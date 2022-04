Paranoïa ou la vérité d'une société

La péripatéticienne est piégée

Par le sexe de son amant

Qui en devient le tenancier

La bourgeoise est piégée

Par l'argent de son soupirant

Qui en devient le propriétaire

La bourgeoise ne croit qu'à l'argent

A l'église, aux diplômes, aux sacrements

Au conformisme certifié de nos diplômes

A la prostitution sacrée à l'argent

A la sanctification de nos médiocrités

Et si les bourgeoises sont le plus souvent des prostituées

Les prostituées ne sont pas toujours des bourgeoises

La bêtise retardataire

D'une certaine bourgeoisie réactionnaire

C'est une bêtise à mettre sous globe

Que toute idée un peu fine, lobe

Au moins, la crétine nous fait rire

De son infirmité psychique, à faire frémir !

Pour elle, sans travail

L'on est un fainéant

Pour elle, sans diplôme

L'on est un ignorant

Elle en est encore là !

C'est une bourgeoisie du passé, surannée

Pour des bourgeoisies à la plus grande subtilité

Cependant, beaucoup de gens

Même la plupart, raisonnent ainsi

Sans travail, l'on est un fainéant

Sans diplôme, l'on est un ignorant

Être autodidacte ?

Est une insulte, pour ces gens

Sachez que je vous conchie

Et ce, sans aucune retenue, totalement

Travailler pour soi, sans salaire ?

L'on est un fainéant, un révolutionnaire

Oh ! pauvres gens

Une telle bêtise, c'est répugnant !

Il faudrait vous extirper

Comme du chiendent

Mais en vérité

Vous avez tous les pouvoirs

Que partout, vous imposez

A la télévision, à la radio, du matin au soir

Ainsi, toutes les têtes sont polluées

De vos crétinismes assermentés

Qui ne font que se perpétuer

Depuis tant et tant d'années

Mais la fin est proche

Nous sommes déjà dans la catastrophe

Et toutes les débilités sont infiltrées

Dans tous les rouages de la société

Il n'y a plus d'humanité

En 2012, c'est terminé !

Depuis longtemps, un autre monde est commencé

Tout ce que l'on apprend, c'est de l'inutilité

Depuis la petite enfance, de l'école à l'université

Pour être uniquement productif aux absurdités

De la société des marchés de l'inhumanité

C'est la même logique

Que partout mène le fric

Comme celle des insecticides

Alors que les araignées

Avec tous leurs homicides

Régulateurs, toujours assurés

Tuent quatre cent millions d'insectes

En tonnes et des tonnes, par an, braves bêtes

Nous pouvons aller nous rhabiller

Avec nos pièges si bêtes

Qui en plus de nous intoxiquer

Rendent irrespirable notre planète

De même, si nous conservions

Toutes les cellules de nos corps

Sans la programmation de cette mort

Cinquante millions de tonnes, nous pèserions !

D'ailleurs, la morgue fut créée

Pour éviter l'enterrement prématuré

Car la mort cérébrale

N'est pas fatale

A la mort cardiaque

Et sans être paranoïaque

C'est souvent la vérité

Dans le spectaculaire intégré

Des pouponnières sortent des zombies

Comme dans le film " The Wall ", si incompris

De pauvres fantômes, complètement dépossédés

De toute possibilité de vie

Une minorité réelle de gens votent

Et cela fait les tyrans qui rotent

Et les majorités qui ne votent pas

Sont mises au pas

Et puis, elles laissent faire, les sottes !

Déjà, l'on ne peut plus

Faire confiance à quiconque

Déjà, l'on ne veut plus

Voir personne ou si peu

C'est chacun et chacune

Dans son coin, avec ses lacunes

Comme tout le monde veut dominer

L'on est très vite fatigué

Des relations humaines

Qui sont toujours vaines

C'est chacun et chacune

Chez soi, avec ses idioties, dont on est le roi !

Il y a bien plus

De choses que l'on ne connaît pas

Que de choses que l'on connaît

Comme la pseudotheraphosa apophysis

De toutes les mygales, c'est la miss

Avec ses trente trois centimètres

Forêt amazonienne, nouvelles espèces à apparaître

Mais la plupart des êtres

N'ont aucune conviction

N'ont aucune passion

Sinon, la passion des autres

Sinon, la conviction des autres

Ce sont des as de l'imitation

Ce sont des as de la répétition

Ce sont des as de la compétition

Tout a été fait

Arrêtons de faire

Tout a été dit

Arrêtons de dire

Tout a été pensé

Arrêtons de penser

Tout a été peint

Arrêtons de peindre

Tout a été écrit

Arrêtons d'écrire

Mais tout n'a pas été découvert

Alors, essayons de découvrir

Huit millions six cent mille pauvres en France

Vivent avec moins de neuf cent huit euros par mois

La paranoïa, c'est la vérité ? une évidence !

Et moi, j'en suis, j'en fais foi

Encore plus démuni que cette pauvreté

Avec un peu moins de la moitié

Et oui, parfois, la paranoïa, c'est la vérité

Oh ! pas besoin de faire de comptabilité

Pour comprendre, qu'on a juste de quoi manger

Alors, que d'immenses richesses sont accumulées

Par l'escroquerie, le vol organisé, la malhonnêteté

De gens pour qui vous votez

Et tous les mafiosi de la finance

Avec leurs amis aux postes clefs

Par eux, par elles, nos vies sont confisquées

Avec nos inconscientes complicités

Nous vénérons les gens qui nous appauvrissent

De leurs fausses richesses dorées

Nous méprisons les gens qui nous enrichissent

De leurs connaissances désargentées

Personne ne s'intéresse à personne

Chacun ne s'intéresse qu'à lui-même

Chacune ne s'intéresse qu'à elle-même

Et pourtant

Ce sont les autres qui nous façonnent

Et pourtant

Ce sont les autres, qui nous entonnent

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

The peripatetician is trapped

By the sex of her lover

Who becomes the owner

The bourgeois is trapped

By her suitor's money

Who becomes the owner

The bourgeoise only believes in money

At the church, at the diplomas, at the sacraments

To the certified conformism of our diplomas

To prostitution sacred to money

To the sanctification of our mediocrities

And if the bourgeoises are most often prostitutes

Prostitutes are not always bourgeoises

The retarded stupidity

Of a certain reactionary bourgeoisie

It's nonsense to put under the globe

That any idea a little fine, lobe

At least the moron makes us laugh

From his psychic infirmity, to make one shudder!

For her, out of work

One is a lazy

For her, without a diploma

One is ignorant

She's still there!

It's a bourgeoisie of the past, outdated

For bourgeoisies with the greatest subtlety

However, many people

Even most think like this

Without work, one is lazy

Without a diploma, one is ignorant

To be self-taught?

Is an insult, for these people

Know that I fuck you

And this, without any restraint, totally

Work for yourself, without pay?

One is a slacker, a revolutionary

Oh ! poor people

Such stupidity is disgusting!

You should get out

Like couch grass

But in truth

You have all the powers

That everywhere you impose

On television, on the radio, from morning to night

So all heads are polluted

Of your sworn cretinisms

which only perpetuate themselves

For so many years

But the end is near

We are already in disaster

And all the weaklings are infiltrated

In all aspects of society

There is no more humanity

In 2012, it's over!

Long ago another world has begun

All we learn is uselessness

From early childhood, from school to university

To be only productive at nonsense

Of the society of the markets of inhumanity

It's the same logic

That money leads everywhere

Like that of insecticides

While the spiders

With all their homicides

Regulators, always insured

Kill four hundred million insects

In tons and tons, per year, brave beasts

We can go get dressed

With our silly traps

Who besides intoxicating us

Make our planet unbreathable

Similarly, if we keep

All the cells of our bodies

Without the programming of this death

Fifty million tons, we would weigh!

Moreover, the morgue was created

To avoid premature burial

Because brain death

Is not fatal

At cardiac death

And without being paranoid

It's often the truth

In the integrated spectacular

Nurseries come out zombies

Like in the movie "The Wall", so misunderstood

Poor ghosts, completely dispossessed

Of any possibility of life

A real minority of people vote

And that makes the tyrants who burp

And the majorities that don't vote

Are put in step

And then, they let it go, the fools!

Already, we can no longer

trust anyone

Already, we no longer want

See no one or very few

It's each and everyone

In his corner, with his shortcomings

Like everyone wants to dominate

You get tired very quickly

human relations

which are always vain

It's each and everyone

At home, with its nonsense, of which you are the king!

There is much more

Things we don't know

How many things we know

Like the pseudotheraphosa apophysis

Of all the tarantulas, she's the miss

With its thirty three centimeters

Amazon rainforest, new species to appear

But most beings

have no convictions

Have no passion

Otherwise, the passion of others

Otherwise, the conviction of others

They are aces of imitation

They are aces of repetition

They are aces of the competition

Everything has been done

let's stop doing

everything was said

stop saying

Everything has been thought of

let's stop thinking

Everything has been painted

let's stop painting

It's all been written

let's stop writing

But not everything has been discovered

So let's try to find out

Eight million six hundred thousand poor in France

Live on less than nine hundred and eight euros per month

Is paranoia the truth? An evidence !

And me, I am, I believe it

Even more destitute than this poverty

With just under half

And yes, sometimes paranoia is the truth

Oh ! no need to do accounting

To understand, that we only have enough to eat

So that immense wealth is accumulated

By fraud, organized theft, dishonesty

Of people you vote for

And all the finance mafiosi

With their friends in key positions

By them, by them, our lives are confiscated

With our unconscious complicity

We worship the people who impoverish us

Of their false golden riches

We despise the people who make us rich

Of their penniless knowledge

Nobody cares about anybody

Everyone is only interested in themselves

Everyone is only interested in themselves

And yet

It is others who shape us

And yet

It's the others who sing us

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )