Paraphysique de l'autorité

" Généralement , les rares individus qui ont excité mon dégoût en ce monde étaient des gens florissants et de bonne renommée . Quant aux coquins que j'ai connus , et ils ne sont pas en petit nombre , je pense à eux , à tous sans exception , avec plaisir et bienveillance . "

Thomas De Quincey ( 1785 -1859 )

L'autorité politique impulse l'autorité au quotidien , mais il s'agit cependant de deux autorités qui vont s'exprimer différemment .

Ainsi , il y a des non autoritaires en politique , qui sont des autoritaires dans la vie de tous les jours .

Et il y a des autoritaires en politique , qui ne sont pas autoritaires dans la vie de tous les jours .

Tout ceci procédant encore une fois , de la séparation de la pensée en pensée de la séparation .

L'on pourrait définir l'autorité politique comme une psychose , et l'autorité dans la vie de tous les jours , comme une névrose . Nous fréquentons tous et toutes des non autoritaires en politique et qui sont des autoritaires dans la vie relationnelle .

Et nous côtoyons tous et toutes des autoritaires en politique et qui sont non autoritaires dans la vie relationnelle .

La société spectaculaire marchande techno - industrielle est une immense accumulation de l'autorité sous toutes ses formes .

Tous les milieux sécrètent du conformisme , qui n'est que le conformisme sécrété par les milieux .

Comme tous les milieux sécrètent de l'autorité , qui n'est que l'autorité sécrétée par les milieux .

Et même la " non autorité " est autoritaire quand elle est enfantée par la dialectique .

Imposer à des enfants , un type d'enseignement plutôt qu'un autre , n'est-ce pas déjà une forme d'autorité ?

Et si par exemple ,l'on considère la violence comme une autorité , alors comme la violence , même la violence " non violente " , est absolument partout , nous sommes tous et toutes des autoritaires .

" Je sais faire les vers perpétuels . Les hommes sont ravis à ma voix qui dit la vérité . La suprême raison dont j'ai , fier , hérité . Ne se payerait pas avec toutes les sommes . "

Charles Cros ( 1842 - 1888 )

Car , lorsque nous ne participons pas directement à l'autorité politique , nous y participons indirectement . Et peut- on être libertaire avec des gens qui ne le sont pas ?

Et peut - on être non autoritaire avec des gens qui sont autoritaires en politique ou dans la vie quotidienne ?

Et comme l'autorité en politique ou dans la vie quotidienne est le ciment de la société spectaculaire marchande techno - industrielle , il nous faut composer avec ce ciment , vingt quatre heures sur vingt quatre heures .

L'autorité politique se matérialise dans tous les secteurs de la vie quotidienne . Voilà pourquoi , l'autorité politique , peut ne pas être autoritaire dans la vie courante , car elle n'a plus le besoin de l'autorité dans la vie courante , pour imposer sa façon de vivre , qui est inscrite dans l'autorité politique .

Car l'autorité c'est imposer au plus grand nombre , une façon de voir les choses , une façon de vivre , ce que vous devez manger , ce que vous devez penser , comment vous devez faire l'amour , ce que vous devez lire , et cela est valable , du microcosme au macrocosme , de l'individu à la société .

L'autorité n ' est pas manichéenne , il ne peut y avoir de bonne ou de mauvaise autorité , mais il y a seulement l'autorité .

L'autorité ne sait pas qu'elle est autoritaire , ainsi les autoritaires , c'est à dire tous et toutes , ne nous posons pas la question si tel acte est autoritaire ou pas ?

Il semble bel et bien que tout procède de l'autorité , tout apprentissage est une autorité , un parti est une autorité , une organisation est une autorité , un syndicat est une autorité , un individu est une autorité , une guerre est une autorité , un accident est une autorité , un mariage est une autorité , le vestimentaire est une autorité ...

Un divorce est une autorité , un jeu est une autorité , une religion est une autorité , le travail est une autorité , une croyance est une autorité , l'idéologie est une autorité , un Etat est une autorité , être d'accord ou pas d'accord est une autorité , manifester comme ne pas manifester est une autorité , l'idée est une autorité , faire ou ne pas faire grève est une autorité , le meurtre est une autorité , comme le terrifiant et impressionnant ( 1m95 pour 135 kg ) , le tueur en série recyclé par la mafia en Amérique du nord, feu Richard Kuklinski , ice man , ( 1935 - 2006 ) , qui a tué au moins deux cent personnes en trente ans de " carrière " criminelle ...

Trouver ce qu'est l'autorité et où elle se trouve , c'est très facile , n'est-ce pas ?

Ce qui est ardu , c'est de trouver où se situe la non autorité ...

Les oiseaux n ' ont pas besoin , ni du travail , ni de l'autorité pour manger ...

Et la non autorité qui procède de l'idéologie est autoritaire , car elle passe par l'autorité de l'idéologie qui est l'idéologie de l'autorité .

L'idéologie de la non autorité est une autorité , bien sûr !

Mais , il faudra toujours préférer la non autorité autoritaire à l'autorité autoritaire .

Ainsi , comment ne pas empêcher un petit enfant , de jouer avec du feu ?

Ainsi , comment ne pas empêcher un déséquilibré de vouloir tuer sa famille et lui - même ?

Ainsi , comment ne pas porter secours à quelqu'un / quelqu'une qui veut se noyer ?

Au fond , c'est surtout l'autorité arbitraire , gratuite , directive , dominante , imposante , humiliante , maladive , qui est ce que l'on appelle le plus souvent , l'autorité .

Il existe donc une autorité non autoritaire et une autorité autoritaire .

L'autorité autoritaire des enseignants / enseignantes qui ne savent rien ou si peu , mais qui croient tout savoir .

" Salut les potes ! Rencart au lucifer - Bar , le rade des rades où qu'on retrouvera tous les truands . Bonnot en grivette à pattes , sa Dion - Bouton à la porte , le dandy Lacenaire , Cartouche , Mandrin , nos grands ancêtres ! Dillinger avec ses bretelles !

Et puis , au milieu d'une équipe de patibulaires moyenâgeux , l'escholier François marqué encore au cou de la corde . "

Alphonse Boudard ( 1925 - 2000 )

L'autorité autoritaire des gens en général ( moi , toi , lui , eux / elles , nous , vous , ils / elles ) , qui savent tout sur tout , ont tout vu , ont tout lu , et qui en fait , sont dans l'ignorance totale de ce qui les fait parler ou agir .

L'autorité non autoritaire , elle , sait , qu'elle est aussi une autorité , mais une autorité qui se sait autorité est déjà moins autoritaire ...

Tout se concrétise , soit dans le manifeste , ou soit dans le subtil . L'autorité subtile est plus difficile à identifier que l'autorité manifeste .

L'autorité manifeste est dans toute dictature , toute politique étatique , tous les courants politiques droitistes , tout nationalisme , toute xénophobie , etc. L'autorité subtile est dans les mouvements politiques libertaires , il s'agit d'une autorité non autoritaire , qui combat l'arbitraire , l'injustice , l'odieux , qui ne veut accepter que l'autorité de fait , comme fuir un incendie , ou faire en sorte de l'éteindre ...

Comme exemple d'autorité subtile venant de l'autorité manifeste , Charles Maurras ( 1868 - 1952 ) , théoricien du nationalisme intégral , puisque dès 1919 , Charles Maurras demanda le droit de vote des femmes qui ne leur sera accordé que par l'ordonnance du 21 Avril 1944 du GPRF ( gouvernement provisoire de la République française ) . En fait , Maurras pensait que les femmes étaient plus traditionalistes et catholiques que les hommes ... ceci explique cela !

Il y a donc , deux autorités principales , une autorité subtile et une autorité manifeste .

Même si l'autorité n'est pas à proprement parler en conflit avec elle-même ...

En règle générale , l'autorité manifeste est impliquée dans les prises de pouvoir , les prises de parole , les prises de décision , l'autorité subtile , le plus souvent , arrive à ses fins , par la douceur , la compréhension , la ruse .

L'on pourrait presque dire que les seize sous courant des quatre principaux courants de la bourgeoisie , seize sous courant eux - mêmes divisés en seize sous sous courant , ce qui nous fait 16 x 4 = 64 tendances manifestes ou subtiles des courants bourgeois autoritaires .

" Comme tous ces gens-là aiment donner des ordres et faire réciter des leçons , pensa Alice . C'est à se croire à l'école . "

Lewis Carrol ( 1832 - 1898 )

Les représentations et les délégations d'autres par d'autres sont de l'autorité .

L'autorité manifeste s'oppose aux divers courants politiques libertaires ( communistes conseillistes , anarchistes individualistes , blanquistes de gauche , communistes anarchistes ) , qui eux sont dans l'autorité subtile ou autorité non autoritaire .

En effet , imposer quelque chose à autrui , quelque soit cette chose , est une autorité .

Cela fait réfléchir , n ' est-ce pas ?

Ainsi les mots participent grandement de l'autorité manifeste ou subtile , car ce sont les mots qui nous transforment en nous engrammant , en nous conditionnant .

L'inhibition de l'action , mère de toutes les pathologies , inhibition de l'action si bien étudiée , en son temps , par feu le biologiste des comportements , Henri Laborit ( 1914 - 1995 ) , est la suite logique de l'autorité .

Et nous sommes en permanence , tous et toutes , en inhibition de l'action , tout y participe .

L'autorité subtile étant minoritaire , elle est de moindre influence , et ce partout dans le monde.

Mais nonobstant , l'autorité manifeste peut parfois , quand cela l'arrange , emprunter à l'autorité subtile , pour mieux faire accepter l'autorité manifeste .

Aucune révolution ne verra jamais le jour , si nous croyons pouvoir faire l'économie de ce vaste et complexe problème qu'est l'autorité .

Car le plus souvent , la non autorité , à pour modèle , à défaut de l'autorité manifeste , au moins l'autorité subtile .

Les milliards et milliards de neurones , dans leur codage interconnectif , sous notre crâne , sont de l'autorité , tout ceci ayant été codé et interconnecté depuis des millénaires , par de l'autorité manifeste et même subtile .

" Quitte tes préjugés , sois homme , sois humain , sans crainte et sans espérance ; laisse là tes dieux et tes religions ; tout cela n'est bon qu'à mettre le fer à la main des hommes , et le seul nom de toutes ces horreurs a plus fait verser le sang sur la terre que toutes les autres guerres et les autres fléaux à la fois"

Donatien Alphonse François de Sade , marquis de Sade , ( 2 juin 1740 - 2 décembre 1814 , moraliste Français )

Nous n'avons pas eu un début ou une fin de la révolution , la révolution n'a jamais été vraiment commencée .

Le mot révolution disparaîtra quand la révolution aura été faite .

Tant c'est le besoin de quelque chose qui facilite son apparition .

Rien n'a jamais été fait contre l'autorité , tout est à faire .

Ce sont des autorités dispersées dans tous les domaines de la vie des hommes et des femmes qui font l'autorité .

L'autorité subtile est bien plus maligne que l'autorité manifeste .

Mais , le succès de l'autorité , de toutes les autorités , tient au fait peu connu , que la soumission à l'autorité diminue ou fait même annihiler l'angoisse . Et tout dominant est lui -même dominé , toute dominante est elle-même dominée, par un système ou une structure qui l'englobe , et c'est pourquoi cette pyramide de l'autorité des autorités fonctionne si bien , et peut s'autorépliquer.

“Generally, the rare individuals who have aroused my disgust in this world were flourishing people of good repute. , with pleasure and kindness . "

Thomas De Quincey (1785 -1859)

Political authority drives authority on a daily basis, but these are two authorities that will express themselves differently.

Thus , there are non - authoritarians in politics , who are authoritarians in everyday life .

And there are authoritarians in politics, who are not authoritarian in everyday life.

All this proceeding once again from the separation of thought into the thought of separation.

One could define political authority as a psychosis, and authority in everyday life as a neurosis. We all hang out with people who are not authoritarian in politics and who are authoritarian in relational life.

And we all rub shoulders with authoritarians in politics who are non-authoritarian in relational life.

The spectacular techno-industrial commodity society is an immense accumulation of authority in all its forms.

All milieus secrete conformism, which is only the conformism secreted by milieus.

As all circles secrete authority, which is only the authority secreted by circles.

And even “non-authority” is authoritarian when it is born out of dialectics.

Imposing one type of teaching rather than another on children, isn't that already a form of authority?

And if, for example, we consider violence as an authority, then as violence, even "non-violent" violence, is absolutely everywhere, we are all authoritarians.

"I know how to write perpetual verses. Men are delighted at my voice which speaks the truth. The supreme reason of which I have, proudly, inherited. Would not be paid for with all the sums."

Charles Cros (1842 - 1888)

Because, when we do not participate directly in political authority, we participate in it indirectly. And can one be libertarian with people who are not?

And can one be non-authoritarian with people who are authoritarian in politics or in daily life?

And since authority in politics or in daily life is the cement of the spectacular techno-industrial mercantile society, we have to deal with this cement, twenty-four hours a day.

Political authority materializes in all areas of daily life. This is why, political authority, may not be authoritarian in everyday life, because it no longer needs authority in everyday life, to impose its way of life, which is inscribed in political authority. .

Because authority is to impose on the greatest number, a way of seeing things, a way of living, what you must eat, what you must think, how you must make love, what you must read , and this is valid, from the microcosm to the macrocosm, from the individual to the society.

Authority is not Manichean, there can be no good or bad authority, there is only authority.

The authority does not know that it is authoritarian, so the authoritarians, that is to say all and all, do not ask ourselves the question if such an act is authoritarian or not?

It does seem that everything proceeds from authority, all learning is authority, a party is authority, an organization is authority, a union is authority, an individual is authority, a war is authority, a accident is an authority, a marriage is an authority, the dress is an authority...

A divorce is an authority, a game is an authority, a religion is an authority, a job is an authority, a belief is an authority, an ideology is an authority, a state is an authority, agree or disagree. agreement is an authority, to demonstrate as not to demonstrate is an authority, the idea is an authority, to strike or not to strike is an authority, the murder is an authority, like the terrifying and impressive (1m95 for 135 kg), the serial killer recycled by the mafia in North America, the late Richard Kuklinski, ice man, (1935 - 2006), who killed at least two hundred people in thirty years of a criminal "career"...

Finding what authority is and where it is is very easy, isn't it?

What is difficult is to find where the non-authority lies...

Birds don't need work or authority to eat...

And the non-authority which proceeds from ideology is authoritarian, because it passes through the authority of ideology which is the ideology of authority.

The ideology of non-authority is an authority, of course!

But, it will always be necessary to prefer non-authoritarian authority to authoritarian authority.

So, how not to prevent a small child from playing with fire?

Thus , how not to prevent a lunatic from wanting to kill his family and himself ?

So, how not to help someone who wants to drown?

Basically, it is above all arbitrary, gratuitous, directive, dominant, imposing, humiliating, pathological authority, which is what is most often called authority.

So there is a non-authoritarian authority and an authoritarian authority.

The authoritarian authority of teachers who know nothing or very little, but who believe they know everything.

“Hello guys! Date at the lucifer-Bar, the roadstead where you'll find all the crooks. Bonnot as a grivette with legs, his Dion-Bouton at the door, the dandy Lacenaire, Cartouche, Mandrin, our great ancestors! Dillinger with his braces!

And then, in the middle of a team of medieval sinisters, the escholier François still marked on the neck of the rope. "

Alphonse Boudard (1925 - 2000)

The authoritative authority of people in general (me, you, him/her, them, us, you, they/they), who know everything about everything, have seen everything, have read everything, and who in fact are in the total ignorance of what makes them speak or act.

Non-authoritarian authority knows that it is also an authority, but an authority that knows itself to be authority is already less authoritarian...

Everything materializes, either in the manifest, or in the subtle. Subtle authority is more difficult to identify than overt authority.

Manifest authority is in all dictatorship, all state politics, all rightist political currents, all nationalism, all xenophobia, etc. Subtle authority is in libertarian political movements, it is a non-authoritarian authority, which fights arbitrariness, injustice, the odious, which only wants to accept de facto authority, like fleeing a fire, or make sure to put it out...

As an example of subtle authority coming from manifest authority, Charles Maurras (1868 - 1952), theoretician of integral nationalism, since as early as 1919, Charles Maurras demanded the right to vote for women, which would only be granted to them by order of the April 21, 1944 of the GPRF (provisional government of the French Republic). In fact, Maurras believed that women were more traditionalist and Catholic than men...that explains it!

There are therefore two main authorities, a subtle authority and a manifest authority.

Even if authority is not strictly speaking in conflict with itself...

As a general rule, manifest authority is involved in taking power, speaking out, making decisions, subtle authority, most often, achieves its ends, through gentleness, understanding, cunning.

One could almost say that the sixteen sous current of the four main currents of the bourgeoisie, sixteen sous current themselves divided into sixteen sous sous current, which gives us 16 x 4 = 64 manifest or subtle tendencies of the authoritarian bourgeois currents.

"How all these people like to give orders and make them recite lessons, Alice thought. It's like being at school."

Lewis Carroll (1832 - 1898)

Representations and delegations of others by others are authority.

Manifest authority is opposed to the various libertarian political currents (councilist communists, individualist anarchists, leftist Blanquists, anarchist communists), who are in subtle authority or non-authoritarian authority.

Indeed , to impose something on another , whatever it is , is an authority .

It makes you think, doesn't it?

Thus the words participate greatly in the manifest or subtle authority, because it is the words that transform us by engramming us, by conditioning us.

Inhibition of action, mother of all pathologies, inhibition of action so well studied, in its time, by the late behavioral biologist, Henri Laborit (1914 - 1995), is the logical continuation of the authority .

And we are permanently, all of us, in inhibition of the action, everything participates in it.

The subtle authority being minority, it is of less influence, and this everywhere in the world.

But notwithstanding, the manifest authority can sometimes, when it suits it, borrow from the subtle authority, for better making accept the manifest authority.

No revolution will ever see the light of day, if we believe we can do without this vast and complex problem of authority.

Because most often, non-authority, as a model, in the absence of manifest authority, at least subtle authority.

The billions and billions of neurons, in their interconnected coding, under our skull, are authority, all of which have been coded and interconnected for millennia, by overt and even subtle authority.

“Abandon your prejudices, be a man, be human, without fear and without hope; leave behind your gods and your religions; horrors has caused more blood to be shed on the earth than all the other wars and other scourges at the same time"

Donatien Alphonse François de Sade, Marquis de Sade, (June 2, 1740 – December 2, 1814, French moralist)

We didn't have a beginning or an end to the revolution, the revolution was never really started.

The word revolution will disappear when the revolution has been made.

So much is the need for something that facilitates its appearance.

Nothing has ever been done against authority, everything has to be done.

It is the authorities dispersed in all areas of the lives of men and women who are the authority.

Subtle authority is far more malignant than overt authority.

But the success of authority, of all authorities, is due to the little-known fact that submission to authority diminishes or even eliminates anxiety. And everything dominant is itself dominated, every dominant is itself dominated, by a system or structure that encompasses it, and that is why this pyramid of the authority of authorities works so well, and can self-replicate. .

