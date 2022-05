Nous voyageons

Dans l'énergie noire

Un copain zéro, non amer

Avec cent vingt deux zéros derrière

Quelques zéros de plus

Et tout est différent, sans bonus

Quelques zéros de moins

Et de toutes les choses, c'est la fin

Nous voyageons

Dans nos mémoires

De cette énergie, si infiniment légère

Nous sommes morts

Tant de fois

Sur tant et tant de mondes

Nous vivons

Toujours quand nous mourons

Nous mourons

Toujours quand nous vivons

Ce sont nos mondes

Parallèles

Ce sont nos mondes

Qui nous appellent

Toutes les possibilités

Se concrétisent

Toutes les beautés

Comme les grossièretés

C'est la poésie

De la rigueur mathématique

C'est le miroir quantique

Qui lui envoie sa réplique

Dans certains mondes

Nous sommes vieux

Dans certains mondes

Nous sommes jeunes

Dans la plupart

Nous n'existons pas

Dans la plupart

Nous sommes à naître

Le multivers

Est rempli d'univers

Comme l'univers

Est rempli de galaxies

Chaque niveau d'organisation

Du multivers est une valise

Qui peut s'ouvrir ou se fermer

Comme un métro bondé

De toutes les virtualités

La philosophie quantique

A toutes les religions, donne la colique

Plus besoin d'aucun dieu

La philosophie quantique, c'est beaucoup mieux !

Cela n'est pas plus farfelu

Au contraire, que n'importe laquelle théorie idéologique

La théorie quantique

A un beau cul

Les sévérités théologiques

Un jour, personne n'en voudra plus !

Et puis

Ne jamais naître

Et puis

Ne jamais mourir

Tout en étant toujours mort

Tout en étant toujours vivant

Le philosophe quantiste supplantera le curé

Le philosophe quantiste remplacera le psychanalyste

Idéologies, religions, tout sera périmé

Et la philosophie quantiste vient à peine d'arriver...

Patrice Faubert ( 2012 ) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

we travel

In dark energy

A zero buddy, not bitter

With one hundred and twenty two zeros behind

A few more zeros

And everything is different, without bonus

A few less zeros

And of all things, this is the end

we travel

In our memories

Of this energy, so infinitely light

we are dead

So many times

On so many worlds

We live

Always when we die

We die

Always when we live

These are our worlds

Parallels

These are our worlds

who call us

All the possibilities

materialize

All the beauties

Like the profanity

It's poetry

Mathematical rigor

It's the quantum mirror

Who sends him his reply

In some worlds

we are old

In some worlds

We are young

Most of them

We don't exist

Most of them

We are unborn

The multiverse

Is filled with universes

Like the universe

Is filled with galaxies

Each level of organization

Of the multiverse is a suitcase

which can open or close

Like a crowded subway

Of all virtualities

quantum philosophy

To all religions, give the colic

Need no more god

Quantum philosophy is much better!

It doesn't get any wackier

On the contrary, that any ideological theory

quantum theory

Has a nice ass

Theological severities

One day, no one will want it anymore!

And then

Never be born

And then

never die

While still dead

While still alive

The quantist philosopher will supplant the priest

The quantist philosopher will replace the psychoanalyst

Ideologies, religions, everything will be outdated

And quantist philosophy has only just arrived...

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )