Il faut être diplômé

Pour être un peu respecté

Quel que soit notre âge

Quelle que soit notre nage

Pourtant, les diplômes ne sont rien

Et cachent surtout, tout ce que nous ne savons pas !

Aussi, c'est une récompense recherchée

A un conformisme enseigné

Pour nous sentir plus malins

Pour ne jamais dire, nous ne savons rien

Et la plupart du temps

Nous savons un peu, une seule chose

Qu'un diplôme avalise, oh ! la belle rose

Mais tout le reste de notre savoir, ment !

Et puis, cela évite de lire

Ce qui est à la vraie culture, l'authentique mire

Le diplôme n'est jamais qu'un parchemin

Orphelin des livres, il en est le vaurien

L'autodidacte, qui avale les ouvrages

En toutes choses, en tous domaines

Mais sans aucun diplôme, il est, comme atteint de la rage

Et comme le père Noël dévêtu, il devient

Il fut un temps

Où seul le savoir-faire comptait

Il fut un temps

Où seule la culture du livre, primait

Et d'ailleurs, en ce temps

En France, même un patron sur deux

N'avait aucun diplôme, de ce type, aucun document

Et ils n'étaient , pour autant, pas des lépreux

Certes, la jeunesse actuelle, est majoritairement diplômée

Mais elle ne lit plus

Mais elle n'écrit plus

Et par la culture, n'est plus intéressée !

C'est une jeunesse informatisée

De cours, plus ou moins assimilés

Et sans compréhension, mal ou bien répétés

Il faut avoir son parchemin

Puis, ne plus jamais lire

Puis, ne plus jamais s'instruire

Et après, ne plus savoir, rien !

Le véritable étudiant

Le véritable apprenant

Ne va jamais à l'université

Mais nonobstant, toute sa vie, il va chercher !

You have to be a graduate

To be a little respected

Whatever our age

Whatever our swimming

Yet diplomas are nothing

And above all, hide everything we don't know!

Also, it is a sought reward

Has a taught conformism

To feel smarter

To never say, we know nothing

And most of the time

We know a little, only one thing

That a diploma endorses, oh! the beautiful rose

But all the rest of our knowledge lies!

And then, it avoids reading

What belongs to the real culture, the authentic mire

The diploma is never just a scroll

Orphan of the books, he is the scoundrel

The autodidact, who swallows the books

In all things, in all areas

But without any diploma, he is, as if suffering from rabies

And like Santa Claus undressed, he becomes

There was a time

Where only know-how counted

There was a time

Where only the culture of the book, prevailed

And besides, in this time

In France, even one in two bosses

Had no diploma, of this type, no document

And they weren't lepers though.

Admittedly, today's youth are mostly graduates

But she doesn't read anymore

But she no longer writes

And by culture, no longer interested!

It's a computerized youth

Courses, more or less assimilated

And without understanding, badly or well repeated

You must have your parchment

Then never read again

Then never learn again

And afterwards, no longer knowing, nothing!

The real student

The real learner

Never go to college

But notwithstanding, all his life, he will seek!

