Paraphysique du hirak

15 juillet 1893

Aide médicale gratuite, en création

Mais comme rien n'est gratuit, ô hallucination

Encore une blague capitaliste

Comme aussi une plaisanterie de dentiste

Normes culturelles en production

La pauvreté soumise à toutes les dominations

Mais

Aussi, en vécu différent, la richesse, d'une certaine façon

De fait

Et même pour les prétendus décideurs

Qui ne décident rien

De quoi se marrer

Car, il y a les lois du marché

Malgré toute une vantardise

Malgré toute une mignardise

De la folie marchande toujours en crise

De toute une exsudation méphitique

Du système d'argent

Car, il nous vit, l'argent

Avec une vie pour les gens

Seulement, la vie de l'argent

Nous en sommes les pantins, les agents

Ainsi

Les riches vivent connement

Ainsi

Les pauvres vivent connement

Avec

Toute une quérulence étatisée

De l'impérialisme des sociétés et des individualités

Depuis la naissance, c'est appris

Toute personne autre que soi

Et du capitalisme quel qu'il soit

Cela est comme l'unique vraie loi

Est donc comme une possible personne ennemie

Avec partout la guerre

Pas seulement en Ukraine

Pour des territoires et des frontières

Des tyrannies variées qui vont et qui viennent!

Et la vérité

Ne peut avoir que des convictions

Par-delà les traditions et les conventions

Elle est sans pays et sans armée

Comme jadis, pour s'opposer

Aux essais nucléaires français

Dans les îles du Pacifique, on le sait

Il y eut quelques braves

Pour dire non à cette bave

Certes, dans le monde entier

Des informations sont diffusées

Mais expurgées de toute vraie contextualité

Et donc, souvent faussées ou déformées

Voire carrément tronquées

Par le pouvoir en place

Par la tyrannie en place

Tout pouvoir étant une tyrannie

Toute tyrannie étant un pouvoir

Selon ce qui peut arranger

Selon ce qui peur renforcer

Avec donc

De l'interprétation du faux

Quand donc, il faut

Retrouver du vrai dans le faux

Retrouver du faux dans le vrai, haro

Toute une jonglerie sémantique

Pour de la sociale critique, et à défaut

La société spectaculaire marchande techno-industrielle

Qui a tant de mamelles

Et son lucre à but non lucratif

Dans un domaine où rien n'est limitatif

Alors

Que le fric

Tous les jours, comme un mauvais sort

Nous donne ses coups de trique !

La thune

Le lové

De toute une faconde de sinistralité

Sans le savoir

Surtout, sans vraiment le croire

Chaque être humain en est comme le torturé

Et de sa vie, chaque personne, dépouillée, comme expropriée

Il faudrait contre tout cela

Tout Etat étant policier, voilà

Un Hirak comme en Algérie

Ce fameux mouvement du vendredi

Mais non pas pour des réformes

Mais pour une autre organisation de la vie

Pour d'autres mentalités, sans vice de forme

Avec tous les soins, gratuits

Avec tous les transports, gratuits

Avec tous les loisirs, gratuits

L'argent, donc, enfin aboli

Et donc surtout, apprendre différemment

Et donc surtout, apprendre autrement

Dès le berceau, dès la maternelle

Et oui, donc, dès le commencement

Voilà bien, en laboritien, ma ritournelle

Car, de toutes façons

Si avec l'erreur, des gens et par millions

Et quand bien même, sont en accord

Cela n'en fait pas, la rançon

Pour autant d'une vérité

Car, le capital promeut

Du coin-coin, du bêle, du meuh !

D'ailleurs, animaux plus sympathiques, eux

Donc, des populations

Psychologiquement en édentation

Et c'est navrant mais pas seulement

Car, dès la naissance

C'est le dressage à l'obéissance

De la soumission, de l'impuissance

Avec des comportements d'engrammation

De toutes les humaines conditions

De ce que nous mangeons

De ce que nous pensons

De ce que nous achetons

De ce que nous acceptons

De ce que nous vendons

Rêvons, échangeons, blessons, théorisons

Sexons, tuons, refusons, et d'autres garnisons

Bref, de tout ce que nous vivons

Et dans les WC nous le déféquons

Ou sur du papier, ou du tapuscrit, nous nous vidons

Comme un supervolcan, nous éjaculons

Angoisses, peines, joies, obsessions

Je n'ai aucun talent

Sinon le talent de n'avoir aucun talent

Ou alors, à rebours, à l'envers, sans aucun mitan

Avec, néanmoins, l'étalage du talent

Qui s'exhibe, et partout, se vend

Comme ou de la fausse étiquette

De la contrefaçon en fête

De la substitution qui se répète

Comme en France, avec les poissons

Métaux lourds et de la pollution

Par personne, par an, vingt cinq kilogrammes, ô quête

Pour le reste, aussi, tempête de la défaite !

Patrice Faubert ( 2022 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien

July 15, 1893

Free medical aid, in creation

But since nothing is free, oh hallucination

Another capitalist joke

Also like a dentist's joke

Cultural norms in production

Poverty subjected to all dominations

But

Also, in different experiences, wealth, in a certain way

Fact

And even for the so-called decision makers

who decide nothing

What to laugh

Because there are the laws of the market

Despite all the boasting

Despite all a cuteness

Market madness still in crisis

Of a whole mephitic exudation

Of the money system

Because, he saw us, the money

With a life for the people

Only the life of money

We are the puppets, the agents

Thereby

The rich live stupidly

Thereby

The poor live stupidly

With

A whole state quarrel

Of the imperialism of societies and individuals

From birth, it's learned

Anyone other than yourself

And capitalism whatever it is

It's like the one true law

Is therefore like a possible enemy person

With war everywhere

Not only in Ukraine

For territories and borders

Various tyrannies that come and go!

And the truth

Can only have convictions

Beyond traditions and conventions

She is without a country and without an army

As before, to oppose

French nuclear tests

In the Pacific Islands, we know

There were some brave

To say no to this slime

Of course, all over the world

information is disseminated

But purged of any real contextuality

And therefore, often distorted or distorted

Or downright truncated

By the power in place

By the tyranny in place

All power being a tyranny

All tyranny being a power

According to what can arrange

According to what can reinforce

With so

Of the interpretation of the false

When therefore, it is necessary

Find the true in the false

Finding falsehood in truth, haro

A whole semantic jugglery

For social criticism, and failing that

The spectacular techno-industrial mercantile society

who has so many breasts

And its non-profit lucre

In a field where nothing is limiting

So

That the money

Every day, like a curse

Gives us his cudgels!

The money

The coiled

From a whole loss experience

Without knowing

Above all, without really believing it

Every human being is like the tortured one

And of his life, each person, stripped, as if expropriated

It would be necessary against all this

Every State being a policeman, that is

A Hirak like in Algeria

This famous Friday movement

But not for reforms

But for another organization of life

For other mentalities, without formal flaw

With all the care, free

With all transport, free

With all the leisure, free

Money, therefore, finally abolished

And above all, learn differently

And above all, learn differently

From the cradle, from kindergarten

And yes, therefore, from the beginning

There you have it, in laboritien, my ritornello

Because anyway

If with error, people and millions

And even so, are in agreement

That does not make it, the ransom

For as much of a truth

Because capital promotes

Quack, quack, moo!

Moreover, more sympathetic animals, them

So, populations

Psychologically toothless

And it's heartbreaking but not only

Because from birth

This is obedience training

Of submission, helplessness

With engramming behaviors

Of all human conditions

of what we eat

Of what we think

Of what we buy

Of what we accept

Of what we sell

Let's dream, let's exchange, hurt, theorize

Let's sex, let's kill, let's refuse, and other garrisons

In short, of all that we live

And in the WC we defecate it

Or on paper, or typescript, we empty

Like a supervolcano we ejaculate

Anxieties, sorrows, joys, obsessions

I have no talent

Otherwise the talent of having no talent

Or else, backwards, upside down, without any mitan

With, however, the display of talent

Who shows off, and everywhere, sells

Like or fake label

Celebrate counterfeiting

Of the substitution which repeats itself

As in France, with fish

Heavy metals and pollution

Per person, per year, twenty five kilograms, oh quest

For the rest, too, storm of defeat!

Patrice Faubert ( 2022 ) bitch, bitch, bitch, paraphysician