Contrôle social ou The Wall

Le pauvre

Est assigné à résidence

Car voyager

Est d'une trop grande cherté

Le délinquant

Est assigné à résidence

Car envers la société, il a fauté

C'est le monde du même

C'est le monde que personne n'aime

Le riche

Peut lui, tout acheter

Et partout, il peut aller

Le truand

Le peut aussi, s'il est fortuné

C'est le monde du même

C'est le monde que le monde aime

Ce sont de telles évidences

Que cela devient, de la romance

J'avais écrit ce que voilà

En 1969, et en 2012, c'est toujours cela

En 1969, c'était un peu exagéré

En 2012, c'est en dessous de la réalité

Au fond, les dates ont peu d'importance

Là, où toujours, les injustices dansent

Et c'est toujours la même quête

Quand on traque l'immonde bête

Du contrôle social, et de ses nouvelles têtes

Il faut voler sa nourriture, pour manger

Dans la matérielle pauvreté

Il faut se passer de logis

Sans argent, pour avoir un nid

L'argent nous impose sa vie

La vie imposée par l'argent, qui nous défie

La pauvreté est presque de l'honnêteté

La richesse est souvent de la malhonnêteté

En 1969, c'était un peu exagéré

En 2012, c'est en dessous de la réalité

Et c'est toujours la même quête

Quand on traque l'immonde bête

Du contrôle social, et de ses nouvelles têtes

De toutes sortes, l'on nous fait des messes

Pour nous tenir en de multiples laisses

Et ainsi, une liste interminable de revendications

Est à faire, pour les futures générations

Patrice Faubert (1969 / 2012) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr )

The poor

Is under house arrest

Because traveling

Is too expensive

The offender

Is under house arrest

Because towards society, he has faulted

It's the world of the same

It's the world no one likes

The rich

Can him, buy everything

And everywhere he can go

the mobster

Can too, if he is fortunate

It's the world of the same

It's the world the world loves

It's such evidence

What it becomes, romance

I wrote this

In 1969, and in 2012, it's still that

In 1969 it was a bit of a stretch

In 2012, it is below reality

Basically, the dates don't matter.

There, where always, injustices dance

And it's always the same quest

When we hunt down the filthy beast

Social control, and its new faces

You have to steal your food, to eat

In material poverty

You have to do without accommodation

Without money, to have a nest

Money imposes its life on us

The life imposed by money, which defies us

Poverty is almost honesty

Wealth is often dishonesty

In 1969 it was a bit of a stretch

In 2012, it is below reality

And it's always the same quest

When we hunt down the filthy beast

Social control, and its new faces

Of all kinds, we are made masses

To keep us on multiple leashes

And so, an endless list of demands

Is to be done, for future generations

Patrice Faubert (1969 / 2012) pouète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr )