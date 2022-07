Production de la pollution

Plus l'on apprend

Plus l'on s'apprend

Moins l'on sait

Car

Toute nouvelle connaissance

Accumule une nouvelle ignorance

Et cela est sans fin

D'apprendre, quelque soit, la faim

Et puis

Personne n'aime vraiment son prochain

Ou alors de loin en loin

Trop souvent, la rivalité égotique de l'autre en faquin

Certes

France, espérance de vie

En 1900

Femme : 52 ans

Homme : 49 ans

Voilà, aussi, pourquoi

La femme ménopausée

Ne faisait pas débat, on l'a oublié

Et puis, toujours, le tabou en sexualité

Et donc, vivre tant et tant d'années

Mais, pour quelle vie ?

Dans cette interrogation, pas de quoi, barguigner

Le malheur des unes et des uns

Déferlant, s'exportant, sur tous et toutes, comme les Huns

Ainsi, toujours en France, et au minimum

Et de l'Europe en summum

Pour les accidents mortels du travail, le top

Deux à trois personnes par jour

Quatre vingt dix personnes en mutilation

N'évitant jamais ce qui fâche

De cette société mercantile où tout tache !

Bientôt, plus de place

Le cul, le sexe, les fesses, jadis, au palace

La misère est si épaisse

Que c'est la seule vraie déesse

Et puis

Comme le chantait

Feu ( 1979 - 2008 ) Matthieu Côte

Et c'est tellement vrai

" Qu'est-ce qu'ils sont cons "

Ce mec était le contraire d'un crétin

De quoi ne plus croire en rien

Et même pas dans le rien

Et ce rien

On vous le laisse

Paraphrasant feu ( 1916 - 1993 ) Léo Ferré, dénonçant toute laisse

Dans tant de têtes

Qui ne sont jamais ou rarement en fête

De la ligne Maginot

De boîtes verrouillées en la prison du faux

Pavillons, studios, chambres, comme des prisons payantes

Seules les procurations de sous-vie y sont gratifiantes

Suppositoires divers pour supporter le superfétatoire

Tout faisant usine dans nos caboches

Ainsi du poisson, aussi fastoche

Scombrus, bateau usine

Cent vingt tonnes de poissons par jour

Bientôt, de l'arête en déclin

De toute une société d'anxiété

De toute une société d'impulsivité

Nous ne sommes plus vraiment éveillés

Par le sommeil de fausse conscience, sommes emportés !

Et si tout produit de la cognition

Tout produit aussi de la pollution

La pollution comme seul produit

Dans nos têtes, dans nos corps, cela s'inscrit

De moyenne, un passager par voiture

Et de la noblesse comme de la roture

Dégageant en CO2, un peu moins

Au kilomètre, que l'avion, quoi, hein

La France devenue un comptoir chinois

Quand la mondialisation marchande fait loi

Donc, consortium chinois

Exploitant le plus gros incinérateur

D'ordures ménagères en Europe, c'est l'heure

Et à Issy-les-Moulineaux, pour au moins, huit ans

Pour l'incinérateur à conneries, c'est quand ?

Bon

Amusons-nous un peu

Sexualité pour jeunes et vieilles, pour vieux

Mais à part le physique, c'est quoi un jeune, une vielle, un vieux ?

Hélas

Avec les préjugés acquis, tout a pris feu

France, onze millions de femmes ménopausées

Et après ?

De se caresser, rien ne peut l'empêcher

De se sucer, rien ne peut l'empêcher

Sauf de nos préjugés

Pas le besoin comme si cela était forcé

Du vagin, de le pénétrer

Seul le clitoris ayant une véritable orgastique sensibilité

Des sexes, l'on peut boire les liqueurs

Du savoir-vivre et du bonheur

Encore hélas

Sans que de cela, l'on se lasse

Avec les préjugés acquis, tout a pris feu

Et puis, certes, où et avec qui ?

Il n'y aura plus que l'apathie en asexualité

Pour produire de l'humain, parfois, sexer

Forêts, villes, villages, campagnes, au tout évaporé

Comme notre univers cosmologique et de sa finalité

Car, dans nos têtes

Il n'y a plus que des défaites !

Patrice Faubert ( 2022 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

The more we learn

The more we learn

The less we know

Because

Any new knowledge

Accumulate a new ignorance

And it's endless

To learn, whatever the hunger

And then

No one really loves his neighbor

Or from time to time

Too often, the ego rivalry of the other in faquin

Certainly

France, life expectancy

In 1900

Female: 52 years old

Male: 49 years old

This is also why

The postmenopausal woman

Wasn't debated, we forgot it

And then, always, the taboo in sexuality

And so, to live so many years

But, for what life?

In this interrogation, nothing, barguigner

The misfortune of one and all

Breaking, exporting, on everyone, like the Huns

Thus, still in France, and at least

And Europe at its best

For fatal accidents at work, the top

Two to three people per day

Ninety people in mutilation

Never avoiding what annoys

From this mercantile society where everything stains!

Soon, more space

The ass, the sex, the buttocks, once, at the palace

Misery is so thick

That she's the only true goddess

And then

As sang

Fire ( 1979 - 2008 ) Matthieu Côte

And it's so true

"What Are They Dumb"

This guy was the opposite of a moron

What not to believe in anything anymore

And not even in nothing

And this nothing

We leave it to you

Paraphrasing fire (1916 - 1993) Léo Ferré, denouncing any leash

In so many heads

Who are never or rarely celebrating

From the Maginot line

Of locked boxes in the prison of forgery

Pavilions, studios, rooms, like paying prisons

Only sub life proxies are rewarding there

Various suppositories to support the superfluous

Everything factory in our noggins

So fish, so fastoche

Scombrus, factory ship

One hundred and twenty tons of fish per day

Soon, from the declining ridge

Of a whole society of anxiety

Of a whole society of impulsiveness

We're not really awake anymore

By the sleep of false consciousness, we are carried away!

And if everything comes from cognition

Everything also produces pollution

Pollution as the only product

In our heads, in our bodies, it is inscribed

On average, one passenger per car

And nobility like commonness

Release in CO2, a little less

Per kilometer, only the plane, what, eh

France has become a Chinese trading post

When market globalization rules

So, Chinese consortium

Operator of the largest incinerator

Household waste in Europe, it's time

And in Issy-les-Moulineaux, for at least eight years

For the bullshit incinerator, when is it?

Good

let's have a little fun

Sexuality for young and old, for old

But apart from the physical, what is a young, an old, an old?

Alas

With acquired prejudices, everything caught fire

France, eleven million postmenopausal women

And after ?

To caress, nothing can prevent it

To suck each other, nothing can prevent it

Except from our prejudices

No need like it's forced

Of the vagina, to penetrate it

Only the clitoris having real orgasmic sensitivity

Of the sexes, we can drink the liqueurs

Good manners and happiness

Unfortunately again

Without that, we get tired

With acquired prejudices, everything caught fire

And then, of course, where and with whom?

There will only be apathy in asexuality

To produce human, sometimes sexer

Forests, towns, villages, countryside, all evaporated

As our cosmological universe and its purpose

Because in our heads

There are only defeats!

Patrice Faubert ( 2022 ) bitch, bitch, bitch, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )