Paraphysique d'excitotoxicity processus stalking

2021

Les dépenses mondiales de l'armement

Deux mille milliards de dollars

Pour cela, aucun gouvernement avare

Et dans tout gouvernement, mon mollard

1) USA : 801 milliards

2) Chine

3) Inde

4) Angleterre

5) Russie

6) France

Oui, vraiment

Pour les heures heureuses

Il ne faut plus aucun gouvernement

Toujours de la folie furieuse

Il faut des fédérations de communes

Sans aucun chef, ni aucune cheffesse

Même avec de belles fesses

Sans aucun leader, mais de l'autogestion auto-immune

Sans aucune politique étatique

Qui d'ailleurs se prend la nique

Comme face à l'industrie du médicament

Tous les prix, les insufflant

Faisant donc la pluie et le beau temps

Et puis, les milliardaires

Et puis, les actionnaires

Du monde capitaliste, les propriétaires

Avec les notables et les célébrités

Du système marchand, en toute complicité

Avec tout un entretien grotesque du célébré !

Mais la plupart des gens

Trouvent tout ou presque, normal

Cela a toujours été comme cela

Il faut fermer sa gueule, et voilà

Pour l'exploitation aussi, c'est bien ça

Il faudrait donc

Des riches

Des plus que riches

Il faudrait donc

Des pauvres

Des pauvres plus que pauvres

Des guerres pour les armées

Sinon, elles ne pourraient que chômer

Des vols, des crimes, pour la police

Sinon, cela serait du vice

Et pour défendre et renforcer, surtout, justifier le capital

Il faut donc créer de l'insécurité

De l'injustice, des frustrations, des divisions, des inégalités

Mais aussi

Des syndicats et des organisations

Muselières des prolétaires et huilage de soumission

Le seul syndicat anarchiste et révolutionnaire

Toujours là, CNT/AIT de Toulouse, le seul pour plaire

Avec la Fédération anarchiste qui sait aussi y faire

Tout le reste étant du tout-venant réactionnaire !

Mais aussi

Des églises ou des sectes, des associations

Toujours justifiant le capital et son orientation

Du : Tous contre tous

Du : Toutes contre toutes

Et personne pour personne

Dans toutes nos misères qui nos sonnent

La misère matérielle

La misère sexuelle

La misère intellectuelle

La misère culturelle

La misère relationnelle

La misère spirituelle

La misère affective

La communication verbale s'appauvrissant

Même pas de l'épouillage, un remplacement

Mais si les gens savaient vraiment

Ce qu'est l'anarchie, ils y adhéreraient, certainement !

Hélas

L'ignorance rime avec fascisme ou nazisme

Avec la xénophobie, avec le nationalisme

L'ignorance des faits sociaux rime avec totalitarisme

Avec le stalinisme, avec le racialisme

S'y invitant aussi le complotisme

Et tout un faux anarchisme

En version analphabète gauchiste

Car dans la pensée séparée

Tout est divisé et donc tout est fausseté

En corporation de fausses identités

Du tout fragmenté

Donc, du tout opposé

Dans un tout, néanmoins relié et unifié

Ainsi

Un animal non-humain et donc de boucherie

Ou au mieux pour lui, de compagnie

Donc, pour la boucherie, et avant d'être tué

Et donc avant d'être mangé

La bête doit parcourir, en ridicule défi

En moyenne, quatre cents kilomètres

Et tant d'autres inepties au kilomètre

L'agriculture qui serait biologique

Qui pulvérise 2,6 fois plus de cuivre à l'hectare

Que l'agriculture intensive

Mais l'agriculture intensive

Occupe plus de 91 pour cent des surfaces agricoles

En France, l'agriculture conventionnelle, nous colle

Cumulant de ce fait, 81 pour cent

Du cuivre répandu tous les ans

Pour le capital, c'est l'empire du pire

Et toute sélection s'y fait pour et par le pire

Avec les hiérarchies en point de mire !

Après

Si les glaces de l'Antarctique fondaient

Mers, océans, de cinquante six mètres, augmenteraient

Du grain à moudre

De l'optimisme, façon lourde

Du corail à moins 172 mètres de profondeur

De la joie comme du leurre

L'on en finirait jamais dans l'horreur

Pour un peu de faux bonheur

Comme le pogrom de lasi

( juin/juillet 1941 ) en Roumanie

Environ 14850 juifs et juives

Exterminés, par des fascistes et des nazis roumains

Et donc par un gouvernement roumain

Comme en avant-première

De toute la logistique argumentaire de feu Hitler

Du local au global

Extermination de masse générale

Mais donc déjà en 1941 en Roumanie

Gens tués au couteau, par balles

Gens étouffés, l'urine, les excréments, au tout sale

Du sang, de la terreur, dans les wagons bondés

Lever de rideau, puis tout répété, tout perfectionné

Le nazisme allemand en tira des leçons

Mais ce qui permet l'hideux, c'est la soumission

Il faudrait que des rivières atmosphériques

S'abattent sur les pensées réactionnaires

De la vapeur d'eau dans l'atmosphère

Eaux des océans s'évaporant

Tempêtes, inondations, se formant

Gouttelettes d'eau, nuages, pluies

Et tout sera plus fréquent

Avec le climat se réchauffant

En plus, de trente à quarante pour cent

Avec aussi de fréquentes canicules

Qui vont, qui viennent, qui viendront, et nous déambulent !

Patrice Faubert ( 2022 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

2021

world arms spending

two trillion dollars

For this, no stingy government

And in any government, my mollard

1) USA: 801 billion

2) China

3) India

4) England

5) Russia

6) France

Yes really

For the happy hours

We don't need any more government

Always raging madness

We need federations of municipalities

Without any boss, or any female boss

Even with nice buttocks

Without any leader, but autoimmune self-management

Without any state policy

Who besides takes the nic

As facing the drug industry

All the prizes, blowing them

So making it rain and shine

And then the billionaires

And then the shareholders

Of the capitalist world, the owners

With notables and celebrities

Of the merchant system, in complete complicity

With a whole grotesque talk of the celebrated!

But most people

Find everything or almost, normal

It's always been like this

You have to keep your mouth shut, and that's it

For exploitation too, that's good

It would therefore be necessary

rich people

more than rich

It would therefore be necessary

Poor

Poor more than poor

wars for armies

Otherwise, they could only be unemployed

Thefts, crimes, for the police

Otherwise it would be vice

And to defend and strengthen, above all, justify the capital

We must therefore create insecurity

Injustice, frustrations, divisions, inequalities

But also

unions and organizations

Muzzles of proletarians and oiling of submission

The only anarchist and revolutionary union

Always there, CNT/AIT from Toulouse, the only one to please

With the Anarchist Federation which also knows how to do

Everything else being reactionary run-of-the-mill!

But also

Churches or sects, associations

Always justifying the capital and its orientation

From: All against all

From: All Against All

And nobody for nobody

In all our miseries that ring our bells

Material misery

sexual misery

The intellectual misery

The cultural misery

relationship misery

spiritual misery

emotional misery

Impoverished verbal communication

Not even delousing, a replacement

But if people really knew

What anarchy is, they would adhere to it, certainly!

Alas

Ignorance rhymes with fascism or Nazism

With xenophobia, with nationalism

Ignorance of social facts rhymes with totalitarianism

With Stalinism, with racialism

Also inviting conspiracy

And a whole fake anarchism

In leftist illiterate version

For in separate thought

Everything is divided and therefore everything is falsehood

In the corporation of false identities

at all fragmented

So completely opposite

In a whole, nevertheless connected and unified

Thereby

A non-human and therefore slaughter animal

Or at best for him, company

So for the butchery, and before being killed

And so before being eaten

The beast must roam, in ridiculous defiance

On average, four hundred kilometers

And so many other nonsense per kilometer

Agriculture that would be organic

Which sprays 2.6 times more copper per hectare

that intensive agriculture

But intensive agriculture

Occupies more than 91 percent of agricultural land

In France, conventional agriculture sticks to us

Cumulating thereby, 81 percent

Copper spread every year

For capital, it's the empire of the worst

And any selection is made there for and by the worst

With hierarchies in focus!

After

If Antarctic ice melted

Seas, oceans, fifty six meters, would increase

Grain to grind

Optimism, heavy way

Coral at least 172 meters deep

Joy as decoy

We would never end in horror

For a bit of false happiness

Like the pogrom of lasi

(June/July 1941) in Romania

Approximately 14,850 Jews

Exterminated, by fascists and Romanian Nazis

And so by a Romanian government

As a preview

Of all the argumentative logistics of the late Hitler

From local to global

General mass extermination

But so already in 1941 in Romania

People stabbed, shot

Choked people, urine, feces, all dirty

Blood, terror, in the crowded wagons

Curtain up, then all rehearsed, all perfected

German Nazism learned from this

But what allows the hideous is submission

Atmospheric rivers would have to

Crumble on reactionary thoughts

Water vapor in the atmosphere

Evaporating ocean waters

Storms, floods, forming

Water droplets, clouds, rain

And everything will be more frequent

With the climate warming

In addition, thirty to forty percent

Also with frequent heat waves

Who go, who come, who will come, and we stroll!

Patrice Faubert ( 2022 ) bitch, bitch, bitch, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )