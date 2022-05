Paraphysique de l'hologramme 1

" Notre univers technologique en expansion nous emporte de plus en plus loin d'une existence simplement humaine, cependant que l'extension de la cité disperse des constructions fragmentaires détachées du centre, laissant les individus plus séparés sans doute et plus désespérément solitaires qu'ils ne furent à aucune autre époque de l'histoire."

Lewis Mumford (1895 - 1990)

Les amitiés sont électroniques

Les relations sont informatiques

Les amours sont hypothétiques

C'est le royaume technologique

Les effets appliqués de la mécanique quantique

C'est l'isolement communicatif

C'est l'égoïsme participatif

Les thuriféraires de la technologie

Nous isolent, nous mettent au coin

Avec la technologie, nous nous croyons malins

Comme les guerres

Produisent de l'égalité

Les héritages sont les mères

De toutes les sociétés de l'inégalité

La relation humaine n'est plus

La relation humaine, cela pue !

C'est la communication aliénée, indirecte, catatonique

C'est le temps de l'échange informatique

Il suffit d'un petit clic

Plus besoin des autres

Du superficiel, nous sommes les nouveaux apôtres

L'être humain ressemble aux machines

Les machines ressemblent à l'être humain

Bientôt, tout cela, ne fera plus qu'un

Un accouplement, sans besoin de rien

Plus aucune solidarité

La technologie, comme seule amitié

Et un jour, l'aliénation sera téléportée

Tout ce qu'un gouvernement

Fait, à une période de l'histoire

Toujours se reprend

Et c'est la répétition habillée, de la même foire

Ainsi, cent mesures adoptées sous feu le maréchal Pétain

Sont encore, hier, aujourd'hui, comme demain

Comme en 1941, la fête des mères

Ou encore en octobre 1941, la médecine du travail

Ou aussi, en 1940, la retraite à 60 ans, pas épouvantail

Ainsi, toutes les époques se mélangent

Toutes les politiques les mangent

Comme le panneau de sens interdit

En vigueur dans l'Allemagne nazie

Tout est ancien, qui fait le beau

Avec de la technique, cela paraît nouveau !

La technologie nous isole

Les rapports humains se désolent

Pour communiquer, nous avons des prothèses

Qui mettent les tyrans à l'aise

Pour nous façonner dans leur glaise

Ceci, sans être aucunement cynique

Ainsi, que l'univers soit holographique

Avec des hologrammes quantiques

Dont nous serions l'épiphénomène informatique

Information circulante, information circulée, c'est la panique !

Gigantesque mélasse aux impulsions électroniques

Dans le niveau d'organisation

De la matière, comme des populations

Malgré cela, les pauvres ont froid l'hiver

Les riches, l'été, s'aèrent

Les belles femmes vont avec la richesse

Les autres vont à la messe

Les femmes fracassées vont avec la pauvreté

Les belles bourgeoises, bien habillées

Aux hommes riches ou célèbres, sont la chasse gardée

Pour qu'enfin, les hommes vivent

Il faut détruire les archives !

Pour qu'enfin, les femmes vivent

Il faut brûler les archives !

L'anabolisme et le catabolisme

Sont les deux mamelles

De l'équilibre du métabolisme

D'une société où tout est fiel

C'est un match de boxe

Les coups sont interdits, rosses

Il faut être un sportif

Et ne pas en sortir

Rester dans son compartiment, à sa place

Il faut être un artiste

Et toujours en convenir

Pour prendre sa classe

Il faut être quelque chose

Pour toujours se définir

Et ainsi, appartenir à une classe

C'est le train du réductionnisme

L'on ne peut s'évader de ce mimétisme

Ainsi tous nos jugements

Sont réducteurs

Ainsi tous nos avis

Sont menteurs

Et pourtant, nous ne nous prenons

Pas, pour de la gnognotte

A l'orgueil, nous nous parfumons

Comme des jolies cocottes

Cependant, tout être humain

Est tout à fait incunable

Même si tout autre, lui est commun

Et lui est tout à fait semblable

Ce ne sont pas des desiderata

Non, car le voici, le voilà

C'est de feu David Bohm, l'holomouvement

Tout ce que je suis

Les autres auraient pu l'être

Tout ce que les autres sont

J'aurais pu l'être

L'animal humain

Imagine des théories

L'animal humain

Fait ainsi son théâtre

L'animal humain

A l'envi, se mire bellâtre

C'est toujours la guerre mondiale

Par petits pays interposés

C'est toujours la boucherie, qui fait mal

Mais il ne faut pas y penser !

Tous les communautarismes forcément opposés

Sont des nationalismes déguisés qui veulent s'éliminer

Sa religion, ses moeurs, l'on veut nous imposer

Dans tous les pays

C'est pourtant un grand mélange

Nonobstant, il faudra bien que l'on s'arrange

Pour éviter des guerres civiles

D'un nouveau style

Dont tous les fils se mélangent

Se croire différent des autres

De toutes les guerres, font les apôtres

Sur Terre, entre les humains, c'est partout la guerre

Et l'on voudrait se répandre dans l'univers ?

C'est le mauvais regard, d'un hologramme

C'est le trou noir, la singularité, qui irradie son programme

C'est le cerveau de Karl H.Pribram

A des éternités, nous sommes l'holomouvement

Ou le tout et le rien

Sont un seul et même moment

Où là, seulement, peut s'épanouir l'humain

Comme en physique, Alain Aspect, le grand physicien

Mais il ne faut plus aucune étiquette

Il ne faut plus aucune politique

Il ne faut plus aucune frontière

A tous et toutes, notre planète Terre, est notre mère

Pour qu'enfin, sur notre Terre, apparaisse la vie

Pour que la grande mutation globale, se fasse, dans nos esprits

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

“Our expanding technological universe takes us further and further away from a merely human existence, while the expansion of the city disperses fragmentary constructions detached from the center, leaving individuals more separated no doubt and more desperately lonely than they were not at any other time in history."

Lewis Mumford (1895 - 1990)

Friendships are electronic

Relationships are IT

Loves are hypothetical

It's the realm of technology

The applied effects of quantum mechanics

It's communicative isolation

It's participatory selfishness

The thurifers of technology

Isolate us, put us in the corner

With technology, we think we're smart

like wars

produce equality

Legacies are the mothers

Of all societies of inequality

The human relationship is no longer

The human relationship, it stinks!

It is alienated, indirect, catatonic communication

It's time for the computer exchange

Just a click away

No more need of others

From the superficial, we are the new apostles

Humans look like machines

Machines look like humans

Soon it will all be one

A mating, without the need for anything

No more solidarity

Technology, as the only friendship

And one day alienation will be teleported

Everything a government

Done, at a time in history

Always recovers

And it's the dressy repeat, of the same fair

Thus, a hundred measures adopted under the late Marshal Pétain

Are still, yesterday, today, like tomorrow

Like in 1941, Mother's Day

Or again in October 1941, occupational medicine

Or also, in 1940, retirement at 60, no scarecrow

Thus, all eras are mixed

All the politics eat them

Like the no entry sign

In force in Nazi Germany

Everything is old, which is beautiful

With technique, it looks new!

Technology isolates us

Human relations are desolate

To communicate, we have prostheses

Who put tyrants at ease

To shape us in their clay

This, without being in any way cynical

So let the universe be holographic

With quantum holograms

Of which we would be the computer epiphenomenon

Information circulating, information circulating, it's panic!

Gigantic molasses with electronic pulses

In the level of organization

Matter, like populations

Despite this, the poor are cold in winter

The rich, in the summer, air out

Beautiful women come with wealth

The others go to mass

Broken women go with poverty

The beautiful bourgeois, well dressed

To rich or famous men, are the preserve

So that finally, men live

The archives must be destroyed!

So that finally, women live

We must burn the archives!

Anabolism and Catabolism

Are the two breasts

Metabolic balance

Of a society where everything is gall

It's a boxing match

Blows are forbidden, beatings

You have to be a sportsman

And not get out

Stay in his compartment, in his place

You have to be an artist

And always agree

To take his class

You have to be something

To always be defined

And so, belong to a class

This is the train of reductionism

We cannot escape this mimicry

So all our judgments

Are reductive

So all our opinions

are liars

And yet, we don't take each other

Not, for gnognotte

To pride, we perfume ourselves

Like pretty casseroles

However, every human being

Is completely incunable

Even if everything else is common to it

And he is quite similar

These are not wishes

No, because here it is, here it is

It's from the late David Bohm, the holomovement

all i am

The others could have been

Everything the others are

I could have been

The human animal

Imagine theories

The human animal

Thus does his theater

The human animal

At will, looks handsome

It's still world war

By small countries interposed

It's always the butchery, which hurts

But don't think about it!

All necessarily opposed communitarianisms

Are disguised nationalisms that want to eliminate themselves

Its religion, its mores, they want to impose on us

In every country

It's a big mix though.

Nevertheless, we will have to manage

To avoid civil wars

In a new style

Whose all the threads are mixed

Believe yourself different from others

Of all wars, do the apostles

On Earth, between humans, it's war everywhere

And we would like to spread in the universe?

It's the wrong look, of a hologram

It's the black hole, the singularity, that radiates its program

This is the brain of Karl H. Pribram

To eternities, we are the holomovement

Or everything and nothing

Are one and the same time

Where there, only, can the human flourish

As in physics, Alain Aspect, the great physicist

But no more labels

No more politics

No more borders

To all of you, our planet Earth is our mother

So that finally, on our Earth, life appears

For the great global change to take place in our minds

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )