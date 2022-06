Attention, le voilà

Attention, le voici

Celui qui a tout compris

Celui qui a tout lu

Celui qui a tout vu

Celui à qui on ne la fait pas

Ne cherchez pas parmi vos amis

Car c'est toi, c'est moi, c'est lui

Tout le monde

Devrait en rire

Tout le monde

Devrait en faire sa rime

Mais malheureusement

Comme c'est toi, c'est moi, c'est lui

Jamais on ne le voit

Rarement, on le perçoit

Mais, il y a aussi celle

Qui peut en prendre les ailes

Aussi, la solitude est bien reposante

Même si elle n'est pas marrante

Entre celui qui est costaud

Et qui impose sa force physique

Pour frapper celui qui le critique

Entre celui qui maîtrise les mots

Pour vous obliger de sa dialectique

Et puis le petit copain

Toujours en nombre, toujours malin

Qui ainsi nous intimide

Par sa force de frappe, qui fait pression

Et qui sur nous, fait impression

Aussi, la solitude est bien reposante

Même si elle n'est pas toujours marrante

Car malheureusement

La domination, et c'est affligeant

C'est toi, c'est moi, c'est lui

Mais jamais on ne le voit

Rarement, on le perçoit

Patrice Faubert (2010) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Watch out, here it is

Watch out, here it is

The one who has it all figured out

The one who has read everything

The one who has seen it all

The one to whom we don't do it

Don't search among your friends

'Cause it's you, it's me, it's him

Everybody

should laugh about it

Everybody

Should make it his rhyme

But unfortunately

Like it's you, it's me, it's him

We never see it

Rarely do we notice

But there is also that

Who can take the wings

Also, loneliness is very restful

Even if she's not funny

Between the strong one

And who imposes his physical strength

To hit the one who criticizes him

Between the one who masters the words

To oblige you with his dialectic

And then the boyfriend

Always in numbers, always clever

Who thus intimidates us

By its strike force, which puts pressure

And who on us makes an impression

Also, loneliness is very restful

Even if it's not always funny

Because unfortunately

Domination, and it's distressing

It's you, it's me, it's him

But we never see it

Rarely do we notice

Patrice Faubert (2010) bitch, bitch, bitch, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )