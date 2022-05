La confortation des boniments

L'on nous fige

Dans une opinion

Dans une condition

Dans une tradition

Certes

Divers déterminismes sociaux en habituation

Dans une attitude

Dans des habitudes

Dans nos certitudes

Et après

Difficile d'en partir

Difficile d'en sortir

La porte est fermée

Elle est perdue, la clef

Et dans un rôle à jouer

Par les autres, nous sommes enfermés et coincés

Il faut enfiler le costume

Pour ne pas déroger à la coutume

Pour ne pas déranger les habitudes

Fixation dans des postures costumes

Ainsi de cet exemple anthume

De la ravissante patineuse sur glace

Katarina Witt ( née en 1965, en Allemagne de l'Est ) le top

Femme multi-titrée, Monde, 0lympique, Europe

Un corps en tempête

Un pays en fête

D'une vie décortiquée, il fut un temps

Par la Stasi, de son emploi du temps

Comme une sorte de " The Truman Show "

Show de la propagande, propagande du show

De toute image, impossible de se défaire

C'est comme gravé dans le marbre, du spectaculaire

De la crotte d'un chien sous un pied, pour s'en extraire !

Comme aussi, des paradoxes historiques

Qui n'ont rien vraiment d'héroïques

De feu ( 1638 - 1715 ) Louis le quatorzième

Avec en âge dentaire, dès le trente-huitième

Des dents pourries, il était le perdant

Il était donc un sans-dents

Le sucre, déjà, à cette époque, ravageant

La noblesse, la mode royale, la suivant

Les nobles étaient donc des sans-dents

Les paysans

Eux, avaient de saines dents

Car le sucre, coûtait alors, très cher, trop d'argent

Et donc, la petite ou grande noblesse, qui jamais

Noblesse qui en cachette ou discrètement, riait

Car, forcément

L'on évitait de montrer son absence de dents

Cela aurait fait très mauvais effet

Comme de montrer ses parties génitales

D'un orifice l'autre en continuité normale

Tout ce que nos mangeons ou buvons

C'est du médicament, de la biologie, de la chimie

Sur 48 thés ou tisanes analysés

La moitié des thés contiennent des résidus

De pesticides, de l'industrie, c'est comme un dû

Pour un tiers, pour les tisanes, horrible mue !

Pour le prétendu biologique

Ce qui aurait pu amuser, le jadis, moins chimique

Poils de rongeurs, fragments d'insectes

Et parfois, quelques cochonneries

Pendant qu'en Europe

Et ailleurs, c'est aussi du top

80 pour cent de la biomasse

Des insectes ailés en disparition

Des néonicotinoïdes qui cassent

Spécialisation de la hiérarchisation

Hiérarchisation de la spécialisation

Le monde devenant une échoppe putride

D'où l'on ne peut plus être apatride

Même en quenottier d'optimisation

Du biais d'optimisation

Du biais de confirmation

Toute la fonction des convictions

Avec surtout le biais de confortation

Tout ceci en oxymoron

Nous sommes dans le four des conventions

Nous sommes dans le four des traditions

Nous sommes dans le four de notre engrammation

D'un moment, d'un pays, d'une époque

D'une région, d'un temps, engrammation en défroque

Combustible, comburant, chaleur

Le four comme invention majeure

Mais tout jugement est un leurre

Professionnel ou amateur

Du bonheur comme du malheur !

Patrice Faubert ( 2022 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/)

We are frozen

In an opinion

In a condition

In a tradition

Certainly

Various social determinisms in habituation

In an attitude

In habits

In our certainties

And after

Hard to leave

Hard to get out

The door is closed

She is lost, the key

And in a role to play

By others we are locked up and stuck

You have to put on the costume

To not deviate from custom

So as not to disturb the habits

Fixation in costume postures

So from this example anthume

From the lovely ice skater

Katarina Witt (born in 1965, East Germany) the top

Multi-titled woman, World, Olympic, Europe

A stormy body

A country celebrating

Of a dissected life, there was a time

By the Stasi, of his schedule

Like a kind of "The Truman Show"

Propaganda show, show propaganda

From any image, impossible to get rid of

It's like carved in stone, spectacular

A dog's poop under one foot, to get out!

As also, historical paradoxes

Who have nothing really heroic

Of late ( 1638 - 1715 ) Louis the fourteenth

With in dental age, from the thirty-eighth

Rotten teeth, he was the loser

So he was a toothless

Sugar, already, at that time, ravaging

Nobility, royal fashion, following her

The nobles were therefore toothless

Farmers

They had healthy teeth

Because sugar was then very expensive, too much money

And so, the lesser or greater nobility, who never

Nobility who secretly or discreetly laughed

Because, of course

We avoided showing our lack of teeth

It would have had a very bad effect

Like showing his genitals

From one orifice to the other in normal continuity

Everything we eat or drink

It's medicine, biology, chemistry

Out of 48 teas or herbal teas analyzed

Half of the teas contain residue

Pesticides, industry, it's like a due

For a third, for herbal teas, horrible moult!

For the so-called biological

What could have been fun, in the past, less chemical

Rodent hair, insect fragments

And sometimes, some junk

While in Europe

And elsewhere, it's also top notch

80 percent biomass

Disappearing winged insects

Neonicotinoids that break

Prioritization Specialization

Prioritization of specialization

The world becoming a putrid stall

From where one can no longer be stateless

Even in optimization quenottier

Optimization bias

Confirmation bias

The whole function of convictions

With especially the bias of comfort

All this in oxymoron

We are in the oven of conventions

We are in the oven of traditions

We are in the oven of our engrammation

Of a moment, of a country, of an era

Of a region, of a time, engrammation in cast-off

fuel, oxidizer, heat

The oven as a major invention

But all judgment is a decoy

Professional or amateur

Happiness and unhappiness!

Patrice Faubert ( 2022 ) bitch, bitch, bitch, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/)