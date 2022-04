Quoi de plus beau

Que des seins de femme ?

Je voudrais être dans un landau

Pour boire leur lait, de toute ma flemme

Quoi de plus beau

Qu'un sexe de femme ?

Ma langue dans son vagin

Mes doigts sur ses seins

Mes lèvres sur son clitoris

Ma bouche sur toutes les cicatrices

Je voudrais être tout-petit

Pour me promener dans ses plis

Quoi de plus beau

Qu'un regard de femme ?

Je voudrais être celui qui ose

Là, où, ses yeux se posent

Quoi de plus enivrant

Qu'une odeur de femme ?

Je voudrais sans cesse boire

Cette saveur à laquelle croire

Quoi de plus beau

Que des habits de femme ?

C'est l'ivresse de la femme

A l'homme, c'est son tam-tam

Quoi de plus beau

Que des fesses de femme ?

Même pas les chutes du Niagara

C'est une obsession, un nirvana

Quoi de plus beau

Qu'un corps de femme

C'est une déesse

C'est une liesse

Souvent, elle obsède nos nuits

Toujours, elle donne la mort, car elle donne la vie

Patrice Faubert (1970) peuète, pouète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

What could be more beautiful

What women's breasts?

I would like to be in a pram

To drink their milk, with all my laziness

What could be more beautiful

What a woman's sex?

My tongue in her vagina

My fingers on her breasts

My lips on her clitoris

My mouth on all the scars

I wish I was a toddler

To walk in its folds

What could be more beautiful

What a woman's gaze?

I would like to be the one who dares

There, where, his eyes rest

What could be more intoxicating

What a woman's smell?

I want to drink constantly

This flavor to believe in

What could be more beautiful

What women's clothes?

It's the drunkenness of the woman

To the man, it's his tom-tom

What could be more beautiful

What a woman's butt?

Not even Niagara Falls

It's an obsession, a nirvana

What could be more beautiful

than a woman's body

She is a goddess

It's a jubilation

Often she haunts our nights

Always, she gives death, because she gives life

Patrice Faubert (1970) bitch, bitch, bitch, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )