La vie artificielle

La confrontation des ignorances

Le partage des incompétences

C'est ce qui fait les prophètes

C'est le lit des provocations policières, les plus bêtes

Comme l'affaire Sacco et Vanzetti (1920), fut instrumentalisée

Par la gauche américaine, qui sut l'utiliser

De même, l'affaire Julien Coupat et Yldune Lévy (2008), fut fabriquée

Par la police française de Sarkozy, c'est prouvé !

Il faut du temps pour établir l'innocence

Persécutée, par une instrumentalisation de grande violence

J'avais dit très clairement, en son temps, avec insistance

Dans une série de Pat dit l'invité sur " hiway.fr ", le complot policier

Dont le couple Coupat-Lévy était prisonnier

Tous les faits divers ou sociaux

Peuvent être instrumentalisés par les services spéciaux

De tous les pouvoirs en place

Qui en utilisent les traces

Et n'importe qui peut devenir

Un coupable idéal, à bien tenir !

Mais si je sympathise avec l'anarchie

Je ne suis d'aucun parti

Je ne suis d'aucune idéologie

De ce fait, personne ne me lit

C'est justement ce qui permet le dit

Je suis une sorte d'insignifiance

Ce qui me protège de toutes les vengeances

Un vaurien, qui met son grain de sel

Là où il le peut, de quoi il se mêle ?

Si vous saviez

Comme je suis impécunieux

Envers moi, vous n'auriez

Plus aucun air envieux

Nos sociétés sont toutes militaires

Nos sociétés sont toutes policières

Toutes nos actions sont militarisées

Toutes nos pensées sont programmées

Rien ne change jamais vraiment

Le principe reste le même, c'est toujours comme avant !

Il faut calmer les populations

Avec des boucs émissaires

Pour cacher les vilaines affaires

Et ainsi ne plus y porter aucune attention

Les Clinton, Strauss-Kahn, Delarue, Amstrong

Qui sur le ring, attendent le gong

Ce sont des serviteurs de l'Etat

Grâce à eux, on évite le vrai débat

C'est toujours le coup de piolet

Qui bien sûr, cache toute la forêt !

A une seule personne n'incombe pas la corruption

Elle est à la vie spectaculaire, toute une organisation

Dans le sport, la politique,la radio, le cinéma, la télévision

C'est une seule et même mafia

De réseaux qui se côtoient, pouah !

Et qui parfois divorcent, parfois se marient

Selon leurs intérêts, cela pleure ou cela rit

La vie spectaculaire est réactionnaire

La vie sociale est révolutionnaire

Ainsi la méthode de fracturation hydraulique

Pour exploiter les gaz et huiles de schiste

Est la même que le fonctionnement psychologique

Elle fait partie d'une même liste

Et si nous sommes pour ceci

Nous sommes forcément pour cela aussi

C'est une grille de codification et donc d'interprétation

Do, ré, mi, fa,sol, la, si, do

Qui nous impose son tempo

En toutes choses, tous les jours, elle est là !

Nous en sommes les plaies et les couteaux

Nous en sommes les victimes et les bourreaux

Au fond, rien n'est laid, rien n'est beau

Tout se contente d'être, pris au lasso

Peut-être ailleurs, dans le multivers

Des rapports esthétiques, sans aucune domination

Des échanges fusionnels, pour toute communication

La conscience humaine est un ver de terre

Qui se boit, comme du poison, dans un verre

Tout est un présent perpétuel, sur la planète Terre

Ainsi, plus de passé, plus de futur, rien que de l'éphémère

Mais dans la vie artificielle du spectaculaire

Jamais l'on ne vit, jamais l'on ne meurt

Jamais l'on ne voit le ciel, il est toujours couvert

La loi de l'économie devenue folle

Fait fi, des lois de la physique et de son école

Tout ce qui est médiocre a du succès

Dans la pensée soumise, et pour ses valets

C'est une soumission durable, verte et renouvelable

Elle prendra toutes les couleurs, c'est probable

Il faut toujours dire non, ne pas se laisser faire

S'opposer, résister, gueuler, faire le contestataire

Tant pour les choses de l'administration

Qu'en politique, dont nous prenons tous les horions

Le mensonge

De la société spectaculaire marchande techno-industrielle

S'affiche partout, et surtout dans nos poubelles

L'action paraphysique, est la plus belle

Comme celle d'éclat, contre le gâchis climatique

De l'avion, par Pierre-Emmanuel Neurohr

Au geste politique, pur comme l'or

Se jetant, devant l'avion apocalyptique

Mais, à présent, il est en prison

Comme un vulgaire larron

A la vérité, nous coupons les ailes

Nous lui trouvons trop de fiel

L'espèce humaine n'est pas intelligente

L'espèce humaine n'est même pas marrante

L'espèce humaine va disparaître

La gueule ouverte, d'autres vont apparaître

Et pourtant, pendant des milliers d'années

Des écrits, et encore des écrits

Des dits, et encore des dits

Des faits, et encore des faits

La grande histoire de la supercherie

Nulle part, sur Terre, aucune démocratie

Partout, en dictature, elle est travestie

C'est seulement, de plus de subtilité, que la dictature nazie

Le suffrage universel est le suffrage de toutes les bourgeoisies

Car les bourgeoisies en sont les juges et les parties

Et c'est toujours une minorité, qui élit

Jamais, elle n'est calculée, l'on en fait fi

Il faut un président, pour les bourgeoisies

Les gens et le monde, sont leur chose

A leurs images, ils veulent tout morose

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

The confrontation of ignorance

The sharing of incompetence

This is what makes the prophets

It is the bed of police provocations, the most stupid

Like the Sacco and Vanzetti affair (1920), was exploited

By the American left, who knew how to use it

Similarly, the Julien Coupat and Yldune Lévy case (2008) was fabricated

By the French police of Sarkozy, it is proven!

It takes time to establish innocence

Persecuted, by instrumentalization of great violence

I had said very clearly, in due time, with insistence

In a series by Pat says the guest on "hiway.fr", the police plot

Of which the Coupat-Lévy couple was a prisoner

All miscellaneous or social facts

Can be used by special services

Of all the powers that be

Who uses the traces

And anyone can become

An ideal culprit, to keep well!

But if I sympathize with anarchy

I don't belong to any party

I am of no ideology

So no one reads me

This is precisely what makes it possible to say

I'm kind of insignificant

What protects me from all revenge

A rascal, who puts his grain of salt

Where he can, what is he getting involved in?

If you knew

How impecunious I am

Towards me, you would have

No more envious air

Our societies are all military

Our societies are all police

All our actions are militarized

All our thoughts are programmed

Nothing ever really changes

The principle remains the same, it's still like before!

People need to be calm

With scapegoats

To hide the bad stuff

And so pay no more attention to it

The Clintons, Strauss-Kahn, Delarue, Armstrong

Who in the ring, waiting for the gong

They are servants of the state

Thanks to them, we avoid the real debate

It's always the ice ax

Which of course hides the whole forest!

Corruption is not on one person

She's life spectacular, a whole organization

In sport, politics, radio, cinema, television

It's one and the same mafia

Networks that rub shoulders, ugh!

And who sometimes divorce, sometimes marry

According to their interests, it cries or it laughs

Spectacular life is reactionary

Social life is revolutionary

Thus the hydraulic fracturing method

To exploit shale gas and oil

Is the same as psychological functioning

She is part of the same list

And if we are for this

We are necessarily for that too

It is a grid of codification and therefore of interpretation

Do, re, mi, fa, sol, la, si, do

Who imposes his tempo on us

In all things, every day, she is there!

We are its wounds and its knives

We are the victims and the executioners

Basically, nothing is ugly, nothing is beautiful

Everything is content to be, lassoed

Maybe somewhere else in the multiverse

Aesthetic relationships, without any domination

Fusional exchanges, for any communication

Human consciousness is an earthworm

Which is drunk, like poison, in a glass

Everything is a perpetual present, on planet Earth

So no more past, no more future, nothing but the ephemeral

But in the artificial life of the spectacular

We never live, we never die

You never see the sky, it's always overcast

The law of the economy gone mad

Ignore the laws of physics and its school

Anything mediocre is successful

In the submissive thought, and for its valets

It is a sustainable, green and renewable submission

It will take all the colors, it is probable

You always have to say no, don't let it go

To oppose, to resist, to yell, to protest

So much for the things of the administration

That in politics, of which we all take the blows

The lie

Of the spectacular techno-industrial mercantile society

Appears everywhere, and especially in our trash cans

Paraphysical action, is the most beautiful

Like that of brilliance, against the climatic mess

From the plane, by Pierre-Emmanuel Neurohr

To the political gesture, pure as gold

Throwing himself, in front of the apocalyptic plane

But now he's in jail

Like a common thief

To the truth, we clip the wings

We find him too venomous

The human species is not intelligent

The human species is not even funny

The human species will disappear

Mouth open, others will appear

And yet, for thousands of years

Writings, and more writings

Sayings, and more sayings

Facts, and more facts

The great story of trickery

Nowhere, on Earth, no democracy

Everywhere, in dictatorship, it is disguised

It is only, more subtly, that the Nazi dictatorship

Universal suffrage is the suffrage of all the bourgeoisies

Because the bourgeoisies are the judges and the parties

And it's always a minority, which elects

It is never calculated, we ignore it

We need a president, for the bourgeoisies

The people and the world, are their thing

In their images, they want everything morose

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )