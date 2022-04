Murmuration califale

Concepts

Vieux comme le monde marchand

Comme cinq plus deux font sept

Culture bourgeoise

Même sans y chercher des noises

Toujours, faussement, se réinventant

Toujours plus ou moins similairement

Ainsi

De la guerre informationnelle

De la guerre idéelle

De la guerre psychologique

Rien de nouveau sous le soleil

Certes

Cela n'est pas identiquement pareil

Mais

Dans les têtes, un même fiel

Et donc

De la guerre chimique

De la guerre biologique

De la guerre nucléaire

Et toute arme, tôt ou tard, sert

Avec aussi, d'autres guerres, d'autres galères

Obligatoirement

Puisque dès l'école, justement

C'est à se faire la guerre

Que l'on nous apprend

D'un mémento l'autre

D'un concept l'autre

Des guerres de hiérarchie, des hiérarchies de guerre

Avec des armes toujours se perfectionnant

Sauf que jadis, comme en 14/18

Quatre millions de paysans français

Quatre millions de soldats français

Un million de morts parmi ces gens !

Il n'y a pas si longtemps

Quand, en France, le plus grand nombre, fut paysan

Tout un engendrement

Paysans soldats

Paysans ouvriers et employés

Campagnes désertées

Villes en de la surmultipliée

Néanmoins et encore maintenant

Tout tenant du travail paysan

Quand il faut nourrir les gens

Et donc

Quand chaque région avait son patois, sa langue

Patois considéré comme une langue

Avec des avantages et des inconvénients

Et en quelques décennies

Tout se transformant, avec une mentalité qui suit

Le vrai d'hier en faux d'aujourd'hui

Le vrai d'aujourd'hui en faux d'hier

Avec de nos jours, de plus, la fraude alimentaire

Et pour nos estomacs

C'est l'enfer cancer que nous promeut cette mafia

Le thon avec des nitrites

Avec sa couleur en rite

De toute une industrialisation en contrefaçon

De toute une étatisation avec bénédiction

De la viande sans viande

Du légume sans du légume

Du miel sans miel

Des graines de sésame à l'oxyde d'éthylène

Avec tant et tant d'autres cas

De la bouffe dégueulasse, au tout caca

Surtout pour les pauvres, en prédicat !

Au tout transformé ou au tout chimique

Peut-être, un peu moins, pour le biologique

Avec, de plus, l'impact carboné du numérique

Ce au niveau, mondial, en toute logique

En multiple de deux par rapport à l'aérien

Cela n'est donc pas comme rien !

Comme pour les rivières du monde

Ainsi, de cent six pays

Deux cent cinquante rivières

Avec soixante et une substances pharmaceutiques

Quand, déjà, et sans une guerre nucléaire

De l'habitabilité en seuil critique

Elle nous baigne la philologie computationnelle

S'infiltrant dans tout événementiel

En commissaire politique de l'existentiel

Et il semble bien lointain

Le Dupin d'Edgar Poe de 1841

Le Lecoq de feu Emile Gaboriau de 1865

Des personnages de fiction

Du premier détective au premier policier

Naissance du roman policier

Certes, Maigret, Javert, Rouletabille, du présent, du passé

Et même si certains

Souhaiteraient comme congeler le temps

L'injection de cellules souches hypothalamiques

Dans le cerveau, un nouveau mythe

Qui ralentirait ou même qui inverserait

Les mesures du vieillissement, et qui en profiterait ?

Mais avec le principe de l'éducation califale

De et à toute vie humaine, de l'environnement fatal

Et de 711 à1492, le califat

Péninsule ibérique, Sud de la France

Sa loi islamique, imposa

Il y eut, Al-Andalous, Versailles islamique

Andalousie sous la domination musulmane

Au dixième siècle, en déclic

Chaque dynastie autoritaire

De la hiérarchie, du disciplinaire

D'une idéologie, d'une religion

Et c'est comme des légions

Par époque, dans des pays ou des régions

De la main de fer délétère et sa manne !

Patrice Faubert ( 2022 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Old as the merchant world

Like five plus two is seven

Bourgeois culture

Even without messing around

Always, falsely, reinventing itself

Always more or less similar

Thereby

information warfare

Of the ideal war

psychological warfare

Nothing new under the sun

Certainly

It is not identically the same

But

In the heads, the same gall

And so

of chemical warfare

of biological warfare

of nuclear war

And any weapon, sooner or later, serves

With also, other wars, other galleys

Mandatory

Since right from school

It's to go to war

What we are taught

From one memento to another

From one concept to another

Hierarchy wars, war hierarchies

With ever perfecting weapons

Except that in the past, like in 14/18

Four million French peasants

Four million French soldiers

A million deaths among these people!

Not so long ago

When, in France, the greatest number were peasants

A whole begetting

peasant soldiers

Peasant workers and employees

Deserted campaigns

Cities in overdrive

Nevertheless and still now

Everything about peasant labor

When to feed people

And so

When each region had its patois, its language

Patois considered a language

With pros and cons

And in a few decades

Everything transforming, with a mentality that follows

Yesterday's true in today's false

The true of today in the false of yesterday

With nowadays, moreover, food fraud

And for our stomachs

It's cancer hell that this mafia promotes to us

tuna with nitrites

With its color in rite

Of a whole counterfeit industrialization

Of a whole statification with blessing

meat without meat

Vegetable without vegetable

honey without honey

Sesame seeds with ethylene oxide

With so many other cases

Disgusting food, all poo

Especially for the poor, in predicate!

Fully processed or fully chemical

Maybe, a little less, for organic

With, moreover, the carbon impact of digital

This at the global level, logically

In multiples of two compared to the air

So it's not like nothing!

As for the rivers of the world

Thus, from one hundred and six countries

two hundred and fifty rivers

With sixty-one pharmaceutical substances

When, already, and without a nuclear war

Critical threshold habitability

She bathes us in computational philology

Infiltrating any event

As a political commissar of the existential

And it seems far away

Edgar Poe's Dupin of 1841

Lecoq by the late Emile Gaboriau from 1865

fictional characters

From the first detective to the first policeman

Birth of the detective novel

Certainly, Maigret, Javert, Rouletabille, of the present, of the past

And even if some

Would like to freeze time

Injection of hypothalamic stem cells

In the brain, a new myth

Who would slow down or even who would reverse

Aging measures, and who would benefit from them?

But with the principle of caliphal education

From and to all human life, from the fatal environment

And from 711 to 1492, the caliphate

Iberian Peninsula, South of France

His Islamic law imposed

There was, Al-Andalous, Islamic Versailles

Andalusia under Muslim rule

In the tenth century, in click

Every authoritarian dynasty

Of the hierarchy, of the disciplinary

Of an ideology, of a religion

And it's like legions

By era, in countries or regions

Deleterious iron hand and its manna!

Patrice Faubert ( 2022 ) bitch, bitch, bitch, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )