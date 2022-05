Engramme

Toutes les dames

Engramme

Tous les drames

Engramme

Toutes les minorités

Engramme

Toutes les majorités

Engramme

D'une chanson

Engramme

D'un rêve

Engramme

Nous te chevauchons

Engramme

Nous sommes ta sève

Engramme

Nous sommes tes rires

Engramme

Nous sommes tes larmes

Patrice Faubert (1971) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Engram

all the ladies

Engram

All dramas

Engram

All minorities

Engram

All majorities

Engram

of a song

Engram

Of a dream

Engram

we ride you

Engram

We are your sap

Engram

We are your laughter

Engram

We are your tears

Patrice Faubert (1971) pouète, peuète, puète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )