Paraphysique de lapalissade

Les dents la mer

C'est le générique de tf1

Les dents de mer

C'est l'argent qui fait les requins

Les dents de la mer

C'est le monde où nous vivons

Les dents de la mer

C'est en France, le monde de la prison

Que même des personnalités

De la droite française, ont dénoncé

Comme Véronique Vasseur ou Yves Rénier

Ce qui tend à prouver

Que toujours la vérité

N'est ni de gauche, ni de droite

Ni d'extrême gauche, ni d'extrême droite

Et autres appellations contrôlées

La vérité peut plaire

La vérité peut déplaire

Elle est souvent prise à la légère

Pourtant, c'est ce qui est

Et donc, forcément, elle déplaît

Déjà, l'homme était présent

En Australie, il y a environ soixante mille ans

Car l'argile mouillée, en durcissant

Peut conserver des traces fossilisées

Aujourd'hui, nous ne pourrions échapper

Comme il y a soixante quatorze mille années

Au volcan du mont Toba, en Inde, et à son éruption

Qui à cette époque si éloignée

Ne fut pas totalement fatale, à ses habitants

L'idée que l'on se fait de la mort

N'est pas la mort elle-même

L'idée que l'on se fait de la douleur

N'est pas la douleur elle-même

La génétique des populations

N'est que la génétique de l'environnement

Nous en sommes le récipient

Dans sa baignoire, nous nous trempons

Processus implacable et lent

Dans lequel nous nous écrivons

Toujours, nous répétons

De fausses allégations

En tous domaines, en toutes choses, qui nous malmènent

Sans jamais en vérifier l'authenticité

Sans vraiment en chercher la véracité

En voici l'exemple le plus connu

Feu (1470-1525) Jacques II Chabannes de La Palice

Qui était militaire et non de la police

N'est pas à l'origine du terme de " lapalissade "

Dont on a fait toute une salade

Ce sont les soldats de La Palice

Qui lui firent hommage de ce quatrain

" Hélas, La Palice est mort,

Est mort devant Pavie;

Hélas, s'il n'était pas mort,

Il ferait encore envie ou il serait encore en vie "

Une lapalissade cela devint

Alors que feu de La Palice, n'y fut pour rien !

Cela fait fortement songer

A l'expérience imaginée

Par feu le physicien Erwin Schrödinger

Du chat qui ne manque pas d'air

Par effet Compton, de la mesure perturbée

Le chat meurt quand il vit

Le chat vit quand il meurt

Mécanique quantique, lapalissade inversée

Tout cerveau perturbe ce qu'il voit

Tout appareil perturbe ce qu'il croit

Et nous osons parler d'objectivité

Et sans rire, nous croyons à l'impartialité

Pourtant, nos sociétés sont inégales

Pourtant, nos sociétés sont sans fraternité

Pourtant, nos sociétés sont sans liberté

Certes, l'argent peut y circuler

Il se joue des frontières

Il achète toutes les consciences

Il stipendie toutes les sciences

Les tyrannies oligarchiques et ploutocratiques

Au fonctionnement parfaitement psychotique

Doivent impérativement falsifier les mots

De sorte qu'un coup d'Etat, devienne une révolution

Avec toujours la même chanson

Qu'ainsi tout aille à vau-l'eau

Dans un monde de vérité

Aucune fiction ne peut émerger

Dans un monde de fiction

Aucune vérité ne peut s'imposer

Car la vérité passe pour mensonge

Et le mensonge passe pour la vérité

C'est là, le secret de la pensée séparée

C'est là, le sommet de la pensée fragmentée

Et ainsi, toutes les vies sont séparées

Et ainsi, toutes les vies sont fragmentées

De sorte que s'établit la dictature de grande subtilité

Qui veut prétendre à l'éternité

La poésie

Cela n'est pas, l'amour rime avec toujours

La poésie

C'est de la vérité, chercher le secours

Mais aussi

La philosophie, la littérature, la science, la peinture

Sinon, c'est du vent, de la pourriture

Il faut avoir le talent

De n'avoir aucun talent

Dans un monde

Où tout le monde a du talent

Il faut avoir le style

De n'avoir aucun style

Dans un monde

Où tout le monde a du style

Il ne faut être d'aucun genre

Dans un monde

Où tout le monde a un genre

Il faut n'être rien

Dans un monde

Où tout le monde se veut quelque chose !

Il y a trop d'aéroports

Car pour l'environnement, c'est la mort

Comme celui en construction, à Notre-Dame-des-Landes

En Loire-Atlantique, où la résistance harcelée, se débande

Les forces policières sont à l'assaut

Mais, la résistance, n'a pas dit son dernier mot !

Toujours, elle se perpétuera

Toujours, elle continuera

Ici, là, ou ailleurs

Et ce à n'importe quelle heure

Mieux vaut être docteur en rien

Cela fait moins de mal à l'espèce humaine

Qu'être docteur reconnu par les siens

Et participer activement, à la destruction de l'espèce humaine

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

teeth the sea

It's the credits of tf1

sea ​​teeth

It's the money that makes the sharks

Jaws

This is the world we live in

Jaws

It's in France, the prison world

That even personalities

From the French right, denounced

Like Véronique Vasseur or Yves Rénier

which tends to prove

That always the truth

Is neither left nor right

Neither extreme left nor extreme right

And other controlled appellations

The truth can please

The truth may displease

It is often taken lightly

Yet that is what is

And so, inevitably, she dislikes

Already, the man was present

In Australia, about sixty thousand years ago

Because wet clay, hardening

May retain fossilized traces

Today we couldn't escape

Like seventy four thousand years ago

To Mount Toba volcano, India, and its eruption

Who at that time so far away

Was not totally fatal, to its inhabitants

The idea we have of death

Is not death itself

The idea we have of pain

Is not the pain itself

Population genetics

Is only environmental genetics

We are the container

In her bathtub we soak

Relentless and slow process

in which we write ourselves

Always we repeat

False allegations

In all areas, in all things, which mistreat us

Without ever verifying its authenticity

Without really looking for the veracity of it

Here is the best known example

Fire (1470-1525) Jacques II Chabannes of La Palice

Who was military and not police

Is not the origin of the term "truthlessness"

From which we made a whole salad

They are the soldiers of La Palice

Who paid him homage with this quatrain

"Alas, La Palice is dead,

Died before Pavia;

Alas, if he had not died,

He'd still be envious or he'd still be alive"

A truism it became

While the fire of La Palice had nothing to do with it!

It is strongly reminiscent

To the imagined experience

By the late physicist Erwin Schrödinger

Of the cat that does not lack air

By Compton effect, of the disturbed measurement

The cat dies when it lives

The cat lives when it dies

Quantum mechanics, inverted truism

Every brain disturbs what it sees

Every device disrupts what it believes

And we dare to speak of objectivity

And without laughing, we believe in impartiality

Yet our societies are unequal

However, our societies are without fraternity

Yet our societies are without freedom

Certainly, money can circulate there

He plays with borders

He buys all consciences

He pays for all the sciences

Oligarchic and plutocratic tyrannies

Fully psychotic functioning

Must imperatively falsify the words

So that a coup becomes a revolution

With always the same song

So that everything goes down the drain

In a world of truth

No fiction can emerge

In a world of fiction

No truth can prevail

'Cause the truth passes for a lie

And the lie passes for the truth

This is the secret of separate thought

This is the peak of fragmented thought

And so all lives are separated

And so all lives are fragmented

So that the dictatorship of great subtlety is established

Who wants to claim eternity

Poetry

That is not, love rhymes with always

Poetry

It's the truth, seek help

But also

Philosophy, literature, science, painting

Otherwise, it's wind, rot

You have to have the talent

To have no talent

In a world

where everyone has talent

You have to have the style

To have no style

In a world

Where everyone has style

You don't have to be of any gender

In a world

Where everyone has a gender

You must be nothing

In a world

Where everyone wants something!

There are too many airports

Because for the environment, it's death

Like the one under construction, in Notre-Dame-des-Landes

In Loire-Atlantique, where the harassed resistance is breaking up

Police forces are on the attack

But the resistance has not said its last word!

Always, it will continue

Always, she will continue

Here, there, or elsewhere

And at any time

Better to be a doctor in nothing

It does less harm to the human species

Than being a doctor recognized by his own

And actively participate in the destruction of the human species

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )