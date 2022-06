Paraphysique du capitalisme

L'illusion du changement

N'est qu'un changement d'illusion

En 1941, le grand Mufti

Fut reçu, en grande pompe, par le régime nazi

Le Mufti était le glaive de l'islam

Pour éliminer les juifs, il était la lame

Feu ( 1895-1974 ) Mohammed Amin al-Husseini

Fut vraiment, des nazis, le grand ami

Mais l'ennemi de mon ennemi

Fait toujours de faux amis

Tout comme l'âme de mon ami

Peut parfois être mon ennemie

Cela est visible

Dans tous les courants politiques

Cela est risible

Hier, aujourd'hui, demain, c'est maléfique !

Fausses alliances

Et vrais dissentiments

De la fausse conscience

Et de tout ce qui fait les déments !

Il y a fort longtemps

La loi, c'était le plus fort physiquement

De nos jours récents

La loi, c'est celui qui a le plus d'argent

Nous voyons dans toutes nos actions

Eclater entre paroles et actes, nos contradictions

Entre les résolutions prises honnêtement

Entre les buts compréhensibles, les chemins empruntés

Consciemment ou inconsciemment, toujours malmenés

Et l'incompréhensible choix des moyens, qui ment !

Les choses sont toujours les mêmes

Mais habillées de parures nouvelles

Toujours la même pièce

Tout le monde s'aime

Les mêmes actrices et acteurs, changent de rôle

Et c'est de moins en moins drôle !

De toutes les époques

Les gens passent à côté de leur intériorité

Sans jamais se rencontrer

La réalité les moque, les uns des autres

La séparation des religions

La séparation des idéologies

Et toujours des conflits

Et jamais, la vie !

Des temps d'ignominie et d'abomination

Car éternellement, sur la vérité, nous ergotons !

Et au fond

De l'esprit humain et de ses théories

Tout n'est que recension

Et très vulgaire philologie

Sous tous les régimes

C'est la police du crime

Qui torture et brutalise, dans les commissariats

Sous tous les régimes

Les militaires sont toujours là !

Sous tous les régimes

Les rebelles sont calomniés, comme malfrats

Il n' y a plus aucun respect

Sur tout, chacune et chacun, fait sont pet

Autrefois, feu ( 1879-1954 ) Alexandre Marius Jacob

Fameux anarchiste, cambriolant feu ( 1850-1923 ) Pierre Loti

Et s'apercevant du peu de fortune réelle, de celui-ci

Loti, à ses heures, souvent grimé et aussi travesti

Marius Jacob lui laisse de l'argent et le remercie

De ses écrits et de sa mélancolie

Un tandem de jeu de main, pas jeu de vilain

Tous deux furent des marins

C'est un exemple

Qui n'est pas orphelin

Mais qui devient rare, et de loin en loin

Rien de pire pour la santé

Depuis la rareté du sapotier

Latex pour gomme à mâcher

Falsifié en chewing-gum empoisonné

C'est du pneu, du pétrole, pour nous bluffer !

Du bonbon au saumon fumé

Tout ce qui se mange est industrialisé

L'on ne respecte

Pas les consommateurs

Dont tous les plats sont menteurs

De la bouffe

Pour les bourgeoisies riches

De la bouffe

Pour les bourgeoisies pauvres

Chaque bourgeoisie avec son conformisme

Dans la société spectaculaire marchande

Techno-industrielle, unifiée

Où toute écriture dynamisante est à l'amende !

D'un empoisonnement différemment déguisé

Tant moralement que physiquement

Et bien entendu, aussi intellectuellement

Oser décrire les maladies du monde

C'est être David avec sa fronde

C'est ressusciter feu ( 1818-1865 ) Ignace Philippe Semmelweis

Que personne ne put tenir en laisse

Et qui malgré toutes ses détresses

Fut le vrai père de l'asepsie

Et hélas, fou, cela le rendit !

Car, il était entouré de sacrés idiots

Malgré l'évidence, du chlorure de chaux

A la vérité, aucune institution

Jamais, ne veut se remettre en la question

Et ce, de l'individuel au collectif

Ce qui mérite une vraie gifle !

Tant que nous agirons

Pour notre intérêt

Rien, ne changera jamais

Car c'est toujours une affaire de pognon

Ainsi

Les gens qui pensent comme nous

Sont nos rivaux

Ce qui est sot

Ainsi

Les gens qui ne pensent pas comme nous

Sont nos ennemis

Et le grand chambardement, c'est fini

Le capitalisme n'est jamais humain

Le capitalisme ne peut pas s'aménager

Et même le capitalisme vert amélioré

Et même le capitalisme extrême gauchisé

Ainsi que le capitalisme de la gauche droitisée

Et finalement

La droite du capital

Et finalement

L'extrême droite du capital

C'est plus franc, c'est plus loyal

C'est plus voyant, c'est moins humain

Mais c'est aussi moins malin !

Toutes les fractions du capitalisme

C'est toujours d'une domination l'autre

D'un pouvoir l'autre

Avec plus ou moins de barreaux

Avec plus ou moins de bourreaux

Mais il y a toujours

Des barreaux pour nous emprisonner

Mais il y a toujours

Des bourreaux pour nous dominer

Nous voulons la vie ivre

De la vie, nous voulons être le livre

Comme feu ( 1914-1997 ) William Seward Burroughs, ce maudit

Du capital, nous sommes le junky

Nous voudrions cette drogue, arrêter

Mais nous ne pouvons nous en passer

Elle coule dans nos veines, comme une héroïne

Elle se déguise en femme à jarretelles, coquine

Elle nous injecte sa gauche

Elle nous injecte sa droite

Elle nous injecte son extrême gauche

Elle nous injecte son extrême droite

Et tout ce qui va avec

Et son tout est infect

Pour décrocher, il nous faudrait l'anarchie

Qui ferait fi, de toutes nos singeries

Un clochard peut-être d'une bourgeoisie

Car, c'est surtout, un état de l'esprit

Comme à mes habitudes

Voici encore, mes turpitudes

Et cette nouvelle façon d'écrire

Que personne ne peut encore décrire !

Patrice Faubert ( 2012 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

The illusion of change

Is just a change of illusion

In 1941, the Grand Mufti

Was received with great fanfare by the Nazi regime

The Mufti was the sword of Islam

To eliminate the Jews, he was the blade

Fire (1895-1974) Mohammed Amin al-Husseini

Was really, of the Nazis, the great friend

But the enemy of my enemy

Always make fake friends

Just like my friend's soul

Can sometimes be my enemy

It is visible

In all political currents

This is laughable

Yesterday, today, tomorrow, it's evil!

False alliances

And real disagreements

of false consciousness

And everything that makes the mad!

A long time ago

The law was the strongest physically

In recent days

The law is the one with the most money

We see in all our actions

Burst between words and deeds, our contradictions

Between the resolutions taken honestly

Between the understandable goals, the paths taken

Consciously or unconsciously, always abused

And the incomprehensible choice of means, which lies!

things are always the same

But dressed in new finery

Always the same room

everyone loves each other

The same actresses and actors, change roles

And it's less and less funny!

From all eras

People miss their inner self

Without ever meeting

Reality mocks them, each other

The separation of religions

The separation of ideologies

And always conflicts

And never, life!

Times of shame and abomination

Because eternally, on the truth, we quibble!

And deep down

Of the human mind and its theories

It's all about review

And very vulgar philology

Under all regimes

It's the crime police

Who tortures and brutalizes, in the police stations

Under all regimes

The soldiers are still there!

Under all regimes

The rebels are slandered, like thugs

There is no more respect

On everything, each and everyone, made are fart

Formerly, late (1879-1954) Alexandre Marius Jacob

Famous anarchist, fire burglar (1850-1923) Pierre Loti

And perceiving the little real fortune, of this one

Loti, in his spare time, often made up and also cross-dressed

Marius Jacob leaves him some money and thanks him

Of his writings and his melancholy

A hand game tandem, not villain game

Both were sailors

It's an example

who is not an orphan

But which is becoming rare, and from time to time

Nothing worse for your health

Since the rarity of the sapotier

chewing gum latex

Tampered with poisoned chewing gum

It's tires, oil, to bluff us!

Smoked salmon candy

Everything that is eaten is industrialized

We don't respect

Not the consumers

Of which all the dishes are liars

food

For the wealthy bourgeoisies

food

For the poor bourgeoisies

Each bourgeoisie with its conformism

In the spectacular market society

Techno-industrial, unified

Where any energizing writing is at a premium!

Of a differently disguised poisoning

Both morally and physically

And of course, also intellectually

Dare to describe the diseases of the world

It's being David with his slingshot

It is to resurrect fire (1818-1865) Ignace Philippe Semmelweis

That no one could keep on a leash

And who despite all his distress

Was the real father of asepsis

And alas, mad, that made him!

'Cause he was surrounded by some fucking idiots

Despite the evidence, chloride of lime

In truth, no institution

Never, don't want to question themselves

And this, from the individual to the collective

Which deserves a real slap!

As long as we act

For our interest

Nothing, will ever change

Because it's always a matter of dough

Thereby

People who think like us

are our rivals

what is stupid

Thereby

People who don't think like us

are our enemies

And the great upheaval, it's over

Capitalism is never human

Capitalism cannot accommodate

And even improved green capitalism

And even extreme leftist capitalism

As well as the capitalism of the rightist left

And finally

The Right of Capital

And finally

The extreme right of capital

It's more frank, it's more loyal

It's more conspicuous, it's less human

But it's also less clever!

All fractions of capitalism

It's always from one domination to another

From one power to another

With more or less bars

With more or less executioners

But there is always

Bars to imprison us

But there is always

Executioners to dominate us

We want the drunken life

Of life we ​​want to be the book

Like the late (1914-1997) William Seward Burroughs, this accursed

Capital, we are the junky

We would like this drug, stop

But we can't live without it

She runs through our veins, like a heroine

She disguises herself as a woman with garters, naughty

She injects us with her left

She injects us with her right

She injects us with her far left

She injects us with her extreme right

And everything that goes with it

And its everything is infected

To win, we would need anarchy

Who would ignore, all our antics

A tramp maybe from a bourgeoisie

Because it is above all a state of mind

As usual

Here again, my turpitudes

And this new way of writing

That no one can yet describe!

Patrice Faubert ( 2012 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )