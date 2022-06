" Le spectacle est l'idéologie par excellence, parce qu'il expose et manifeste dans sa plénitude l'essence de tout système idéologique : l'appauvrissement, l'asservissement et la négation de la vie réelle. Le spectacle est matériellement l'expression de la séparation et de l'éloignement entre l'homme et l'homme. "

Guy Debord ( 1931-1994 )

Dans les transports en commun

La novlangue bat son plein

Depuis longtemps, l'on ne dit plus

Suite à un suicide de voyageur

Mais suite à un accident de voyageur

Suicide, le mot est trop mal vu !

Et donc, le trafic est interrompu

Il n'y a même plus la grève, oh ! c'est pas beau

Il n'y a plus que des mouvements sociaux

Mais comme feu ( 1903-1950 ) George Orwell

L'avait déjà dit, en son temps

Vivre en capitalisme, c'est faire du mal, à lui, à elle

Et ce, riche ou pauvre, petit ou grand

Toute idéologie

Est une bourgeoisie

L'idéologie gauchiste

Est une langue de bois

Avec ses paroissiens, paroissiennes, qui ont la foi

La foi devient une loi

La loi devient une foi

Et cela devient une langue de bois

Pour l'idéologie gauchiste

Seuls les blancs sont racistes

Seuls les blancs sont fascistes

Pas de noirs racistes

Pas de noirs fascistes

Pas d'arabes racistes

Pas d'arabes fascistes

Pas de juifs racistes

Pas de juifs fascistes

L'idéologie gauchiste

Bornée, idiote, dogmatique

Ne peut comprendre, car fanatique

Qu'un raciste est un raciste

Qu' il soit blanc

Qu'il soit noir

Qu'il soit jaune

L'idéologie gauchiste

Ne peut comprendre, car monolithique

Qu'un fasciste est un fasciste

Qu'il soit blanc

Qu'il soit noir

Qu'il soit jaune

Et des juifs, des noirs, des arabes

Sont d'ailleurs dans des partis fascistes

Car les fascistes

Sont avant tout des fascistes

La couleur de la peau

Ne rend ni intelligent, ni idiot

C'est juste une affaire de soleil

Qui la rend, noire, jaune, blanche, couleur miel

La bourgeoisie gauchiste

Qui est une bourgeoisie réactionnaire

Est coincée dans son fondamentalisme

Chaque bourgeoisie avec ses muselières

Le plus drôle

C'est qu'il n'existe aucune race

Mais simplement des cultures, qui tracent !

Et ce, sous tous les pôles

Le gauchisme de l'idéologie

Est la roue de secours

Du capitalisme

L' idéologie du gauchisme

Est l'ennemie implacable de l'anarchie

Pire que les réactionnaires de l'oligarchie

Le gauchisme est un faux ami

De toute révolution aboutie

Comme le fascisme

Le gauchisme de l'idéologie

De préjugés, de lieux communs, de jugements de valeur, se nourrit

Le fascisme rouge et le fascisme brun

Sont les remparts du capitalisme, avant sa fin

Le gauchisme et le fascisme

Vont main dans la main

Comme les conservateurs et réformistes

Mais c'est plus malin !

De l'extrême gauche du capital

A l'extrême droite du capital

Tout y est contre-révolution

Tout y est une immense aberration !

Il suffit de réfléchir un peu

Pour de toutes vos organisations

Ne pas être envieux

La révolution

Ne pourrait se faire

Que sans vous

Et même contre vous !

Noirs, jaunes, blancs, métis

Les racistes sont des racistes

Les fascistes sont des fascistes

Les imbéciles sont des imbéciles

Il n'y a plus

Que des bureaucrates

En tous les genres

Attention, cela mord

Attention, cela censure

Attention, bêtise mature

La bureaucratie, cela rassure !

C'est comme l'élection de miss France

Tout est organisé à l'avance

Tout se joue dans les coulisses

Il faut cacher tous les vices !

Toute idéologie

Est forcément conservatrice

Toute idéologie

Est forcément réactionnaire

Toute idéologie

Est une idée fixe

Toute idéologie

Est forcément totalitaire

Toute religion

Est forcément conservatrice

Toute religion

Est forcément réactionnaire

Toute religion

Est une idée fixe

Toute religion

Est forcément totalitaire

Et la France

Est le berceau historique du racisme

Et la France

Est le berceau historique du fascisme

Et en France, comme ailleurs l'islamisme

Aucune liberté de la presse

Tout y est censuré par la messe

La messe du gauchisme

La messe du libéralisme

La messe du fascisme

La messe du réformisme

La messe du stalinisme

Et même du faux anarchisme

Tout ceci, étant le capitalisme !

Mais qui ose le dire ?

Mais qui ose l'écrire ?

L'idéologie

Fait ses petites affaires

L'idéologie

A toujours la même mère

L'idéologie

Est contre-révolutionnaire

L'idéologie

Ne manque pas d'air

Toute idéologie

Je la conchie !

Toute religion

Je la vomis !

Les gens doivent s'organiser

Et de leurs affaires, décider !

Sans aucune bureaucratie représentative

Dont le gauchisme est l'avant-garde répulsive

Patrice Faubert (2012) puète, pouète, peuète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

"The spectacle is the ideology par excellence, because it exposes and manifests in its fullness the essence of any ideological system: the impoverishment, enslavement and negation of real life. The spectacle is materially the expression of separation and estrangement between man and man.”

Guy Debord (1931-1994)

In public transports

Newspeak is in full swing

For a long time, we no longer say

Following a traveler's suicide

But following a passenger accident

Suicide, the word is too frowned upon!

And so the traffic is interrupted

There is not even the strike any more, oh! it's not beautiful

There are only social movements

But as Fire (1903-1950) George Orwell

Had already said it, in its time

To live in capitalism is to harm him and her

And this, rich or poor, small or big

Any ideology

Is a bourgeoisie

leftist ideology

Is a waffle

With his parishioners, parishioners, who have the faith

Faith becomes law

The law becomes a faith

And it becomes a tongue in cheek

For leftist ideology

Only white people are racist

Only white people are fascists

No racist blacks

No Fascist Blacks

No racist Arabs

No fascist Arabs

No racist jews

No Fascist Jews

leftist ideology

Stubborn, stupid, dogmatic

Can't understand, because fanatical

That a racist is a racist

Let it be white

Let it be black

Let it be yellow

leftist ideology

Cannot understand, because monolithic

That a fascist is a fascist

Let it be white

Let it be black

Let it be yellow

And Jews, blacks, Arabs

Are besides in fascist parties

Because the fascists

Are above all fascists

Skin color

Doesn't make you smart or stupid

It's just a matter of sunshine

Who makes it black, yellow, white, honey-colored

The leftist bourgeoisie

Who is a reactionary bourgeoisie

Is stuck in her fundamentalism

Each bourgeoisie with its muzzles

The funniest

is that there is no race

But simply cultures, which trace!

And this, under all poles

The leftism of ideology

Is the spare wheel

Capitalism

The ideology of leftism

Is the implacable enemy of anarchy

Worse than the reactionaries of the oligarchy

Leftism is a false friend

Of any successful revolution

like fascism

The leftism of ideology

On prejudices, platitudes, value judgments, feeds

Red Fascism and Brown Fascism

Are the ramparts of capitalism, before its end

Leftism and Fascism

Go hand in hand

Like the conservatives and reformists

But it's smarter!

From the extreme left of capital

On the far right of capital

It's all about counter-revolution

Everything there is an immense aberration!

Just think a little

For all your organizations

Don't be envious

The revolution

could not be done

that without you

And even against you!

Blacks, yellows, whites, mestizos

Racists are racists

Fascists are fascists

Fools are fools

There is no more

only bureaucrats

In all genres

Be careful, it bites

Warning, this censors

Attention, mature stupidity

Bureaucracy is reassuring!

It's like the election of Miss France

Everything is organized in advance

It's all behind the scenes

We must hide all vices!

Any ideology

Is necessarily conservative

Any ideology

Is necessarily reactionary

Any ideology

Is a fixed idea

Any ideology

Is necessarily totalitarian

any religion

Is necessarily conservative

any religion

Is necessarily reactionary

any religion

Is a fixed idea

any religion

Is necessarily totalitarian

And France

Is the historical cradle of racism

And France

Is the historical cradle of fascism

And in France, as elsewhere, Islamism

No freedom of the press

Everything there is censored by the mass

The mass of leftism

The mass of liberalism

The mass of fascism

The mass of reformism

The Mass of Stalinism

And even false anarchism

All this being capitalism!

But who dares to say it?

But who dares to write it?

The ideology

Does his business

The ideology

Still has the same mother

The ideology

Is counter-revolutionary

The ideology

Don't run out of air

Any ideology

I fuck her!

any religion

I vomit it!

People need to organize

And their business, decide!

Without any representative bureaucracy

Of which leftism is the repulsive vanguard

Patrice Faubert (2012) puète, pouète, peuète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )