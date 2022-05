La gratuité universelle

" Prévoir plusieurs coups à l'avance ? A quoi bon ? Moi, je n'en prévois qu'un seul, mais le bon !"

José Raùl Capablanca ( 1888-1942 ) champion du monde des échecs, de 1921 à 1927

Et voici, que l'on oublie

Cette étrange épidémie

Un taux de suicide

De la culpabilité des homicides

De la guerre d'Irak et d'Afghanistan

8000 par an, 23 par jour, chez les vétérans

C'est comme le grand bond

En avant, de 1958 à 1961, en Chine

Réaction en chaîne de cette grande famine

36 millions de morts et de mortes

Mais, faut pas le dire, oh non !

Mao, était le vassal de Staline

Et sa politique ne fut pas câline !

C'est la richesse

Qu'il faut partager

Et non pas

Celui qui ne travaille pas

Ne mange pas

Comme pour les fascistes

Comme pour les stalinistes

Comme pour les gauchistes

Et même pas pour les capitalistes !

Tous les systèmes politiques

Sont des monstruosités frénétiques

Tous leurs chefs

Sont des cinglés

Ce sont des réactionnaires

Ce sont des psychopathes tortionnaires

Il faudrait pouvoir s'en débarrasser

Avant qu'ils ne puissent ravager

Mais tous leurs forfaits

Avec le temps, s'effacent

Ce sont eux qui écrivent l'Histoire

Par leurs historiens et historiennes, qu'ils font boire

Stalinistes, fascistes, gauchistes, capitalistes

Partout, sur la Terre, on peut les voir

De leurs guerres, aux soldats éventrés, amputés

Traumatisés, lobotomisés, falsifiés

Le maoïsme fut une abomination

Pour le communisme et pour la civilisation

Pour l'humanité

Ce fut une pierre tombale

Pour la civilisation

Ce fut une contrefaçon

Comme les fausses gratuités

Des transports publics en France

Pour les gens sans la finance

Mais seulement dans sa région, et donc, gens assignés à résidence

La vraie gratuité pour voyager

Pour tous les sans, de la pauvreté

En France et dans tous les pays

C'est partout dans le monde, et non simplement, là ou ici

Le pauvre qui voyage un peu

Doit payer les transports

Hors de chez lui, c'est pas mieux

Sinon, le policier contrôleur, lui jette un sort

Nous voulons les transports publics

En toute gratuité, même pour l'Amérique

Pour chaque être humain de la Terre

C'est du simple bon sens civique !

Et au moins

Dans un premier temps

Et pas de loin en loin

Pour toutes les précaires et tous les indigents

Et même pour tous les gens !

Mais l'infâme tyrannie

De l'extrême gauche du capital

A l'extrême droite du capital

Professe les effets d'annonce, ô gabegie

Aux fausses promesses, toujours banales

Allocations sociales au rabais

Papiers à remplir, toujours mauvais

Droit à ceci

A condition de tout cela

Tout est fait

Pour nous décourager, voilà !

Le monde est une administration

Avec ses fonctionnaires de la mesquinerie

Surtout si l'on habite une petite ville

Où tout avantage social, se défile !

De ce côté, l'on est mieux loti

A Paris, que dans une ville, riquiqui !

Là, où il n'y a rien

Vous n'avez le droit à rien !

La domination fragmente et argumente

Ses injustices, tous ses vices

Pour une division qui augmente

La force de tous ses caprices

Partout, les gens sont divisés

Les individus contre les individus

Les organisations contre les organisations

Les partis contre les partis

Cela est flagrant, dans nos manifestations

Où sans hypocrisie, s'épanouirait la foire aux gnons !

Personne n'aime personne

Même si faussement, l'amour sonne

Les commerciaux de l'humanitaire

Sont tout, sauf des révolutionnaires

Aussi, le capitalisme reconnaît leur utilité

Et souvent, les promeut, de ceci ou cela, chevaliers

Aucune charité, le monde, ne peut transformer

C'est une farce à l'égalité déguisée

Et de la gloire, plus encore, pour certaines célébrités

Si tout le monde, partout

Voulait vraiment la paix

L'égalité, la fraternité, la liberté, cela serait !

Mais nous aimons donner et prendre des coups

Et puis

Nous ressemblons à nos ennemis

Et puis

Les humains naissent dans le même nid

C'est l'apprentissage de la violence

C'est l'apprentissage de la suffisance

C'est l'apprentissage de l'indifférence

Qui sont les trois mamelles, de l'ignorance

Et c'est en permanence

Que nous sommes irradiés, par cette composante

Elle s'affiche chez elle, dans toutes les obédiences

Personne ne pense la même chose

C'est ce qui fait toutes les guerres

Et ce dans toutes les sphères

Surtout dans les coulisses, ailleurs, on prend des poses !

La compétition nous nourrit

C'est notre quotidien, notre bol de riz

Aussi, en vain, nous cherchons des amis

Car pour paraphraser, feu le lettriste psychogéographe ( 1933-1998 ) Ivan Chtcheglov

Je suis d'un autre pays

Et en vérité, tout est dit !

Pour ne pas participer

A toutes nos mesquineries

Il fut un temps, pourtant

Oh ! il y a bien longtemps

Où les sociétés furent matrilinéaires

Certes, l'on connaissait forcément la mère

Mais jamais ou rarement, le père des enfants

Le charme des sociétés égalitaires

La rêverie des sociétés sans l'esprit militaire

Oui, il y eut des sociétés

D'un type libertaire

Sur Terre, il y a plusieurs milliers d'années

Feu ( 1921-1994 ) Marija Gimbutas

En des travaux qui fouillent les crevasses

De la phallocratie, et honneur à la gynocratie

Jamais, à l'école, on ne le dit

Mais tout, ne fut pas toujours, mépris

Il y eut sur Terre, mais oui

A une certaine époque, un peu d'anarchie

Car, il n'y a aucune frontière, en géographie naturelle

Comme feu ( 1830-1905 ) Elisée Reclus

Nous le fit comprendre, d'une écriture si belle

Mais la propriété matérialisa la géographie artificielle

Et alors, tout fut perdu !

Patrice Faubert (2012) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

"Plan several moves in advance? What's the point? Me, I only plan one, but the good one!"

José Raùl Capablanca (1888-1942) world chess champion, from 1921 to 1927

And behold, we forget

This strange epidemic

A suicide rate

Of the culpability of the homicides

From the war in Iraq and Afghanistan

8000 per year, 23 per day, among veterans

It's like the big leap

Forward, from 1958 to 1961, in China

Chain reaction of this great famine

36 million dead and dead

But, don't say it, oh no!

Mao, was Stalin's vassal

And his policy was not coaxing!

It's wealth

What to share

And not

The one who doesn't work

Do not eat

As for the fascists

As for the Stalinists

As for leftists

And not even for the capitalists!

All political systems

Are frenzied monstrosities

All their leaders

are crazy

They are reactionaries

They are psychopathic torturers

You should be able to get rid of it

Before they can ravage

But all their packages

With time, fade away

They are the ones who write history

By their historians and historians, whom they drink

Stalinists, fascists, leftists, capitalists

Everywhere on Earth you can see them

From their wars, to disembowelled, amputated soldiers

Traumatized, lobotomized, falsified

Maoism was an abomination

For communism and for civilization

For Humanity

It was a tombstone

for civilization

It was a counterfeit

Like fake freebies

Public transport in France

For people without finance

But only in his region, and therefore, people under house arrest

The real free travel

For all the sans, of poverty

In France and in all countries

It's all over the world, not just here or there

The poor man who travels a little

Must pay for transport

Away from home, it's not better

Otherwise, the controlling policeman casts a spell on him

We want public transport

Completely free, even for America

For every human on earth

It's just good civic sense!

And at least

Firstly

And not from far to far

For all the precarious and all the destitute

And even for all people!

But the infamous tyranny

From the extreme left of capital

On the far right of capital

Profess the announcement effects, oh mismanagement

To false promises, always banal

Discounted social benefits

Papers to fill out, always bad

right to this

On condition of all this

All is done

To discourage us, here it is!

The world is an administration

With its servants of pettiness

Especially if you live in a small town

Where all social benefits slip away!

On this side, we are better off

In Paris, than in a city, ridiculous!

There, where there is nothing

You have no right to anything!

Domination fragments and argues

Its injustices, all its vices

For a growing division

The strength of all his whims

Everywhere people are divided

individuals against individuals

Organizations against organizations

parties against parties

This is obvious in our demonstrations

Where without hypocrisy, would flourish the gnon fair!

nobody loves nobody

Even if falsely, love rings

Humanitarian salespeople

Are anything but revolutionaries

Also, capitalism recognizes their usefulness

And often promotes them, of this or that, knights

No charity, the world, can transform

It's a disguised equality farce

And fame, more, for certain celebrities

If everyone, everywhere

Really wanted peace

Equality, fraternity, liberty, that would be!

But we like to give and take hits

And then

We look like our enemies

And then

Humans are born in the same nest

It is the apprenticeship of violence

It's the learning of sufficiency

It's the apprenticeship of indifference

Who are the three breasts, of ignorance

And it's permanently

That we are irradiated, by this component

She appears at home, in all persuasions

No one thinks the same

That's what makes all the wars

And this in all spheres

Especially behind the scenes, elsewhere, we take poses!

Competition feeds us

It's our daily life, our bowl of rice

So in vain we look for friends

Because to paraphrase, the late lettrist psychogeographer (1933-1998) Ivan Chtcheglov

I am from another country

And in truth, everything is said!

To not participate

To all our pettiness

There was a time, however

Oh ! a long time ago

Where societies were matrilineal

Of course, we necessarily knew the mother

But never or rarely, the children's father

The charm of egalitarian societies

The reverie of societies without the military spirit

Yes, there were societies

Of a libertarian type

On Earth, several thousand years ago

Fire (1921-1994) Marija Gimbutas

In works that search the crevices

From phallocracy, and honor to gynocracy

We never say it at school

But not everything was always contempt

There was on Earth, but yes

At one time, a bit of anarchy

Because, there are no borders, in natural geography

Like Fire (1830-1905) Elisee Reclus

We made it clear, in such a beautiful handwriting

But property materialized artificial geography

And then, all was lost!

Patrice Faubert (2012) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )