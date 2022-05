De la vilenie en exemplarité

Notre madeleine de Proust

Et hop, allez, ouste

Cortex cingulaire antérieur, zone dorsale

CCAd de ce qui fait mal

Blocage des mauvais souvenirs

Mais alors

Quand cela dort

Quel avenir

Pour le réchauffement climatique

Quel avenir

2020, du grand incendie

De presque feu l'Amazonie

Neuf millions de reptiles carbonisés

Dix-sept millions d'animaux brûlés

Au tout éradiqué

Et sans cesse, l'on réédite

Pour que la messe soit dite

Jamais le moindre répit

Pour toutes les tragédies

4,9 millions de gens d'Ukraine

Qui pour fuir, se démènent

Depuis le début du conflit

D'une guerre déclenchée par la Russie

Et ce au 18 avril 2022

Avec en France, des élections

Qui ne peuvent, ne pourront rien changer

Mais au contraire, tout continuer !

Comme dans certains pays

Du côté de l'Arabie

Pas de la démembration

Comme sous feu ( 1533 -1592 ) Montaigne

Du siècle qui saigne

L'on coupait le délinquant en cinq morceaux

La tête, les deux bras, les deux jambes

Pour ne plus être ingambe

Cela était un spectacle hideux et idiot

Puis, les morceaux étaient dispersés

Dans la ville, en exemplarité

Donc, dans certains pays

Et encore aujourd'hui

C'est de la lapidation

C'est de la pendaison

C'est de la décapitation

D'une vilenie l'autre en continuation

Comme un hommage à la démembration

Mais tout ce que l'on ne vit pas

Mais tout ce que l'on ne voit pas

Mais tout ce que l'on ne connaît pas

Mais tout ce que l'on entend pas

Est pour toi, moi, nous, lui, elle, sans existence

D'un autre temps, autre univers, d'une autre engeance

De l'invisibilité

Des horreurs innombrables du passé

Et encore même de notre immédiate actualité

Ainsi, à New Delhi

Avec son air mortifère et si pollué

Pour le nouveau-né

C'est comme si, déjà

Douze cigarettes, il allait fumer

Rien que du fait de respirer

Du gyrus fusiforme

Pour des visages pollués

Du colliculus supérieur

Avec une vision entravée

Avec de la gêne pour identifier

Le corps, le visage, et tout l'émotionné

Mais, c'est surtout le corps qui exprime

Bien plus que le visage, le corps imprime

Le langage du corps

Et à qui le visage, pourtant rusé, donne tort

Tout préjugé, la réalité du fait, le tord

Certes

Des gens qui sont remplis de l'alacrité

Sont là, pour l'horrible, le dénoncer

En effet, face à cela, aucune privauté

Ainsi, cinq mille terrains de football

Par jour, en Amazonie, en déforestation

De toute une bêtise en infestation

Cela est devenu d'ailleurs prégnant

L'on fait trop peu, partout, et c'est si urgent

Mais, pourtant, les êtres humains parlent

Environ quatre heures par jour

Utilisant environ seize mille mots

La femme deux-cents de plus

Exprimant le plus souvent, nos maux

Entre 30 et 40 pour cent environ de ces mots

Se rapportant

Et à des relations personnelles

Et à des expériences personnelles

Pour paraphraser, là

Le psychiatre et neurologue, expert de l'addiction du ça

Manfred Spitzer

Et dès que l'on réfléchit

L'on devient, par la force des choses, révolutionnaire

De et en logique formelle qui suit !

Patrice Faubert ( 2022 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Our Proust madeleine

And hop, come on, get away

Anterior cingulate cortex, dorsal area

CCAd of what hurts

Blocking bad memories

But then

when it sleeps

What future

For global warming

What future

2020, from the great fire

From almost fire the Amazon

Nine million charred reptiles

Seventeen million animals burned

At all eradicated

And constantly, we repeat

For the mass to be said

Never the slightest respite

For all the tragedies

4.9 million people from Ukraine

Who to flee, struggle

Since the beginning of the conflict

Of a war started by Russia

And this on April 18, 2022

With in France, elections

Who can't, won't change anything

But on the contrary, continue everything!

As in some countries

On the Arabian side

No dismemberment

As under fire (1533 -1592) Montaigne

Of the bleeding century

The delinquent was cut into five pieces

Head, both arms, both legs

To no longer be ingambe

It was a hideous and silly sight

Then the pieces were scattered

In the city, by example

So in some countries

And again today

It's stoning

It's hanging

It's beheading

From one villainy to another in continuation

As a tribute to the dismemberment

But everything we don't live

But all that we don't see

But everything we don't know

But everything we don't hear

Is for you, me, us, him, her, without existence

From another time, another universe, from another race

of invisibility

Countless horrors of the past

And even more of our immediate topicality

Thus, in New Delhi

With its deadly and polluted air

For the newborn

It's as if already

Twelve cigarettes, he was going to smoke

Just from breathing

Fusiform gyrus

For polluted faces

Superior colliculus

With obstructed vision

With embarrassment to identify

The body, the face, and all the emotion

But it is above all the body that expresses

Much more than the face, the body prints

Body language

And whose face, however cunning, proves wrong

Any prejudice, the reality of the fact, twists it

Certainly

People who are filled with alacrity

Are there, for the horrible, to denounce it

Indeed, faced with this, no privacy

Thus, five thousand football fields

By day, in the Amazon, in deforestation

Of a whole stupidity in infestation

This has also become significant

We do too little, everywhere, and it's so urgent

But, nevertheless, human beings speak

About four hours a day

Using about sixteen thousand words

The Woman Two Hundred More

Most often expressing our ills

Between about 30 and 40 percent of these words

Related to

And personal relationships

And personal experiences

To paraphrase, there

The psychiatrist and neurologist, expert in id addiction

Manfred Spitzer

And as soon as we think

One becomes, by force of circumstances, revolutionary

From and in formal logic that follows!

Patrice Faubert ( 2022 ) bitch, bitch, bitch, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )