Que serais-je

Dans vingt ans ?

Qui étais-je

Il y a vingt ans ?

Qui suis-je

Tout à fait maintenant ?

Qui étais-je

Tout à fait hier ?

Qui sommes-nous ?

Qui êtes-vous ?

Des visiteurs

Viennent nous voir

Ce sont les visiteurs du soir

Si je pouvais le savoir

Si je pouvais le prévoir

Déjà d'hier

Je ne me souviens plus

Mais je le sais, je buvais de la bière

Jusqu'à la complète mue

Je me croise

Sur le chemin du passé

Je me toise

Sans pouvoir m'identifier

Tant de vies

Sont en moi

D'hier, de demain, d'aujourd'hui

Qui mettent mes sens en émoi

Sans cesse, c'est bien étrange

Mais tout ce qui change, me mange

Ainsi, ce moment me fait abstème

Pour qu'une douce Eve m'aime

Des visiteurs

Viennent nous voir

Ce sont les visiteurs du soir

Et quand je dis je

Je pourrais dire nous

Et quand nous disons nous

Nous pourrions dire je

Patrice Faubert ( 2002 )

What would I be

In twenty years?

who was i

Twenty years ago ?

Who am I

Quite now?

who was i

Quite yesterday?

Who are we ?

Who are you ?

Visitors

come see us

They are the evening visitors

If I could know

If I could foresee it

Already from yesterday

I do not remember anymore

But I know, I drank beer

Until the complete moult

I meet

On the way to the past

I measure myself

Without being able to identify myself

so many lives

are in me

Yesterday, tomorrow, today

that stir my senses

Constantly, it's very strange

But everything that changes, eats me

So this moment makes me abstemious

For a sweet Eve to love me

Visitors

come see us

They are the evening visitors

And when I say I

I could tell us

And when we say we

We could say I

Patrice Faubert (2002)