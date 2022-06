Tératologie d'hier et d'aujourd'hui

" Lors de la révolution française, la fessée devient une arme aux mains des révolutionnaires : une trentaine de caricatures figurent ainsi des " fessées patriotiques " infligées à des députés, des religieuses, des nobles émigrés ou encore des princes, chefs des armées ennemies. "

" Dictionnaire du fouet et de la fessée, corriger et punir. " Ed : PUF

( Isabelle Poutrin et Elisabeth Lusset )

Tant de jours en chaloupe

Où l'on voudrait déposer les armes

Dans ce monde capitalisé où tout coupe

Dans ce monde marchandisé où tout est de l'arme

Avec, inégalités, injustices, guerres, conflits, que des larmes

Chacun, chacune, voulant sauver sa peau

Là, les autres ont toujours bon dos

Quand

Nous imitons les autres

Nous répétons les autres

Nous insultons les autres

Nous méprisons les autres

Nous utilisons les autres

Nous exploitons les autres

Nous plagions les autres

Cependant

Que les autres

Nous imitent, nous répètent

Nous insultent, nous méprisent

Nous utilisent, nous exploitent

Tout se plagiant

L'ancien du nouveau

Le nouveau de l'ancien

Chaque être humain mégalomane

Car du monde, il est le mélomane

Des jours

Où l'on voudrait en finir

Ne plus jamais revenir

Le monde entier est monstrueux

Moi, toi, ils, elles, nous, vous, eux

Faut que l'espèce humaine, vite, disparaisse

Quand tout est tenu en laisse

Et que jamais, d'une forme l'autre, elle reparaisse !

Avec l'anarchie

Sur la planète système Terre, cela aurait pu être le paradis

Mais, c'est presque partout l'enfer

Aucun amour, aucune amitié, l'épée de fer

Certes, quelques perdus et rares îlots de vie

Les mailles de la marginalité, au tout très très rétréci

Que pleurer, l'on en rit

Quand tout est une violence

Comme les violences pénitentiaires

Comme les violences policières

Tout Etat, le capital, et même vert

Et donc, de la violence militaire et policière

Des suicides dans les prisons

Des personnes éclopées dans les manifestations

Le monde entier est une prison

Avec ou sans matons

Alors, faut-il le ressasser

Oui, j'en suis le radoté

Tout je, est un ensemble de nous

Tout nous, est un ensemble de je

Du stirnérisme collectivisé

Avec toute son ambiguïté

Rien n'appartient à personne

Tout est à tout le monde

Dans les faits, cela détonne

Toute création étant forcément collective

Que l'on soit tout seul, toute seule, ou dix-mille

Rien, n'est, hors conditionnement, admirable

Tout étant adaptable et récupérable

Car tout est interprétable

De la répétition inévitable

Tous et toutes à l'étable

Rien et tout, c'est du durable

Voici, la planète des monstres

De la méchante gentillesse

De la gentillesse méchante

Foutre la gueule de l'autre

Sous l'eau, paraphrasant feu l'illustre autre

Henri Laborit, suis bon fan, mais hélas, suis mauvais apôtre

Je suis monstre

Tu es monstre

Il est monstre

Ils et elles sont monstres

En variabilité, des étages, des degrés

Et plus encore les riches que les pauvres forcés

De nos esprits sans holisme et en savanisation

Je savanise, tu savanises, nous savanisons

Et pas seulement, feu l'Amazonie

Où sont en suite, nos esprits

Au tout revu et corrigé

Comme, 1929, 6 août

Du délit d'homosexualité à table

Comme en 1982

Délit d'homosexualité abrogé

Et l'instinct sexuel ou mémoire de l'espèce

Pourrait aussi être frère de la tendresse

Qu'un sein se prête à ma bouche

Que des fesses, un vagin, hologrammes dans ma couche

De cette sexualité voilà ma souche

Aucune normalité dans toute sexualité

Aucune anormalité dans toute sexualité

Tout semblant absurde et vain

Des moyens de l'argent

Ouvrant tant de cuisses

Favorisant surtout tous les vices !

Patrice Faubert ( 2022 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

"During the French Revolution, spanking became a weapon in the hands of revolutionaries: around thirty caricatures thus depict "patriotic spankings" inflicted on deputies, nuns, emigrant nobles or even princes, leaders of enemy armies. "

"Dictionary of whipping and spanking, correcting and punishing." Ed: PUF

(Isabelle Poutrin and Elisabeth Lusset)

So many days in a rowboat

Where we would like to lay down our arms

In this capitalized world where everything cuts

In this commodified world where everything is weapons

With, inequalities, injustices, wars, conflicts, only tears

Each, each, wanting to save their own skin

There, the others always have a good back

When

We imitate others

We repeat the others

We insult others

We despise others

We use others

We exploit others

We plagiarize others

However

Than the others

imitate us, repeat us

Insult us, despise us

Use us, exploit us

Everything plagiarizing

The old from the new

The new from the old

Every megalomaniac human being

Because of the world, he is the music lover

days

Where we would like to end

Never come back again

The whole world is monstrous

Me, you, they, they, us, you, them

The human species must quickly disappear

When everything is on a leash

And may it never, in one form or another, reappear!

With anarchy

On planet system Earth, it could have been heaven

But, it's almost everywhere hell

No love, no friendship, the iron sword

Certainly, some lost and rare islands of life

The meshes of marginality, at all very very narrow

What to cry, we laugh about it

When everything is violence

Like prison violence

Like police brutality

Any state, capital, and even green

And so, military and police violence

Suicides in prisons

People crippled in the protests

The whole world is a prison

With or without guards

So, should we rehash it

Yes, I'm the drivel

All I, is a set of us

All of us, is a set of I

Collectivized Stirnerism

With all its ambiguity

Nothing belongs to anyone

Everything is for everyone

In fact, it is surprising

All creation is necessarily collective

Whether we're all alone, all alone, or ten thousand

Nothing, except conditioning, is admirable

Everything being adaptable and recoverable

Because everything is interpretable

Of inevitable repetition

Everyone in the stable

Nothing and everything, it's durable

Behold, the planet of the monsters

Wicked kindness

Wicked kindness

Fuck the other's face

Underwater, paraphrasing fire the illustrious other

Henri Laborit, am a good fan, but alas, am a bad apostle

i am monster

you are monster

he is monster

They and they are monsters

In variability, floors, degrees

And more so the rich than the poor forced

Of our minds without holism and in savanization

I savanise, you savanise, we savanise

And not only, the late Amazon

Where are next, our minds

All reviewed and corrected

As, 1929, August 6

Of the offense of homosexuality at the table

Like in 1982

Homosexuality offense repealed

And the sexual instinct or memory of the species

Could also be brother of tenderness

That a breast lends itself to my mouth

All buttocks, vagina, holograms in my diaper

Of this sexuality here is my strain

No normalcy in any sexuality

No abnormality in any sexuality

All seeming absurd and vain

ways of money

Opening so many thighs

Above all favoring all the vices!

Patrice Faubert ( 2022 ) bitch, bitch, bitch, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )