Du Gyps fulvus et du plancton

" Il est certain qu'un lobby extrêmement puissant-résultat d'une alliance entre les fabricants, des médias et de nombreux pédagogues ( pas tous ) nous promeut quotidiennement l'avènement d'un âge d'or de l'éducation par la grâce des technologies numériques "

Manfred Spitzer ( Les ravages des écrans. Les pathologies à l'ère numérique ) Ed: L'échappée

Entre

Le septième siècle

Et le dix-neuvième siècle

Dix-sept millions

Ou plus, de personnes, c'est selon

Furent razziées

Furent maltraitées

Furent vendues

Par des négriers musulmans

Pour l'injustice, tous les pays, superman

De nos jours

Toujours l'esclavage qui court, qui court

Quinze millions d'esclaves domestiques

Inde, Chine, Pakistan

Mauritanie, Congo, Nigeria

France, Ethiopie, d'autres aussi, voilà

Gens importés, vendus ou loués

D'un esclavage l'autre

D'un pays l'autre

Quarante millions de personnes

Réduites à l'esclavage dans le monde entier

Avec du mariage contraint, du travail forcé

Comme en Asie, et dans le Pacifique

Mais partout, finalement, tout est contraint, tout est forcé

Avec l'organisation du monde par le fric

Et plus encore, pour la pauvreté, du fouet, de la trique

Sans compter l'esclavage salarié

Sans compter l'esclavage chômé

Sans compter l'esclavage retraité

Avec juste, et encore, de quoi manger

Et de cela, personne ne peut en réchapper !

Sous le capitalisme privé

Sous le capitalisme étatisé

Tout est esclavagisé ou prostitué

Avec plus ou moins d'habileté

Tout étant bien scotomisé

Dans un tout, de nos jours cyberpathologisés

Contre cela

Pas de l'abri antiatomique

Quand de la menace nucléaire revient la musique

Six mille euros le mètre carré

Pour environ quatorze mètres carrés

Quatre mille cinq cent euros

Le mètre carré

Douze personnes, vingt six mètres carrés

Sur trois étages, cent seize mille euros

Avec à cent quarante neuf euros

Un compteur Geiger pour mesurer

Tout un comble de l'absurdité

Quand se généralise partout, de la radioactivité

Une grande fluidité

Dans la démence faussement insoucieuse

Et contre cela, l'on a beau criailler

Rien ne semble pouvoir, vraiment, changer

Avec l'argent continuant de nous tuer

L'Euro valait

Un dollar soixante en 2008

L'euro vaut

Un dollar dix en 2022

Donc

C'est ce que nous voulons

C'est ce que nous valons !

Avec tout un gangstérisme politicien et assassin

Crapulerie sachant se rééditer sans fin

Certes

Il y a encore des espèces sauvages d'abeilles

Là, de la vraie valeur, cela n'est pas pareil

Environ

Mille espèces en France

Deux mille espèces en Europe

Vingt mille dans le monde

Et aussi, nous l'oublions

Car, jour après jour, nous le détruisons

Ainsi, du plancton

Car, la moitié de l'oxygène sur la planète Terre

Provient et est le produit du plancton

La nature nous donne des leçons

Le carbone, les électrons, le plancton

Le lait vital, sort, pour toute vie, d'indispensables nichons

Quand la technologie en est la contrefaçon

Ainsi

Du Gyps fulvus

Vautour fauve, éboueur pas minus

Ne tuant jamais le vivant

Du cadavre, de la charogne, au tout recyclant

Pouvant vivre environ quarante ans

De la montagne,au tout nettoyant

Un véritable écologue, charmant

2,70 m d'envergure, 8 à 11 kilogrammes

93 à 120 cm de longueur

L'on ne peut lui trouver le paronyme

Tant il est utile, inoffensif et anonyme !

Patrice Faubert (2022 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

"It is certain that an extremely powerful lobby - the result of an alliance between manufacturers, the media and many pedagogues (not all) - is daily promoting the advent of a golden age of education by grace. digital technology"

Manfred Spitzer (The ravages of screens. Pathologies in the digital age) Ed: The escape

Between

The seventh century

And the nineteenth century

seventeen million

Or more, people, depending

Were raided

Were mistreated

were sold

By Muslim slavers

For injustice, all countries, superman

Of our time

Always slavery running, running

Fifteen million domestic slaves

India, China, Pakistan

Mauritania, Congo, Nigeria

France, Ethiopia, others too, here you go

People imported, sold or hired

From one slavery to another

From one country to another

Forty million people

Enslaved around the world

With forced marriage, forced labor

As in Asia, and in the Pacific

But everywhere, finally, everything is forced, everything is forced

With the organization of the world by money

And more, for poverty, whip, cudgel

Not to mention wage slavery

Not to mention unemployed slavery

Not to mention retired slavery

With just, and more, enough to eat

And from that, no one can escape!

Under private capitalism

Under state capitalism

Everything is slaved or prostituted

With more or less skill

Everything being well scotomized

In a whole, nowadays cyberpathologized

against it

No fallout shelter

When the nuclear threat returns the music

Six thousand euros per square meter

For about fourteen square meters

Four thousand five hundred euros

The square meter

Twelve people, twenty six square meters

On three floors, one hundred and sixteen thousand euros

With a hundred and forty nine euros

A Geiger counter to measure

Quite the height of absurdity

When generalizes everywhere, radioactivity

A great fluidity

In deceptively careless madness

And against that, we may shout

Nothing seems to be able to really change

With the money keep killing us

The Euro was worth

One dollar sixty in 2008

The euro is worth

One dollar ten in 2022

So

That's what we want

This is what we are worth!

With a whole political and murderous gangsterism

Villainy knowing how to repeat itself endlessly

Certainly

There are still wild species of bees

There, true value, this is not the same

Approximately

A thousand species in France

Two thousand species in Europe

Twenty thousand in the world

And also, we forget it

'Cause day by day we're tearing it down

Thus, plankton

Because half the oxygen on planet earth

Originates and is the product of plankton

Nature teaches us

Carbon, electrons, plankton

The vital milk, comes out, for all life, from the essential tits

When technology is counterfeit

Thereby

Gyps fulvus

Griffon vulture, garbage collector not minus

never killing the living

From corpse, carrion, to all recycling

Can live about forty years

From the mountain, to everything cleanser

A real ecologist, charming

2.70 m wingspan, 8 to 11 kilograms

93 to 120 cm in length

We can not find the paronym

It is so useful, harmless and anonymous!

Patrice Faubert (2022) bitch, bitch, bitch, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )