Paraphysique des enfants du paradis

Les enfants du paradis

C'est le public, qu'aimait feu ( 1900 - 1977 ) Jacques Prévert

Tout y sonne vrai, c'est sa magie

C'est le monde des êtres lunaires

Et même, tout y est

En dessous de la réalité

C'est un fait !

Puisqu'en effet

Feu (1796 - 1846) Jean-Gaspard-Baptiste Deburau

Dit Baptiste, avait tué

Un voyou, qui osa à sa femme, pour l'insulter

A son procès, il parla si bien

Lui éternel faux muet

Qu'il fut tout bonnement acquitté

Il fut le plus grand

Mime de son temps

Feu (1800 - 1876) Frédérick Lemaître

Lui aussi, fut le plus grand

Acteur de son temps, un géant

L'idole de feu (1802 - 1885 ) Victor Hugo

De feu ( 1802 - 1870 ) Alexandre Dumas père, de feu ( 1811 - 1872 ) Théophile Gautier

Et qui en 1848, à Paris, sympathisa avec les ouvriers

Sur scène, il faisait la pluie

Comme il inventait le soleil

Personne n'avait son pareil

Car ce n'était pas une pièce

De théâtre, qu'on allait voir, c'était lui !

Et puis , voilà le fameux bandit

Qui époustoufla les diverses bourgeoisies

Feu (1803 -1836) Pierre François Lacenaire, homme de poésie

Grand voleur, et piètre assassin

Maître de sa réclame

Pour ne pas mourir en vain

A son procès, on l'acclame

Au grand dépit, de feu Avril, et d'autres coquins

Si lamentables complices, et experts de la lame

Et même si ces personnages sont légendaires

Dont le romantisme peut plaire aux révolutionnaires comme aux réactionnaires

Ne se sont jamais rencontrés, avec certitude

Comme dans le film, qui avec cela, prend des latitudes

Sans aucun doute, ils se connaissaient

Au moins de nom, c'est forcément vrai !

Et ainsi, toute cette alchimie

Grands acteurs, grandes actrices, personnages sortis d'un roman

Font que la réalité et la fiction se mélangent

Comme le fait, que c'est feu (1900 - 1972) Robert Le Vigan

Qui devait jouer le marchand d'habits

Mais pour des faits de collaboration

Il partit avec feu ( 1894 - 1961) L.F. Céline dans sa destination

Et oui, ce film, moi

Je l'ai vu une trentaine de fois

D'ailleurs, en 1995, la bourgeoisie cinématographique

L'a dit, plus grand film de tous les temps, à titre honorifique

Et cette fois, on peut être éventuellement d'accord !

De toutes façons, les bourgeoisies récupèrent tout

Nous le savons bien, et alors ?

Pour cela, ne pas le dire, serait être fou !

En vérité, les enfants du paradis

C'est toujours nous autres, les petites gens

Qui rêvent aux jours meilleurs, à l'anarchie

Il y a aussi le réactionnaire, au peuple, si malfaisant

Et si propre à chaque temps

Voici pourquoi, il faut lire

Les mémoires de feu Pierre François Lacenaire

Qui savait que tout allait mal finir

Pour sa tête tranchée, en plein air

De toutes choses, les bourgeoisies font des spectacles

Et le plus souvent, cela nous tacle !

Le précis de récupération, livre maudit

De feu (1947 - 2010) Jaime Semprun, pavé dans la mare

En son temps, et considéré comme une tare

Serait une banalité à réactualiser, aujourd'hui

En nos jours robotisés

Car la récupération est institutionnalisée

Par des réseaux, elle est cooptée

Et on ne sait plus, qui récupère qui

Et on ne sait plus, qui récupère quoi

C'est comme une grande mayonnaise

Où tous les pouvoirs sont à l'aise

Intellectuels, artistes, mercenaires du capital

Fabriqués industriellement, et aussi de façon artisanale

Mais de nos jours maudits

Nos chers enfants du paradis

Voteraient pour la droite populiste

Et à fusiller, nous mettraient sur des listes

Nous autres, les marginaux

Nous autres, les pas normaux

Nous autres, les en-dehors

Nous autres, les d'aucun bord

Les enfants du paradis

Ne vont pas voir les enfants du paradis

Les bourgeoisies aiment s'encanailler

Et de ce film, peuvent raffoler

Les bourgeoisies éclairées, votent

A la gauche du capital

Les enfants du paradis, retournés, votent

A la droite du capital

La misère ne rend pas intelligent

La misère cela n'est pas marrant

La misère c'est extrêmement violent

La misère c'est complètement dégradant

Toutes les tyrannies adorent la misère

C'est le lit commun, le ciment de la famille réactionnaire

La misère

Il y en a temps

La misère

Se disperse comme le vent

Voilà pourquoi, le fascisme est populaire

Qui sait partager toutes les misères

Et puis le fascisme n'est pas intellectuel

Il flatte la force physique, tout ce qui est manuel

Ainsi, le 29 septembre 1902, feu ( 1840 - 1902 ) Emile Zola

Mourut asphyxié, avec sa femme Alexandrine, mais voilà

La piste criminelle, ne fut jamais évoquée

Et la cause de mort accidentelle, fut privilégiée

Pourtant, feu ( 1874 - 1928 ) Henri Buronfosse, militant nationaliste

Utilisa ses talents, de ramoneur fumiste

Car en France, à cette époque, paradaient les antisémites et les nationalistes

Et même, si comme le dit

Jacques l'indompté, l'indomptable, de Nantes, un ami

Organisations antisémites, organisations patriotiques

Le vivier de toutes les droites historiques

C'est en France qu'on l'expérimentait

Les pratiques du futur, car cela plaît

Et même, si comme le dit

Jacques l'indompté, l'indomptable, de Nantes, un ami

De tous les fascismes, la France

N'a pas hélas, le monopole, c'est l'évidence !

Patrice Faubert ( 2012 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

children of paradise

It is the public, whom the late (1900 - 1977) Jacques Prévert loved

Everything rings true, it's his magic

This is the world of lunar beings

And even, everything is there

below reality

It is a fact !

Since indeed

Fire (1796 - 1846) Jean-Gaspard-Baptiste Deburau

Said Baptiste, had killed

A thug, who dared to his wife, to insult her

At his trial he spoke so well

Him eternal fake mute

That he was simply acquitted

He was the greatest

Mime of his time

Fire (1800 - 1876) Frédérick Lemaître

He too was the greatest

Actor of his time, a giant

The idol of fire (1802 - 1885) Victor Hugo

Of the late ( 1802 - 1870 ) Alexandre Dumas father, of the late ( 1811 - 1872 ) Théophile Gautier

And who in 1848, in Paris, sympathized with the workers

On stage, it was raining

As he invented the sun

No one had his equal

'Cause it wasn't a room

Of theater, that one was going to see, it was him!

And then, here is the famous bandit

Who stunned the various bourgeoisies

Fire (1803 -1836) Pierre François Lacenaire, man of poetry

Great thief, and poor assassin

Master of his advertisement

To not die in vain

At his trial, he is acclaimed

Much to the chagrin of the late Avril and other rascals

So lamentable accomplices, and blade experts

And even though these characters are legendary

Whose romanticism can appeal to revolutionaries and reactionaries alike

Never met, for sure

As in the film, which with that, takes latitudes

No doubt they knew each other

At least in name, it must be true!

And so, all this chemistry

Great actors, great actresses, characters out of a novel

Make fact and fiction blend together

Like the fact, that it's fire (1900 - 1972) Robert Le Vigan

Who was to play the clothes merchant

But for facts of collaboration

He left with the late (1894 - 1961) L.F. Céline in his destination

And yes, this movie, me

I've seen it about thirty times

Moreover, in 1995, the cinematographic bourgeoisie

Said It, Greatest Movie of All Time, Honorary

And this time, we can possibly agree!

In any case, the bourgeoisies recover everything

We know that, so what?

For that, not to say it, would be to be crazy!

Truly the children of paradise

It's always us, the little people

Who dream of better days, of anarchy

There is also the reactionary, to the people, so evil

And so specific to each time

Here's why, read

Memoirs of the late Pierre François Lacenaire

Who knew that everything was going to end badly

For his severed head, in the open air

Of all things, the bourgeoisies make shows

And more often than not, it tackles us!

The Accurate of Recovery, Cursed Book

De feu (1947 - 2010) Jaime Semprun, paved in the pond

In its time, and considered a flaw

Would be a banality to update, today

In our robotic days

Because recovery is institutionalized

Through networks, she is co-opted

And we don't know who gets who

And we don't know who gets what

It's like a big mayonnaise

Where all the powers are at ease

Intellectuals, artists, mercenaries of capital

Manufactured industrially, and also in a traditional way

But in our cursed days

Our dear children of paradise

Would vote for the populist right

And to shoot, would put us on lists

We, the marginalized

Us, the normal steps

The rest of us, the outsiders

We others, those of no side

children of paradise

Don't go see the children of paradise

Bourgeoisies like to slum

And of this film, can adore

The enlightened bourgeoisies vote

To the left of the capital

The children of paradise, returned, vote

To the right of the capital

Misery does not make you intelligent

Misery is not funny

Misery is extremely violent

Misery is completely degrading

All tyrannies worship misery

It is the common bed, the cement of the reactionary family

Misery

There is time

Misery

Scatters like the wind

That's why, fascism is popular

Who knows how to share all the miseries

And then fascism is not intellectual

It flatters physical strength, anything manual

Thus, on September 29, 1902, the late (1840 - 1902) Emile Zola

Died of asphyxiation, with his wife Alexandrine, but there you go

The criminal trail was never mentioned

And the cause of accidental death, was privileged

However, the late (1874 - 1928) Henri Buronfosse, nationalist militant

Used his talents, smoke chimney sweeper

Because in France, at that time, paraded anti-Semites and nationalists

And even if, as said

Jacques l'indomitable, the indomitable, of Nantes, a friend

Anti-Semitic organizations, patriotic organizations

The pool of all historical rights

It was in France that we experienced it

The practices of the future, because it pleases

And even if, as said

Jacques l'indomitable, the indomitable, of Nantes, a friend

Of all fascisms, France

Unfortunately, it does not have a monopoly, that is obvious!

Patrice Faubert ( 2012 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )