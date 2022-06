Paraphysique du militantisme

" Oh ! que j'étais bien décidé à plus rien écrire... j'ai toujours trouvé indécent, rien que le mot : écrire ! ... prétentiard, narcisse, " m'as-tu lu "... c'est donc bien la raison de la gêne... la seule !... pas candidat au panthéon ! "

Louis-Ferdinand Destouches dit Céline ( 1894 -1961 ) " D'un château l'autre "

Le thon rouge

Est en voie de disparition

Et c'est 70.000 euros le poisson

Et qui en Chine et au Japon

Est vendu 350.000 euros, le prix d'une maison !

C'est la bêtise qui bouge

C'est l'éternel match de boxe, des bouges

Comme ( né en 1921 ) Jake LaMotta

Contre la mort, son dernier combat

Jake la triche, en cheville avec la mafia

Et tous ses matchs, qu'elle truqua !

C'est comme la vie économique, des bourges

Il faut de nouvelles mentalités

Pour de nouvelles façons de procéder

Comme pour l'agroforesterie humanisée

Du bois raméal fragmenté

Pour enfin, l'eau économisée

Pour enfin, le bon sens partagé

Ne plus être peintre

Parce que l'on peint

Ne plus être écrivain

Parce que l'on écrit, même malin

Ne plus se définir

Ne plus se rétrécir

Pour ne jamais être figé

Pour ne jamais être jugé

Ne pas être un métier

De par son activité

Ne pas être une étiquette

Car c'est toujours trop bête !

Le militant

Qui se veut militant

Le manuel

Qui se veut manuel

L'intellectuel

Qui se veut intellectuel

Et ainsi de suite, à l'infini

Prenons le départ, c'est parti

Ne pas être une étiquette

Car c'est toujours trop bête !

Comme les jeunes écervelés

Dans les manifestations, toujours à juger

D'après l'apparence, une façon de s'habiller

Et voient partout, des policiers

Là, où ils ne sont pas

Et là, où ils sont, ils ne les voient pas !

Le policier, le plus souvent

N'est pas un simple manifestant

Même déguisé et bien grimé

Mais plus perfidement

C'est le chef d'une organisation

Celui qui a l'approbation

Un manifestant reste un simple pion

Le policier qui manipule, est à la tête de l'organisation

Tout gouvernement

C'est de la racaille

Tout gouvernement

C'est de la pagaille

Toute ligne politique

Mène à la trique

C'est comme la pêche à la ligne

Chaque militant à son hameçon certifié

Chaque militant à sa parure, pour enrôler

Et à chaque incartade, la ligne politique le souligne !

C'est aussi

Par tradition familiale

Notables réactionnaires

Notables révolutionnaires

Il faut bien imiter papa

Se montrer, prendre des risques

Du téméraire, identification aux tiques

Et tant pis, pour les dégâts !

Toujours quelque chose à prouver

Reconnu par les siens, enfin apaisé !

Partout, ici ou là

Toujours des témoins de Jéhovah !

Et oui, pas toujours là, où on le croit

Et plus cela paraît contraire, et moins cela se voit !

Comme partout

Les vedettes spectacularisées des diverses bourgeoisies

Qui sont de vrais folies

Se gargarisent d'un prétendu bon sens, ô vilenie

Ce qui fait que le bon sens

N'est effectivement plus du bon sens

Et l'expression devient rance

Cela sent la vieille France !

Les imbéciles gâchent tout

Les crétins et crétines sont partout

C'est leur grand nombre, qui fait leur force

Impossible de les éradiquer, c'est dur comme l'écorce !

Gauchistes, staliniens, démocrates, fascistes, capitalistes

Ils sont infiltrés dans toutes les listes

Tout ce qu'ils touchent, devient pourriture

Tout ce qu'ils disent est pire que l'ordure

La plupart des gens les suivent

La plupart des gens les croient

C'est ainsi que tout se perpétue

C'est ainsi, que toujours, tout continue !

Mais un léger renouveau

A l'horizon luit, voilà qui est beau

Avec des jeux coopératifs

Enfin un binôme, au traditionnel éducatif

Et des mondes parallèles

Se mettent en place, pour la vie belle

Tout doucement, lentement, mais sûrement !

Et ce partout, sur la planète

Tout le monde n'est pas si bête !

Malheureusement, c'est un mouvement minoritaire

Qui devra s'expandre, ou à jamais, se taire

Toute flagornerie

Est une insulte déguisée

Toute insulte

Est parfois une flatterie savourée

Tout ce qui semble différent

Peut s'avérer souvent, un même mouvement

Et un être humain

Sans les autres êtres humains

Ne serait absolument rien !

Nous lisons les livres des autres

Nous détestons ou aimons les autres

Nous sommes le produit des autres

Nous sommes le bonheur des autres

Nous sommes le malheur des autres

Nous sommes la culture des autres

En réalité, nous ne sommes que les autres !

Nonobstant, chaque année

Par tradition de débilité fêtée

Aux enfants sont offerts des jouets empoisonnés

Pour leur faire un cancer assermenté

Et toutes autres choses imitées

Par les enfants et adultes, c'est programmé !

Car la majorité est si majoritaire

Car la minorité est si minoritaire

Ainsi la bêtise est toujours renouvelée

Toujours plus affinée, pleine de sensualité

Toute guerre est une bêtise

Toute bêtise est une guerre

Elle est séductrice, toujours bien mise

Elle sait y faire, pour qu'on l'élise !

Patrice Faubert ( 2012 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

"Oh! how determined I was to write nothing more... I always found it indecent, just the word: write!... pretentious, narcissus, "did you read me"... is therefore the reason for the embarrassment... the only one!... not a candidate for the pantheon!"

Louis-Ferdinand Destouches said Céline (1894 -1961) "From one castle to another"

bluefin tuna

Is endangered

And it's 70,000 euros per fish

And who in China and Japan

Is sold 350,000 euros, the price of a house!

It's stupidity that moves

It's the eternal boxing match, dives

As (born 1921) Jake LaMotta

Against death, his last fight

Jake the cheat, in touch with the mafia

And all her matches, which she rigged!

It's like the economic life, of the boroughs

We need new mindsets

For new ways of doing things

As for humanized agroforestry

Fragmented ramial wood

Finally, water saved

Finally, shared common sense

Stop being a painter

Because we paint

stop being a writer

Because we write, even clever

no longer define yourself

no longer shrink

To never be frozen

To never be judged

Not be a profession

By its activity

Don't be a label

Because it's always too stupid!

The activist

who wants to be an activist

The manual

Who wants to be manual

The intellectual

Who wants to be intellectual

And so on, ad infinitum

Let's take the start, let's go

Don't be a label

Because it's always too stupid!

Like the young fools

In the demonstrations, always to judge

By appearance, a way to dress

And see everywhere, policemen

There, where they are not

And there, where they are, they do not see them!

The policeman, most often

Is not just a protester

Even disguised and well made up

But more treacherously

He is the head of an organization

One who has approval

A protester remains a mere pawn

The policeman who manipulates, is at the head of the organization

Any government

It's trash

Any government

It's a mess

Any political line

Leads to the cudgel

It's like angling

Each activist has his certified hook

Each militant in his finery, to enlist

And with each prank, the political line underlines it!

It is also

By family tradition

Reactionary notables

Revolutionary notables

You have to imitate dad

show off, take risks

Reckless, tick identification

And too bad for the damage!

Always something to prove

Recognized by his family, finally appeased!

Everywhere, here or there

Always Jehovah's Witnesses!

And yes, not always there, where you think

And the more it seems contrary, the less it shows!

Like everywhere

The spectacularized stars of the various bourgeoisies

Who are real madness

Gargle with so-called common sense, oh villainy

What makes common sense

Is actually no longer common sense

And the expression turns rancid

It smells of old France!

Fools ruin everything

Morons and morons are everywhere

It is their great number, which makes their strength

Impossible to eradicate them, it's hard as the bark!

Leftists, Stalinists, Democrats, Fascists, Capitalists

They are infiltrated in all the lists

Everything they touch turns to rot

Everything they say is worse than garbage

Most people follow them

Most people believe them

This is how everything goes on

This is how, always, everything continues!

But a slight revival

On the horizon shines, that's what is beautiful

With cooperative games

Finally a pair, in the traditional educational way

And parallel worlds

Put themselves in place, for the good life

Slowly, slowly, but surely!

And this everywhere, on the planet

Not everyone is so stupid!

Unfortunately, it is a minority movement

Who will have to expand, or forever shut up

Any sycophancy

Is a disguised insult

Any insult

Is sometimes a savored flattery

Anything That Looks Different

May turn out often, same movement

And a human being

Without other human beings

Would be absolutely nothing!

We read other people's books

We hate or love others

We are the product of others

We are the happiness of others

We are the misfortune of others

We are the culture of others

In reality, we are only the others!

However, every year

By tradition of debility celebrated

Children are offered poisoned toys

To make them a sworn cancer

And all other things imitated

By children and adults, it is programmed!

'Cause the majority is so majority

'Cause the minority is so minority

So stupidity is always renewed

Always more refined, full of sensuality

All war is nonsense

All stupidity is a war

She is seductive, always well dressed

She knows how to do it, so that we elect her!

Patrice Faubert ( 2012 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )