeps

There are more and more

Of poets, painters, writers

'Cause it's not poetry

'Cause it's not the paint

'Cause it's not the writing

Of life without any corset

But our minds are ugly

And we empty them, of our misdeeds

So the bad reputation

From everyone, from the baron

To the most insignificant of thieves

The world, we make it

Like our thoughts, we're no good

All humans look alike

Even sometimes they come together

Yellow, black, white, brown

Everything is done the same, anyway

Every human being other than oneself is oneself

With another education, another faith

It's me, it's you, with another possible

It's me, it's you, with another bible

That's not your brother

It's you

That's not your sister

It's you

To kill the other is to kill oneself

Killing me is killing you

And I'm not a shamanist

And I'm not a humanist

I say it with ease

So, it's just common sense

We are the multiplicity of uniqueness

We are the uniqueness of the multiplicity

I is another

'Cause I'm all and all the others

But the policy

Separate the human race

But the power

Divide the human race

But the money

Make war on mankind

Always

Yesterday, today, like tomorrow

And so

The butcher is cursed

The patient is cursed

The poet is cursed

The executioner is cursed

The painter is cursed

The banker is cursed

The politician is cursed

The sportsman is cursed

The tyrant is cursed

The artist is cursed

The scientist is cursed

The singer is cursed

The capitalist is cursed

Everyone is cursed

Since politics is a curse

Since trade is an abomination

Since power is a curse

Since capitalism is an abomination

And finally, the words

only oppose

In other words

It's a war of words

Little words, big words

On planet earth

All words are at war

The living and the dead

always hurt each other

Like Nakoula Basseley Nakoula

Of Egyptian origin

And of the Coptic religion, blabla

Which serves as a pretext for the intifada

For against the infidels, make a scene

All religions are neuroses

All beliefs are neuroses

All sects are neuroses

All ideologies are neuroses

All ideal images

Of themselves are always fatal

All the arts are neuroses

And yes, infamous Stalinist, like Assurancetourix

They would like to silence me

keep me from braying

Because my songs are unbearable

By my way of never being fixed

To the infamous fascist, it's intolerable

How? 'Or' What ! he dares to express himself

This perfect stranger

As absurd as it is incongruous

Who dares to criticize our fake parties

And yes, just to annoy

those who hate me

How it amuses me to imagine your heads!

You want to teach me

Me, I just want to make you think, without pretension

But your words are not mine

This is absolutely certain!

please move on

Decidedly, with me, you are unrelated

I know your comments

Reactionary, bitter, bitter

Either way, the world is over

Too many capitalists, Stalinists, fascists, religious

Too many accomplices, get rid of them

How to do ? their brains are programmed

And they're sure they're right

And we too, our brains are conditioned

So don't get out

of human consciousness

It takes a complete transformation

For ideologies, sects, beliefs, and religions

A complete and total abolition

Only then, is and will be, finally the revolution!

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )