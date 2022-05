Alchimie prophétique

Les artilects et les humains

Les robots sont notre quotidien

Et c'est Cheetah que voilà

Avec 45 kilomètres à l'heure, déjà

Et aussi Atlas, le soldat robot

Qui partout peut se déplacer

Ainsi qu'Asimo

L'automate androïde

Que les militaires trouvent beaux

Pour mettre en boîte les contestataires !

Et laisser l'adversaire livide

C'est la robotique

Qui à l'humain se croit bénéfique

Comme le professeur

Hiroshi Ishiguro, son assesseur

Qui au Japon, fait fureur

Ce sont des métagraphies technologiques

De la propagande influentielle, si mécanique

La circumnavigation industrielle

Au loin, chasse les ménestrels

A quelques mètres de chez nous

Des gens s'étiolent de faim

A quelques immeubles de nous

Des gens vivent de rien

A quelques idées de nous

Des gens se minent de chagrin

Derrière toutes les fenêtres

La lueur des vies qui s'épuisent

Partout, se respire, le mal-être

De toutes les vies humaines, en crise

Tout ce qui est dans l'Univers

Et peut-être dans le Multivers

Se retrouve dans l'humain et dans le vers

Ainsi, l'humain est un corps

Qui est plaqué d'un peu d'or

Pas autant que feu ( 1499 ou 1500-1566 ) Diane de Poitiers

Qui en mangeait beaucoup, pour conserver sa beauté

Et même avec nos cheveux, c'est marrant

L'on peut faire de beaux diamants

Ce qu'a déjà fait l'ancien footballeur Pelé

Du football, qui fut une grande majesté

Comme dans tout esprit humain

Il y a un peu d'anarchisme

Il y a un peu de fascisme

Il y a un peu de nazisme

Il y a un peu de monarchisme

Il y a un peu de stalinisme

Il y a un peu de capitalisme

Et même un peu de communisme

Car si le corps

Qu'il soit faible ou fort

A d'innombrables composants chimiques

L'esprit a des fondements psychologiques

Toutes les drogues

Sont dans tous les corps

Que l'on retrouvent à la morgue

Pour un poids moyen, 0,2 milligramme d'or

43 kilos d'oxygène

16 kilos de carbone

7 kilos d'hydrogène

Et tant d'autres choses, si bonnes

Tout ce qui est sur Terre

N'est que de l'énergie solaire transformée

Toute créature vivante

Est un soleil qui s'évente

De l'animé à l'inanimé

De la pierre, à la peau, qui peut respirer

C'est le théâtre d'une chimie amusée

Les êtres humains

Et ce n'est, ni mal, ni bien

Ne peuvent aimer ou apprécier

Que ce à quoi, ils peuvent s'identifier

Comme à ces personnages

De cinéma, sans aucun âge

Qui nous ressemblent physiquement

Où aux mêmes attitudes, psychologiquement parlant

Cela se fait inconsciemment

Et jamais, cela ne ment !

C'est une psychanalyse accélérée

Et de moindre cherté

Et que l'on peut expérimenter

Auprès de ses familiers

Et c'est ainsi

Que tout est signalisation

Et c'est ainsi

Que tout est signification

Toutes les luttes sociales

Devraient être une seule et même lutte

Pour tous et toutes, une société égale

Mais le syndicat arrive et divise, tut tut !

Car la pensée non séparée

Est contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes

Mais aussi, en même temps, avec toute sa bande

Pour les transports gratuits, dans le monde entier

Et au moins, au minimum, dans son propre pays

Et ce, sans attendre les jours d'anarchie

Pour un monde sans aucune arme

Et donc aussi, sans aucune alarme

Un monde sans nucléaire

Un monde sans aucune frontière

Le monde aurait déjà pu être atomisé

Lors de la crise des missiles d'octobre 1962, à Cuba

Nous en sommes les rescapés, voilà !

Le film docteur Folamour (1964 ), fut un virtuel

De feu ( 1928 - 1999 ) Stanley Kubrick, qui maintenant, sommeille !

Uu monde sans travail salarié

Un monde sans activité hiérarchisée

Mais arrive le réformiste

Qui crie à l'irréaliste

Mais surgit le capitaliste

Qui hurle à l'utopiste

Et voici le révolutionnaire professionnel

Avant-garde des traîtres processionnels

Qui dit non à l'aventurisme

Qui dit non au transformisme

Certes, l'enthousiasme des idées

N'est pas la sensibilité aux choses

Et c'est ce décalage funeste

Qui jette par les fenêtres, la révolution en miettes

Nous payons des transports

En commun, qu'il faut faire l'effort

De ne pas trouver très bruyants

Et toujours bondés de gens

Toujours des wagons à bestiaux

L'on nous prend pour des idiots !

Aucune intimité, aucune fraternité

Et l'on se retrouve tout mélangé

Avec des gens, sans aucune affinité !

C'est le pousse à la voiture

Pour éviter le boucan de la roture

Les transports en commun

Ludiques, sont à inventer

Avec des compartiments

Selon les envies du moment

Ainsi

En avant, pour l'érotisme

Ainsi

En avant, pour la paraphysique

Ainsi

En avant, pour le délire

Ainsi

En avant, pour le rire

Et tout en même temps

Passant de l'un à l'autre, des compartiments

La vie deviendrait un jeu

Où plus rien ne serait ennuyeux

Tout est décidément à faire

En intérieur comme en plein air

Mais les machines et les robots

Et toutes les panoplies du sérieux

Détruisent tout ce qui est beau

Et tout ainsi, est devenu toujours vieux

C'est le temps, à qui mieux mieux

De toutes les panoplies du sérieux

Et beaucoup, parmi

Le jeune qui est révolté

Rejoindra le giron des résignés

Après avoir un peu vieilli

Patrice Faubert (2012) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Artilects and humans

Robots are our daily life

And this is Cheetah

With 45 kilometers per hour, already

And also Atlas, the robot soldier

Who everywhere can move

As well as Asimo

The Android Automaton

That the military find beautiful

To box the protesters!

And leave the adversary livid

It's robotics

who believes himself to be beneficial to humans

Like the teacher

Hiroshi Ishiguro, his assessor

Who in Japan is all the rage

They are technological metagraphies

Influential propaganda, so mechanical

The industrial circumnavigation

Far away hunt the minstrels

A few meters from us

People are starving

A few buildings from us

people live on nothing

A few thoughts from us

People mourn

behind all the windows

The glow of lives that are running out

Everywhere, is breathed, the malaise

Of all human lives, in crisis

Everything in the Universe

And maybe in the Multiverse

Finds itself in the human and in the verse

Thus, the human is a body

Which is plated with a little gold

Not so much as late (1499 or 1500-1566) Diane de Poitiers

Who ate a lot of it, to preserve its beauty

And even with our hair, it's funny

We can make beautiful diamonds

What former footballer Pelé has already done

Football, which was a great majesty

As in every human mind

There is a bit of anarchism

There is a bit of fascism

There is a bit of Nazism

There is a bit of monarchism

There is a bit of Stalinism

There is a bit of capitalism

And even a little communism

Because if the body

Whether weak or strong

Has countless chemical components

The mind has psychological foundations

all drugs

are in every body

That we find at the morgue

For an average weight, 0.2 milligrams of gold

43 kilos of oxygen

16 kilos of carbon

7 kilos of hydrogen

And so many other things, so good

Everything on Earth

Is only transformed solar energy

Any living creature

Is a fanning sun

From animate to inanimate

From stone, to skin, that can breathe

It is the theater of an amused chemistry

Human beings

And it's neither bad nor good

Can't love or appreciate

Than what, they can relate to

Like these characters

Of cinema, without any age

Who look like us physically

Where to the same attitudes, psychologically speaking

It happens unconsciously

And never, that does not lie!

It's an accelerated psychoanalysis

And less expensive

And that we can experience

With his relatives

And it is so

That everything is signaling

And it is so

That everything is meaning

All social struggles

Should be one and the same fight

For all, an equal society

But the union arrives and divides, tut tut!

For the unseparated thought

East against Notre-Dame-des-Landes airport

But also, at the same time, with all his gang

For free transport, worldwide

And at least, at least, in his own country

And this, without waiting for the days of anarchy

For a world without any weapons

And so too, without any alarm

A nuclear-free world

A world without borders

The world could have already been atomized

During the October 1962 missile crisis in Cuba

We are the survivors, that's it!

The film Doctor Strangelove (1964), was a virtual

From the late (1928 - 1999) Stanley Kubrick, who now sleeps!

A world without wage labor

A world without hierarchical activity

But comes the reformist

Who cries out at the unrealistic

But the capitalist arises

Who screams at the utopian

And here comes the professional revolutionary

Vanguard of Processional Traitors

Who says no to adventurism

Who says no to transformation

Of course, the enthusiasm for ideas

Ain't the sensitivity to things

And it's this disastrous discrepancy

Who throws through the windows, the revolution in crumbs

We pay for transport

In common, that you have to make the effort

Not to find very noisy

And always crowded with people

Always cattle cars

They take us for idiots!

No intimacy, no brotherhood

And we end up all mixed up

With people, without any affinity!

It's the push to the car

To avoid the din of commoners

Public transport

Playful, are to be invented

With compartments

According to the desires of the moment

Thereby

Forward, for eroticism

Thereby

Forward, for paraphysics

Thereby

Forward, for delirium

Thereby

Forward, for laughs

And all at the same time

Passing from one to another, compartments

Life would become a game

where nothing would be boring

Everything is definitely to be done

Indoors and outdoors

But machines and robots

And all the panoplies of seriousness

Destroy all that is beautiful

And everything like that, always got old

It's time, who better

Of all the panoplies of seriousness

And many, among

The youth who is rebellious

Will join the bosom of the resigned

After getting a little older

Patrice Faubert (2012) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )