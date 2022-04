Les élections du capital en propagande

Les élections du capital

Avec des candidats et des candidates

Du capital

Représentants et représentantes en carte

Extrême gauche du capital

Gauche du capital

Droite du capital

Extrême droite du capital

Du pain, des jeux, des élections

Et tout se continue, se continuera

Et rien ne change, ne changera

Faux changements ajustés et voilà

De la mouille et de l'érection

Farces et attrapes

Du cirque Barnum qui s'en tape

Avec des résultats prédictibles en avance

Avec des résultats

Orientés en sondage, ô évidence

Et puis, de toutes façons

Cela est toujours

En son narquois bonjour

Le capital système, système du capital, avec des façons

Industriels, lobbys, multinationales, milliardaires

Banquiers et gros propriétaires

Avec aussi des médias, la fabrique de l'opinion

Nous faisant ainsi la leçon

La lingerie du capital sait se faire belle

Belles cuisses, beaux seins, et hop, en selle

Il n'y a aucune démocratie indirecte

Car elle ne peut qu'être directe

Il n'y a ainsi que de la tyrannie

Restreinte ou généralisée, ce à l'infini

Et selon chaque pays

Tyrannie indirecte

Tyrannie directe

Mais une tyrannie est toujours infecte !

Le capital est un danger permanent

Rien n'y est vraiment sécure, évidemment

Il y faut dormir d'un seul oeil

Comme les otaries d'Afrique du Sud

Comme l'oie Bernache du Canada

Et sans citer tant d'autres cas

Dans la clarté, il faut de l'interlude

De l'étrangeté si ignorée du vivant, voilà

Certes

Tout peut sembler inutile

Certes

Tout peut sembler futile

Sans l'éloge de la lenteur

Sinon, la réflexion en pesanteur

Seconde après seconde, heure après heure

La véritable réflexion est comme joyeux labeur

Et pour le dur labeur

Qui encore, se souvient ?

De jadis, en France, les petites mains

Couturières, fileuses

Tisserandes, bobineuses

L'industrie du textile

Dont l'on a perdu le fil

Deux millions d'ouvrières et de midinettes

Cadences infernales, bruits, maux de têtes

De la vapeur, de la chaleur

Abrutissement total

Anciennes paysannes dans un autre malheur

Du dix-neuvième siècle

Et encore au vingt-et-unième siècle

Déjà et encore, la femme gagnant deux fois moins

Que les hommes, de l'injuste et du crétin

Et donc, en 2022, c'est guère mieux, ô terreur !

De l'esclavage salarial

De l'esclavage racial

De l'esclavage électoral

De l'esclavage genré

Hélas, apprentissage de l'esclavage enfanté

D'une méthodologie l'autre

D'une engrammation l'autre

Sachant ainsi se reproduire

Sachant ainsi ne jamais finir

Conjoncture de la conjecture

Conjecture de la conjoncture

Du signe

Contenant par effet témoin ou effet spectateur

Tous les autres signes des déterminants appris et continuateurs

Des tasses communes aux gobelets individuels

Avec quelques indications plus formelles

PSG, l'indécence du football français, l'effroi

Des salaires en euros et par mois

Neymar : 4,08 millions d'euros

Messi : 3,37 millions d'euros

Mbappé : 2,22 millions d'euros

Un remplaçant

500.000 euros

Et en ligue 1 et en moyenne

40.000 euros pour un footballeur professionnel

De quoi se faire la vie belle

Sachant

Qu'un patron du CAC 40, en moyenne

Gagne cinq millions d'euros par an

Sachant

Que le rugbyman Antoine Dupont

Est lui, rémunéré, quarante mille euros par mois, environ

Ils ne font

Et de toutes façons

Pas de la peine

Comme pour un ouvrier spécialisé

Qui a juste de quoi se loger et manger

Ou comme pour feu l'infortuné Yvan Colonna

Innocent et donc en double peine

Car, en prison, victime d'un assassinat

Tué par un fanatique religieux

Des cas par milliers

Dans le monde entier

Le capital est monstrueux et félon

Aïe mes aïeux

Et vous votez pour lui et pour elles et pour eux !

Patrice Faubert ( 2022 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Capital elections

With candidates

Capital

Card representatives

Extreme left of capital

Left of capital

Capital right

Extreme right of capital

Bread, games, elections

And everything goes on, will go on

And nothing changes, will change

False changes adjusted and that's it

Wetness and erection

Tricks and catches

Of the Barnum circus who doesn't care

With predictable results in advance

With results

Oriented in survey, oh evidence

And then, anyway

This is always

In his sly hello

System capital, system of capital, with ways

Industrialists, lobbies, multinationals, billionaires

Bankers and big owners

Also with the media, the fabric of opinion

Thus teaching us

Capital lingerie knows how to look good

Beautiful thighs, beautiful breasts, and presto, in the saddle

There is no indirect democracy

'Cause she can only be direct

There is only tyranny like this

Restricted or generalized, this ad infinitum

And according to each country

Indirect tyranny

Direct tyranny

But a tyranny is always foul!

Capital is a permanent danger

Nothing is really safe there, of course.

You have to sleep with one eye open

Like the South African sea lions

Like the Canada goose goose

And without citing so many other cases

In clarity, it takes interlude

Of the strangeness so ignored by the living, here

Certainly

Everything may seem unnecessary

Certainly

Everything can seem futile

Without the praise of slowness

Otherwise, the reflection in gravity

Second after second, hour after hour

True reflection is like happy labor

And for the hard work

Who else remembers?

In the past, in France, little hands

Seamstresses, spinners

Weavers, winders

The textile industry

Of which we have lost the thread

Two million workers and midinettes

Infernal cadences, noises, headaches

steam, heat

Total dumbing down

Former peasants in another misfortune

From the nineteenth century

And again in the twenty-first century

Again and again, the woman earning twice as much

That men, of the unjust and the moron

And so, in 2022, it's not much better, oh terror!

Wage slavery

racial slavery

Of electoral slavery

Of gendered slavery

Alas, learning child slavery

From one methodology to another

From one engram to another

Knowing how to reproduce

Knowing how to never end

Conjuncture of conjecture

Economic conjecture

of the sign

Container by witness effect or bystander effect

All other signs of learned determinants and continuators

From common cups to individual cups

With some more formal indications

PSG, the indecency of French football, the dread

Salaries in euros and per month

Neymar: 4.08 million euros

Messi: 3.37 million euros

Mbappé: 2.22 million euros

A substitute

500,000 euros

And in league 1 and on average

40,000 euros for a professional footballer

How to make life beautiful

Knowing

That a boss of the CAC 40, on average

Earn five million euros per year

Knowing

That the rugby player Antoine Dupont

Is he, remunerated, forty thousand euros per month, approximately

They don't

And anyway

No bother

As for a skilled worker

Who has just enough to stay and eat

Or as for the late unfortunate Yvan Colonna

Innocent and therefore in double jeopardy

Because, in prison, victim of an assassination

Killed by a religious fanatic

Thousands of cases

In the whole world

Capital is monstrous and treacherous

Oh my ancestors

And you vote for him and for them and for them!

Patrice Faubert ( 2022 ) bitch, bitch, bitch, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )