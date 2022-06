Les collègues

Chaque génération

Est programmée, avec intention

Pour fréquenter toutes ses mises à façon

Le plus souvent, sans aucune attention

Toujours en concours, sans aucune relation

La jeunesse d'aujourd'hui

Qui n'a plus aucun amour, aucun ami

N'a plus que des collègues

Qui à l'autorité, lègue

Bras de fer, même libertaire

Ne lisent jamais rien

Ou lisent peu, c'est déjà bien !

Croient tout savoir, n'ont aucun véritable lien

Ne savent rien, du début à la fin

Ils n'ont pas ma sympathie

Pour moi, ils n'ont que pure acrimonie

Mais, il y a toujours des exceptions

Pour le moins, pour le plus, espérons !

Et je l'écris, sans leur vouloir malheur

Mais, c'est une génération sans saveur

Même si, toute généralisation est erreur !

Patrice Faubert (2012) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Every generation

Is programmed, with intention

To frequent all its fashions

Most often, without any attention

Always in competition, without any relation

Today's youth

Who no longer has any love, any friend

Has only colleagues

Who has authority, bequeaths

Arm wrestling, even libertarian

never read anything

Or read little, that's good enough!

Think they know it all, have no real connection

Know nothing, from start to finish

They don't have my sympathy

To me they're pure acrimony

But, there are always exceptions

At least, for more, hopefully!

And I write it, without wishing them misfortune

But, it's a flavorless generation

However, any generalization is wrong!

